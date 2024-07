Un equipo de timadores que tiene en la mira una propiedad que vale 10 000 millones de yenes y que no se detendrá ante nada hasta ejecutar el ambicioso plan son los protagonistas de “Estafadores de Tokio” (“Jimenshitachi” en su idioma original y “Tokyo Swindlers” en inglés), serie japonesa de Netflix dirigida y escrita por el galardonado Hitoshi One (“Moteki”, “Elpis”). Go Ayano y Etsushi Toyokawa lideran el reparto principal, pero ¿qué otros actores son parte del elenco? A continuación, te comparto este y otros detalles del thriller policial.

La ficción que cuenta con Kenichi Yoshida y Harue Miyake como productores se basa en la novela homónima de Ko Shinjo, quien se mostró encantado con el resultado de la adaptación. “Me devoré la serie de la mañana a la noche, completamente absorto y perdiendo la noción del tiempo. El suspenso me aceleró el corazón. Lo único que sé es que quiero volver a verla”, indicó a Tudum.

El reparto de “Estafadores de Tokio”, que tiene siete episodios, lo completan Kazuki Kitamura, Eiko Koike, Pierre Taki, Shota Sometani, Izumi Matsuoka, Kaito Yoshimura, Anthony, Satoru Matsuo, Taro Suruga, Makita Sports,,Elaiza Ikeda, Lily Franky y Koji Yamamoto. Entonces, ¿quién es quién en la nueva serie japonesa de Netflix?

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “ESTAFADORES DE TOKIO”

1. Go Ayano como Takumi Tsujimoto

Go Ayano, que apareció en “Love Exposure”, “Usagi Drop”, “Helter Skelter”, “The Story of Yonosuke”, “The Light Shines Only There”, “Piece of Cake”, “The Big Bee”, “Let’s Go Karaoke!”, “Second Virgin”, " Dr. Storks”, “The Journalist” y “YuYu Hakusho”, da vida a Takumi Tsujimoto, el jefe de la banda de estafadores.

2. Etsushi Toyokawa como Harrison Yamanaka

Etsushi Toyokawa, que participó en películas como “Boiling Point”, “Ghost Pub”, “Love Letter”, “No Way Back”, “School Mystery”, “Moon Child”, “The Man Behind the Scissors”, “Nihon Chinbotsu”, “20th Century Boys”, “Black Widow Business”, “Samurai Marathon”, “Last Letter” y “Kingdom 2: Far and Away”, asume el rol de Harrison Yamanaka, el maestro estafador.

3. Kazuki Kitamura como Takeshita

Kazuki Kitamura, que fue parte de las películas “Yuki no Concerto”, “Tenzen Shoujo Man”, “The Way to Fight”, “Young Thugs: Innocent Blood”, “Andromedia”, “Dead or Alive”, “Kanzen-naru shiiku”, “Freeze Me”, “Onna kunishū ikki”, “The Man in White”, “Sky High”, “Kill Bill: Volumen 1″, “Godzilla: Final Wars”, “Azumi 2: Death or Love”, “Tokyo Friends: The Movie”, “Like a Dragon”, “Parasyte: Parte 1″, “The 8-Year Engagement”, “Pretty Cure Super Stars!” y “Signal: The Movie”, da vida a Takeshita, un informante.

4. Eiko Koike como Reiko

Eiko Koike, que apareció en las series “Bayside Shakedown”, “Ōoku”, “Penance”, “Legal High”, “Zero: Ikkakusenkin Game”, “Ōoku the Final”, “A Day-Off of Ryoma”, “Our Sister’s Soulmate”, “Gourmet Detective Goro Akechi”, “The 13 Lords of the Shogun” y “Tokyo Swindlers”, interpreta a Reiko en “Estafadores de Tokio”. Se trata de la reclutadora de impostores.

5. Pierre Taki como Goto

Pierre Taki, que fue parte de películas como “Red Shadow”, “Linda Linda Linda”, “Niji no Megami”, “Yume Jūya”, “Inu to Watashi no 10 no Yakusoku”, “One Million Yen Girl”, “Buta ga ita Kyōshitsu”, “Rakugo Story”, “Nobō no Shiro”, “Kyōaku”, “Soshite Chichi ni Naru”, “Kiseijū”, “Shingeki no Kyojin”, “Nihon de Ichiban Warui Yatsura”, “Shin Godzilla”, “Ikari”, “Fueled: The Man They Called Pirate”, “Outrage Coda”, “The Blood of Wolves” y “Sunny/32″, asume el papel de Goto, el asesor legal.

Estos son los actores que completan el reparto de “Estafadores de Tokio”:

Shota Sometani

Izumi Matsuoka

Kaito Yoshimura

Anthony

Satoru Matsuo

Taro Suruga

Makita Sports

Elaiza Ikeda

Lily Franky

Koji Yamamoto

¿DE QUÉ TRATA “ESTAFADORES DE TOKIO”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en “Estafadores de Tokio”, “los precios de los pisos en Tokio se han vuelto a disparar. Takumi Tsujimoto conoce a Harrison Yamanaka, el cabecilla de un conocido grupo de estafadores inmobiliarios. Junto con el confidente Takeshita, la reclutadora Reiko y el asesor legal Goto, Takumi ayuda con las estafas haciendo de negociador.

Su próximo objetivo es el más grande hasta la fecha: un fraude inmobiliario de 10 000 millones de yenes. Mientras los estafadores mantienen un astuto toma y daca con los propietarios de los terrenos y los grandes promotores, desesperados por reconvertir los terrenos, la policía los persigue sin tregua. Entretanto, el pasado de Takumi y los métodos inmorales de Harrison salen a la luz poco a poco. Estos timadores se juegan el tipo para hacer tratos fraudulentos mientras la policía les pisa los talones. ¿Conseguirán su gran estafa de 10 000 millones de yenes?”

¿CÓMO VER “ESTAFADORES DE TOKIO”?

“Estafadores de Tokio” se estrenará el jueves 25 de julio de 2024 en Netflix, por lo tanto, para ver el nuevo drama policiaco solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.