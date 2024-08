Mike es un trabajador de construcción que un buen día se encuentra en un bar con su exnovia de secundaria. Si bien, él siente que el destino los unió por algo especial, no está lejos de ese pensamiento, ya que ella llegó no para revivir viejos tiempos, sino para reclutarlo a una misión muy importante: recuperar información clasificada. Aunque pareciera que buscaron a alguien preparado para tal fin, lo cierto es que eligieron a un “don nadie” con el fin de que pase completamente desapercibido. Así es “El sindicato” (“The Union”, en inglés), la película de acción que aterrizó en Netflix el 16 de agosto de 2024, que tiene como protagonistas a Mark Wahlberg y Halle Berry. Si ya la viste, pero no te quedó claro algunos puntos, en esta nota te explicamos el final del filme. Advertimos que presentaremos una serie de spoilers.

Antes te mencionamos que el guion de la cinta, que presenta una historia de intriga y humor, estuvo a cargo de Joe Barton y David Guggenheim, este último responsable de historias memorables como “Safe House” y “Designated Survivor”.

Halle Berry como Roxanne y Mark Wahlberg como Mike en la película de acción "El sindicato" (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “EL SINDICATO”?

Luego de que Mike es reclutado por Roxanne Hall, quien lo lleva – sin que lo sepa – de Nueva Jersey a Londres, le pide que se convierta en una especie de espía para la organización secreta llamada “El sindicato”, un grupo encargado de hacer todo lo que la CIA no puede. La misión de ahora es recuperar una base de datos que contiene las identidades de los agentes secretos, antes de que llegue a manos terroristas que se encargarán de eliminarlos sistemáticamente.

Debido a que él es único que puede ayudarlos, debe recibir una capacitación de alto riesgo para apoyar en la misión. Aunque al inicio, pareciera que no cumple los requisitos básicos, rápidamente demuestra que es muy bueno. Cabe señalar que al comienzo de la película conocemos cómo ocurre el robo de información: resulta que una misión en Trieste sale mal, por lo que una unidad entera muere tratando de obtener los datos sustraídos, por lo que se pierde todo rastro que habían seguido, al menos eso pensaban, pues solamente uno de ellos sobrevive, pero nadie lo sabe. Este individuo es el traidor. Se trata del agente Nick Faraday, exesposo de la protagonista, quien era uno de los más confiables de “The Union”.

Su aparición se da dos semanas después del incidente, por lo que busca deslindar su responsabilidad culpando de todo al jefe de espionaje Tom Brennan, a quien acusó de filtrar los datos. Ante ello, aconseja a Mike y Roxanne de entregar todo a la CIA, y mientras hace esto, Juliet Nightingale cambia todo por información falsa con el propósito de venderla a un grupo de terroristas iraníes. Esto hace ver a los exnovios como los traidores, por lo que abandonan Londres para recuperar lo perdido.

Mike Colter como Nick Faraday en la película de acción "El sindicato" (Foto: Netflix)

Para ello van a Istria en Croacia, donde Nick se reunirá con terroristas. Por fortuna, Mike interrumpe el encuentro y logra llevarse el maletín, convirtiéndolo en blanco de todos; en tanto, Roxanne se enfrenta a su exesposo y en ese momento aparece Juliet quien decide abandonar todo sola. Al final, Nick escapa con la maleta, siendo perseguido por los dos agentes, quienes lo alcanzan justo antes de que huya en un yate. Él señala que no pasará el resto de su vida encerrado y propone vender la información en millones, algo que es rechazado por Hall. En ese instante, él trata de dispararle a la agente, que reacciona de inmediato y lo mata de un balazo.

En otro momento, que se ubica días después de lo acontecido, Mike va a la boda de su hermano, de la cual es padrino. En la fiesta aparece Roxanne, quien reconoce sus sentimientos hacia su expareja, lo mismo pasa con él. Mientras tratan de recordar viejos tiempos dirigiéndose al armario del conserje, se cruzan con Tom Brennan, quien les dice que tiene otro trabajo. Roxanne responde que necesitan descansar, por lo que le da tres días de vacaciones. Antes de dejarlos solos dice: “Bienvenido a The Union, Mike”.

J. K. Simmons como Tom Brennan en la película de acción "El sindicato" (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “EL SINDICATO”?

Tomando en cuenta las palabras finales de Brennan a Mike, a quien le da la bienvenida a “El sindicato”, nos da a entender que nuevas aventuras y misiones esperan a esta pareja de agentes, que además de estar unidos por el trabajo, sus lazos de amor los mantienen firmes y fuertes.

Al escuchar que ellos tendrán tres días de vacaciones para volver a unirse a su trabajo, daría a entender que habría una secuela de esta película. Aunque nada está dicho por el momento, lo cierto es que podría darse, pues todo apuntaría a que veremos nuevamente a los protagonistas. Lo cierto es que está decisión está en manos de los productores y Netflix, que deben analizar la recepción que tiene su cinta. Aún es pronto para mencionar si habrá una segunda parte, pues recién fue estrenada.

Afiche promocional de "El sindicato" (Foto: Netflix)