La octava temporada de “Élite” se estrena el 26 de julio de 2024 en Netflix, por eso, los fanáticos del drama adolescente español preguntan por una novena entrega. ¿Es posible? Los nuevos episodios de la serie creada por Carlos Montero y Jaime Vaca se centran en la misteriosa muerte de otro estudiante de Las Encinas, Joel Huesos (Fernando Líndez), y en la llegada de un grupo de antiguos alumnos que solo causarán caos. ¿Alargarán más la historia? A continuación, te comparto lo que se sabe al respecto.

Omar Ayuso, Mina El Hammani, André Lamoglia, Valentina Zenere, Mirela Balić, Gleb Abrosimov, Fernando Líndez, Nadia Al Saidi, Ander Puig, Carmen Arrufat, Iván Mendes y Maribel Verdú son los actores que retoman sus papeles en la nueva entrega. Mientras que Ane Rot, Nuno Gallego, Alexandra Pino y Mario Ermito se suman al elenco.

La octava temporada de “Élite” promete sacudir los cimientos de Las Encinas con la presencia de los hermanos Emilia y Héctor Krawietz. ¿Están relacionados con la muerte de Joel? Por lo visto en el tráiler, Omar está dispuesto a todo para encontrar al culpable. ¿Lo logrará? Y lo que casi nunca sucede, ¿Conseguirá que pague por su crimen?

“ÉLITE”, ¿TENDRÁ OTRA TEMPORADA?

La respuesta corta es no. En julio de 2023, Netflix anunció la octava temporada del drama que se emitió por primera vez el 5 de octubre de 2018 y más tarde se confirmó que sería la última. Aunque algunos esperan más capítulos, otros creen que ya es momento de cerrar la historia que en su momento fue muy exitosa.

Sin duda, las primeras temporadas de “Élite”, protagonizadas por Danna Paola, María Pedraza, Ester Expósito, Miguel Bernardeau, Itzan Escamilla, Miguel Herrán, Jaime Lorente, Álvaro Rico, Arón Piper, Mina El Hammani y Omar Ayuso, se convirtieron en las más vistas de la plataforma de streaming de la N roja, pero su popularidad fue disminuyendo cuando los actores originales abandonaron la producción.

Aunque a la nueva generación de estudiantes de Las Encinas no le fue tan mal, los espectadores ya no le encontraban sentido a algunas de las tramas. No obstante, todavía existen fans que esperan con ansias los nuevos capítulos.

“Élite” termina con su octava temporada, pero aún es posible que los creadores decidan apostar por series derivadas, tal como sucedió con la miniserie titulada “Élite: historias breves”, con 12 capítulos que conforman cuatro historias de tres episodios cortos, que se estrenaron en junio de 2021.

Alexandra Pino y Mario Ermito son parte del elenco de la octava y última temporada de "Élite" (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER LA TEMPORADA 8 DE “ÉLITE”?

La octava temporada de “Élite” se estrenará el viernes 26 de julio de 2024 en Netflix, por lo tanto, para ver los últimos episodios solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.