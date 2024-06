Luego de perder a su equipo debido a un ataque de tiburón, Sophia, una bióloga marina abandona sus estudios sobre las mutaciones de estos animales relacionadas con el clima en “En las profundidades del Sena” (“Sous la Seine” en su idioma original y “Under Paris” en inglés), película francesa de Netflix. Pero tendrá que volver al trabajo cuando la criatura llegue al Sena. El thriller de acción dirigido por Xavier Gens tiene como protagonista a Bérénice Bejo, pero ¿qué otros actores conforman el elenco principal? A continuación, te comparto la lista de miembros del reparto y otros datos relevantes.

La cinta que tiene una duración de 104 minutos se estrenó el 5 de junio de 2024 en la plataforma de streaming de la N roja y fue escrita por Sébastien Auscher, quien también se encarga de la producción junto a Yannick Dahan, Gens y Maud Heywang.

Bérénice Bejo, Léa Léviant, Nassim Lyes, Nagisa Morimoto y Aurélia Petit son los protagonistas de “En las profundidades del Sena”, mientras que Anne Marivin, Yannick Choirat, Marvin Dubart, Sandra Parfait, Ibrahima Ba, Iñaki Lartigue, Jean-Marc Bellu, Stéphane Jacquot, Victor Pontecorvo, Thomas Espinera, Anaïs Parello y Iván González completan elenco.

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “EN LAS PROFUNDIDADES DEL SENA”

1. Bérénice Bejo como Sophia

Bérénice Bejo, conocida por interpretar a Peppy Miller en la película “The Artist” (2011), lo que la llevó a conseguir el Premio César del cine francés a la mejor actriz y las nominaciones al Óscar a la mejor actriz de reparto, asume el rol de Sophia, una bióloga marina que pierde a su equipo debido al ataque del tiburón que estudiaba. Años después, tiene que volver a lidiar con ese animal cuando llega al río de París.

Bérénice Bejo interpreta a Sophia, una bióloga marina, en la película francesa "En las profundidades del Sena" (Foto: Netflix)

2. Léa Léviant como Mika

Léa Léviant, que participó en producciones como “Héroïnes”, “Prêtes à tout”, “Asesinato en Blois”, “Profilage: Perfiles criminales”, “En plein coeur” y “Mortal”, da vida a Mika, una activista medioambiental que localiza al tiburón que Sophia estudiaba, Lilith, e intenta ayudarla a regresar al mar. Para lograrlo, hará algunas cosas muy arriesgadas e ignorará las advertencias de la científica.

Léa Léviant como Mika, una conservacionista de los océanos de la organización SOS, en la película francesa "En las profundidades del Sena" (Foto: Netflix)

3. Nassim Lyes como Adil

Nassim Lyes, que fue parte de series como “À propos du Mojo”, “Carotte cellule”, “Bande de bollos”, “Y’a les keufs”, “Tape de ouf”, “Un bête de plan”, “Qui veut épouser Cokeman?”, “American Dream” y “Marsella”, interpreta a Adil en “En las profundidades del Sena”. Se trata de un comandante de policía.

Nassim Lyes da vida a Adil, un policía que recibe la ayuda de Sophia, en la película francesa “En las profundidades del Sena” (Foto: Netflix)

4. Nagisa Morimoto como Ben

Nagisa Morimoto, que apareció en “Le tueur du lac”, “La viuda”, “Alley Cat”, “Parlamento”, “Ce que Pauline ne vous dit pas”, “Caballero Luna” y “Cannes Confidential”, es el encargado de dar vida a Ben, colega de Mika en la organización SOS.

5. Aurélia Petit como Angèle

Aurélia Petit, que participó en “Les Diables”, “The Science of Sleep”, “Looking for Cheyenne”, “Barrage”, “Nord Paradis”, “Louise Michel”, “Monsieur l’Abbé”, “Beau ravage”, “An Open Heart”, “Weekends in Normandy” y “A Tale of Love and Desire”, asume el rol de Angèle, la jefa de Adil.

Aurélia Petit como Angèle, la jefa de policía, en la película francesa "En las profundidades del Sena" (Foto: Netflix)

Estos son los actores y personajes que completan el reparto de “En las profundidades del Sena”:

Anne Marivin como Sindaca

Yannick Choirat como Chris

Marvin Dubart como Markus

Sandra Parfait como Caro

Ibrahima Ba como Adama

Iñaki Lartigue como Juan

Jean-Marc Bellu como Berruti

Stéphane Jacquot como Poiccard

Victor Pontecorvo como Sam

Thomas Espinera como Tom

Anaïs Parello como Jade

Iván González como André

¿DE QUÉ TRATA “EN LAS PROFUNDIDADES DEL SENA”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en “En las profundidades del Sena”, “después de que un peligroso tiburón apodado Lilith mata a todos los colegas de investigación de Sophia, la científica deja de estudiar las mutaciones de los tiburones relacionadas con el clima. Pero cinco años después, un activista medioambiental llamado Mika descubre un enorme tiburón acechando en el Sena pocos días antes de que se celebre el Campeonato Mundial de Triatlón en París, y es el mismo que Sophia estaba siguiendo.

Así que la científica vuelve a sumergirse cautelosamente en su trabajo para evitar una catástrofe. Ahora depende de Sophia, Mika y el reacio oficial de policía Adil (Lyes) evitar un baño de sangre antes de que sea demasiado tarde”.

¿CÓMO VER “EN LAS PROFUNDIDADES DEL SENA”?

“En las profundidades del Sena” está disponible en Netflix desde el 5 de junio de 2024, por lo tanto, para ver la nueva película francesa solo se necesita una suscripción a la popular plataforma de streaming.