CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Después de que Camille (Camille Razat) canceló su boda con Gabriel (Lucas Bravo) y arruinó el romance de Emily (Lily Collins) y Alfie (Lucien Laviscount), en la primera parte de la cuarta temporada de “Emily in Paris”, Camille desaparece. ¿Dónde está? ¿Qué le pasó? En tanto, la protagonista de la serie de Netflix intenta comunicarse con su exnovio para darle una explicación, Mindy y su grupo deben conseguir dinero para llegar a Eurovisión, el chef se esfuerza por conseguir un estrella Michelin y Sylvie se ve obligada a afrontar un espinoso dilema de su pasado. A continuación, te cuento lo que pasó con los personajes de la comedia romántica creada y producida por Darren Star.

La primera parte de la nueva entrega, que se estrenó el 15 de agosto de 2024, empieza con un video de Tik Tok que el hermano de Camille compartió para desprestigiar a Emily. Pero ese no es el verdadero problema para la joven ejecutiva de marketing, ya que un cliente muy importante la eligió a ella y a Alfie como imagen. Aunque Emily Cooper consigue que su ex la ayude con la campaña, no logra que la perdone por ocultarle su pasado con Gabriel y termina su relación definitivamente.

Tras una discusión con su novio Nico (Paul Forman) por no defenderla de los comentarios de su padre Louis de Leon (Pierre Deny), Mindy Chen (Ashley Park) vende el vestido que le regaló y reúne el dinero que ella y su banda necesitan para participar en Eurovision. Por su parte, Sylvie Grateau (Philippine Leroy-Beaulieu) recibe un mensaje de una periodista que le pide hablar sobre el comportamiento del jefe de la JVMA con sus subordinadas.

Alfie (Lucien Laviscount) termina su relación con Emily (Lily Collins) en la primera parte de la cuarta temporada de "Emily in Paris" (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE LA PARTE 1 DE LA TEMPORADA 4 DE “EMILY IN PARIS”?

¿Dónde está y qué pasó con Camille?

Luego de recibir una llamada de la familia de Camille, Gabriel empieza a buscar desesperadamente a la madre de su bebé. Al verlo en ese estado, la protagonista de “Emily in Paris” revela el amorío entre Camille y Sofia, además, menciona que podrían estar juntas en Grecia. No obstante, la artista asegura que no tiene idea del paradero de Camille. El chef retoma la búsqueda.

Mientras el chef hace un pequeño viaje a una propiedad de la familia de su ex, Emily recuerda que anteriormente compartieron ubicación, así la localiza y se dirige a Giverny. Tras una sincera y accidentada conversación, las amigas aclaran sus diferencias y vuelven a casa, donde las esperan Gabriel y Sofia, quien viajó al enterarse de la desaparición de su amada.

¿Sylvie comparte su testimonio sobre Louis?

Sylvie se niega a brindar alguna declaración sobre Louis de Leon, principalmente porque su esposo está haciendo negocios con el jefe de JVMA. No obstante, luego de escuchar lo que Mindy descubrió en la empresa del padre de su novio decide contar su terrible experiencia. El reportaje se publica la noche del lujoso baile de máscaras para Maison Lavaux y causa un alboroto. Por supuesto, el esposo de Sylvie se queda sin apoyo financiero y tiene que buscar otra forma de continuar con el negocio que le permitirá quedarse en París.

Gabriel o Alfie, ¿a quién elige Emily?

La máscara para Maison Lavaux también reúne a Emily con Alfie, ya que trabaja para Antoine Lambert (William Abadie). El regreso de Camille y su relación con Sofia vuelven abrir una puerta entre la ejecutiva de marketing y el chef. Sin embargo, Emily debe decirse por uno de los dos. ¿A quién escoge? Antes de que la noche termine se acerca y baila con Gabriel.

Emily (Lily Collins) decide darle una oportunidad a su relación con Gabriel (Lucas Bravo) en los primeros episodios de la temporada 4 de "Emily in Paris" (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “EMILY IN PARIS” - TEMPORADA 4 PARTE 1?

¿Cómo funciona la relación de Emily, Gabriel y Camille?

La protagonista de “Emily in Paris” y Gabriel empiezan una relación de manera oficial, pero le cuesta encontrar un momento de intimidad debido a que ella comparte departamento con Mindy y el chef ahora vive con Camille y Sofia. Los cuatro intentan que funcione, pero no parece resultar, así que las artistas comienzan a buscar un nuevo hogar.

Cuando Camille le encuentra defectos a cada apartamento, Emily las acusa con la dueña del edificio, ya que el lugar es solo para dos personas. La publicista le confiesa a su novio lo que hizo y este admite que también es culpable. Sin embargo, sus planes no resultan como esperaban debido a que Camille y Sofia se mudan a otro departamento del mismo edificio.

¿Quién salva el negocio de Sylvie?

Para la apertura del club de Laurent, Sylvie le pide un favor a su madre, Héloïse (Liliane Rovère), quien era dueña de un club nocturno en los años 60 y 70. Ofrece su viejo club a cambio de ciertas condiciones. Aún no se revelan cuáles exactamente. Julien, quien renunció a la agencia Grateau, se presenta al evento de inauguración y advierte de la venganza de Louis de Leon, además, regresa a la empresa de Sylvie.

¿Gabriel consigue una estrella Michelin?

Durante los cinco primeros episodios de la cuarta temporada de “Emily in Paris”, Gabriel se esfuerza para que su restaurante consiga una estrella Michelin y Emily lo ayuda a impresionar a Marianne (Laurence Gormezano), una inspectora Michelin y novia de Luc (Bruno Gouery). Sin embargo, cerca del final de la primera parte se revela que la mujer fue despedida hace un año y que ahora es una inspectora de neumáticos.

¿Qué pasó con el embarazo de Camille?

Después de descubrir que no es candidato a conseguir una estrella Michelin, Gabriel decide enfocarse en lo positivo y finalmente despide al excéntrico repostero. En lugar de lamentarse, el chef celebra que se terminaron la presiones y que tiene lo que necesita: su restaurante, a su novia y a la madre de su bebé. Sin embargo, esto último en realidad no lo tiene. En una visita a la ginecóloga, Camille descubrió que nunca estuvo embarazada, pero prefiere no compartir la información, al menos por el momento. ¿Qué pasará en la parte 2 de la temporada 4 de “Emily in Paris”?

Sofia (Melia Kreiling) se cansa de la situación y termina su romance con Camille (Camille Razat) al final de la temporada 4 de "Emily in Paris" (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER LA PARTE 1 DE LA TEMPORADA 4 DE “EMILY IN PARIS”?

La primera parte de la cuarta temporada de “Emily in Paris” está disponible en Netflix desde el 15 de agosto de 2024, por lo tanto, para ver los nuevos episodios solo se necesita una suscripción a la popular plataforma de streaming.