La temporada 4 de “Emily in Paris” llega a Netflix el próximo 15 de agosto del 2024, por lo que más de un suscriptor del servicio de streaming quiere averiguar todos los detales sobre la cuarta entrega del show. Por supuesto, Lily Collins asume nuevamente el rol principal y, a su lado, un gran número de estrellas se encargan de narrar las nuevas aventuras de Emily Cooper en la capital francesa. ¿Conoces a todos los actores y personajes del espectáculo? Pues, a continuación, te presento la guía de reparto (cast guide) de la season 4.

Vale precisar que, en esta nueva entrega, nuestra protagonista no deja de pensar en los dramáticos acontecimientos de la boda fallida de Camille y Gabriel.

No obstante, la química entre el chico y Emily se hace cada vez más innegable mientras trabajan juntos para conseguir una estrella Michelin. Sin embargo, todo lo que han soñado corre peligro debido a dos grandes secretos...

Antes de continuar, mira el tráiler de “Emily in Paris” - Temporada 4:

¿QUIÉNES SON LOS NUEVOS ACTORES Y PERSONAJES DE “EMILY IN PARIS” - TEMPORADA 4?

1. Rupert Everett como Giorgio Barbieri

Giorgio Barbieri es uno de los personajes que se une al elenco de la serie en la cuarta temporada. Él es el propietario de una empresa internacional de diseño de interiores con sede en Roma y amigo de Sylvie desde hace décadas. Además, se caracteriza por conocer los asuntos de los demás y por ser el alma de todas las fiestas.

Está interpretado por Rupert Everett, a quien también hemos visto en proyectos como “Shakespeare in Love”, “My Best Friend’s Wedding”, “The Chronicles of Narnia: The Lion, The Witch and the Wardrobe” y “Black Mirror: Fifteen Million Merits”.

Rupert Everett le da vida a Giorgio Barbieri en la temporada 4 de la serie "Emily in Paris" de Netflix (Foto: AFP)

2. Eugenio Franceschini como Marcello

Marcello es un romano seguro de sí mismo que es fiel a las raíces de la empresa de su familia. El artista que le da vida al personaje es Eugenio Franceschini, italiano cuya filmografía incluye: “Solo te quiero a ti”, “Venecia: Red criminal”, “Sconnessi” y “Weekend”.

Eugenio Franceschini interpreta a Marcello en la temporada 4 de la serie "Emily in Paris" (Foto: Netflix)

3. Anna Galiena como Antonia Muratori

Antonia es la madre de Marcello, matriarca de la familia Muratori y directora de la empresa familiar. Está interpretada por Anna Galiena, estrella de producciones como “Jamón, jamón”, “El marido de la peluquera”, “Vivancos 3” y “Locas de alegría”.

Anna Galiena como Antonia Muratori en una escena de la temporada 4 de la serie "Emily in Paris" (Foto: Netflix)

4. Raoul Bova como Giancarlo

Giancarlo es un encantador director comercial romano que fue profesor de cine de Sylvie. El actor que asume este rol es Raoul Bova, también integrante de los elencos de “AVP: Alien vs. Predator”, “The Tourist”, “Under the Tuscan Sun” y “Perdona si te llamo amor”.

Raoul Bova interpreta a Giancarlo en la temporada 4 de la serie "Emily in Paris" (Foto: Netflix)

5. Thalia Besson como Genevieve

Genevieve es la hija veinteañera de Laurent, el esposo de Sylvie. Ella acaba de mudarse de Nueva York a París para iniciar su carrera. La actriz que la interpreta es Thalia Besson, figura de producciones como “Dangerous Waters” y “Arthur Curse”.

Lily Collins como Emily Cooper y Thalia Besson como Genevieve en una escena de la temporada 4 de "Emily in Paris" (Foto: Netflix)

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES QUE REGRESAN EN “EMILY IN PARIS” - TEMPORADA 4?

6. Lily Collins como Emily Cooper

Por supuesto, Lily Collins regresa como la protagonista de la serie de Netflix. En la temporada 4, Emily Cooper verá las consecuencias de haber decidido quedarse en París en lugar de regresar a Chicago.

Vale precisar que Collins también es reconocida en la industria por su trabajo previo en “The Blind Side”, “Okja”, “Mirror Mirror” y “Mank”.

Al igual que en las anteriores entregas, Lily Collins interpreta a Emily Cooper en la temporada 4 de la serie "Emily in Paris" (Foto: Netflix)

7. Lucas Bravo como Gabriel

En esta entrega, Gabriel tiene la oportunidad de finalmente estar junto a Emily... ya que Camille canceló su boda. Sin embargo, el hecho de que esta última está embarazada podría interponerse en su camino una vez más.

El actor que lo interpreta es Lucas Bravo, famoso por proyectos como “Ticket To Paradise”, “Mrs. Harris goes to Paris”, “The Honeymoon” y “Loving”.

Lily Collins como Emily Cooper y Lucas Bravo como Gabriel en una escena de la temporada 4 de "Emily in Paris" (Foto: Netflix)

8. Ashley Park como Mindy

Mindy, por su parte, se prepara al lado de su banda para Eurovisión... aunque se ven obligados a ser ahorrativos. Ella está interpretada por Ashley Park, también integrante de los elencos de “Beef”, “Only Murders in the Building”, “Mean Girls” y “Joy Ride”.

Ashley Park como Mindy y Lily Collins como Emily Cooper en una escena de la temporada 4 de "Emily in Paris" (Foto: Netflix)

Otros actores y personajes de “Emily in Paris” - Temporada 4:

Camille Razat como Camille, quien está embarazada.

Lucien Laviscount como Alfie, quien acabó la temporada 3 alejado de Emily.

Philippine Leroy-Beaulieu como Sylvie, quien se ve obligada a enfrentar un espinoso dilema de su pasado por el bien de su matrimonio.

Samuel Arnold como Julien, a quien conocimos como compañero de trabajo de Emily.

Bruno Gouery como Luc, otro compañero de trabajo de Emily.

William Abadie como Antoine, dueño de la empresa de perfumes Maison Lavaux.