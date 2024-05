La serie “Eric” es un llamativo thriller dramático que se suma al amplio catálogo de Netflix. Así, la producción busca cautivar a los fanáticos de las historias de suspenso y desapariciones. Para esto, cuenta con el reconocido actor Benedict Cumberbatch como protagonista, quien está acompañado de un amplio elenco de intérpretes. ¿Quieres conocer a todos los actores y personajes de la producción? Entonces, te presento su guía de reparto (cast guide).

Vale precisar que la miniserie creada por Abi Morgan se compone de 6 capítulos en total y llega a Netflix el jueves 30 de mayo del 2024.

Esta se centra en un un padre desesperado que intenta encontrar a su hijo perdido, mientras lucha contra sus propios demonios.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Eric”:

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “ERIC”?

1. Benedict Cumberbatch como Vincent

Si quieres saber quién es quién en “Eric”, debemos empezar con el protagonista: Vincent. Él es uno de los principales titiriteros de Nueva York y creador del popular programa infantil de televisión “Good Day Sunshine”, quien lucha por superar la pérdida de su hijo Edgar.

El actor que lo interpreta es Benedict Cumberbatch, famoso por ser el Dr. Strange en el MCU y por ser la estrella de “Sherlock”. En su filmografía, también se encuentran títulos como “12 Years a Slave”, “The Imitation Game” y “1917″.

En declaraciones para Netflix, el artista señala que su personaje “empieza a llevar a casa su vanidad, su idiosincrasia, su ego y todo tipo de comportamientos tóxicos, que afectan a la forma en que pasa por alto a su hijo y lo abrasivo que es en un matrimonio que [ya] ha tenido 10 años de momentos bastante tumultuosos de infidelidad, discusiones y desconexión”.

Benedict Cumberbatch le da vida a Vincent en la serie "Eric". Este es el póster de su personaje (Foto: Netflix)

2. McKinley Belcher III como Michael Ledroit

Michael Ledroit tiene más de 20 años de servicio policial a sus espaldas y es uno de los principales detectives de la división de Personas Desaparecidas. Por lo tanto, cumple un importante papel en el caso.

Está interpretado por McKinley Belcher III, reconocido por su trabajo previo en “Ozark”, “Show Me a Hero”, “One Piece” y “We Own This City”.

McKinley Belcher III se pone en la piel de Michael Ledroit en la serie "Eric". Este es el póster de su personaje (Foto: Netflix)

3. Gaby Hoffmann como Cassie Anderson

Cassie Anderson es la madre de Edgar. Ella se enamoró de Vincent durante su juventud, pero actualmente lucha contra el comportamiento volátil del hombre.

La actriz que le da vida al personaje es Gaby Hoffmann, también integrante de los elencos de “Sleepless in Seattle”, “Wild”, “Volcano” y “Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty”.

Gaby Hoffmann interpreta a Cassie Anderson en la serie "Eric". Este es el póster de su personaje (Foto: Netflix)

4. Dan Fogler como Lennie

Lennie Wilson es el mejor amigo y colega de Vincent. Resulta ser un brillante titiritero y creador por derecho propio, quien comparte un fuerte vínculo con Edgar.

El histrión Dan Fogler es quien asume este rol. A él también lo hemos visto en proyectos como “Fantastic Beasts and Where to Find Them”, “Hannibal”, “Europa Report” y “Love Happens”.

Dan Fogler como Lennie en una escena de la serie británica "Eric" (Foto: Netflix)

5. Ivan Morris Howe como Edgar

Como mencioné previamente, Edgar es el niño desaparecido. Él se caracteriza por ser artístico, pero profundamente alejado del mundo. Además, tiene como meta hacer su propia marioneta.

El pequeño que lo interpreta es Ivan Howe, joven promesa que hace su debut actoral en “Eric”.

El joven actor Ivan Morris Howe como Edgar en una escena de la serie británica "Eric" (Foto: Netflix)

Otros actores y personajes de “Eric”: