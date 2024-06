“Un padre desesperado, junto a un policía tenaz, lucha contra sus propios demonios en las calles de la Nueva York de los años 80 mientras busca a su hijo desaparecido de nueve años”, así es la trama de “Eric”, el drama que aterrizó en Netflix el 30 de mayo de 2024. Debido a la conmovedora historia que nos presenta la plataforma de streaming, el que menos se pregunta si la serie de seis capítulos se basa en un hecho real. La respuesta en las siguientes líneas.

Cabe mencionar que esta producción, creada por Abi Morgan, está protagonizada por Benedict Cumberbatch en el papel de Vincent Anderson, un titiritero cuya vida comienza a desmoronarse después de que su hijo desaparece camino a la escuela. En su afán de recuperarlo se basa en los dibujos de su pequeño, específicamente de un títere azul llamado Eric, por lo que está convencido de que el menor regresará si consigue que el títere salga en televisión.

El joven actor Ivan Morris Howe como Edgar en una escena de la serie británica "Eric" (Foto: Netflix)

¿“ERIC” SE BASÓ EN UNA HISTORIA DE LA VIDA REAL?

Aunque la trama de la serie limitada nos da indicios de que podría haberse guiado de un hecho que ocurrió, lo cierto es que “Eric” no está basada en una historia de la vida real en específico. Pero tomando en cuenta que hay varias desapariciones todos los días, el drama se inspiró ligeramente en varios casos de niños desaparecidos.

“[ Eric] no se basó en ninguna historia en particular. Creo que si hubiera querido hacer eso, habría profundizado mucho en esa historia. Hubo varios niños que desaparecieron. Quería crear una especie de niño común; el simple hecho de salir un día y no volver a casa me pareció muy resonante”, dijo Morgan a USA Today.

En otra entrevista a RadioTimes.com, el creador señaló que todo se basó en su experiencia durante su crecimiento en el Reino Unido de los años 80: “Recuerdo que me perseguían esas historias de niños desaparecidos, pero creo que al elegir regresar a esa época, quería volver a ese período tan vívido de la historia en el que, obviamente, hubo esos casos”.

Por lo tanto, aunque los nombres de los menores desparecidos en la ficción no coinciden con niños específicos de la vida real, pero se busca retratar tragedias similares que vivieron muchas familias, algo que sigue ocurriendo en la actualidad.

¿CÓMO VER “ERIC”?

“Eric” se estrenó en Netflix el jueves 30 de mayo de 2024, por lo tanto, para ver la serie británica solo se necesita una suscripción a la popular plataforma de streaming.