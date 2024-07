¿Te imaginas cómo hubiera sido la vida de Shrek si es que no hubiese conocido a Burro? Tomando en cuenta que al inicio de la franquicia, el ogro es un tanto gruñón y solitario, es muy probable que no se hubiera robado tanto el cariño de todos, pero por fortuna – al menos para la nuestra – se cruzó en su camino este pequeño animal al que le gusta hablar y no hay quien lo pare; y aunque a veces es muy entrometido, sin duda forman una dupla perfecta en la primera película. ¡Ya sé!, más adelante hace su gran aparición El Gato con Botas, que también se gana un lugar especial en los corazones de la audiencia. Centrándonos específicamente en esta criatura verde, Dreamworks anunció oficialmente su regreso en un quinto filme; es decir, las aventuras, travesuras y más volverán para nuestro deleite. Aunque desde ya estamos listos esperando que llegue 1 de julio de 2026 para ver nuevamente a nuestros personajes animados favoritos, una duda surgió en medio de esta algarabía: ¿será posible tener el doblaje latino de los protagonistas nuevamente? No olvidemos que la cuarta cinta se lanzó en 2010, por lo que ha pasado bastante tiempo. Pese a todo pronóstico, las noticias serían favorables; no obstante, hay alguien cuya continuidad correría peligro si es que no aceptan las condiciones que está pidiendo. Nos referimos a Eugenio Derbez. ¿Cuáles son los pedidos que ha realizado para seguir dando voz a Donkey? En esta nota te lo contamos.

Recordemos que la primera película de esta franquicia se estrenó en mayo de 2001, época en la que descubrimos que en este mundo mágico no todos los villanos eran realmente malos, tal como nos los presentaron en otros cuentos. Por ejemplo, al ogro verde se sumaron la hermanastra de Cenicienta y el lobo feroz, por citar algunos, pues precisamente ellos corren a su auxilio cuando necesita ayuda, algo que vimos a lo largo de la serie de filmes todos estos años.

La vez que Eugenio Derbez fue honrado con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, el 10 de marzo de 2016, en Hollywood, California (Foto: Robyn Beck / AFP)

¿EL DOBLAJE LATINO DE BURRO EN “SHREK 5″ EN RIESGO?

El 9 de julio de este 2024, Dreamworks anunció oficialmente “Shrek 5″, cuya película tiene previsto estrenarte el 1 de julio de 2026, lo cual confirma el regreso de Mike Myers, Eddie Murphy y Cameron Diaz para dar voz nuevamente a sus personajes principales en la versión en inglés. Pero ¿qué pasa con el doblaje latino? Si bien, todos retornarían, el actor mexicano puso sus condiciones.

Para otra vez dar vida a Burro, Eugenio Derbez pidió que se cumplan ciertos requisitos. Antes de ello reveló que recibió el llamado de la producción para retornar al universo de Shrek, y aunque el que menos suponía que aceptaría muy gustoso, él no se la puso fácil a los directivos y planteó lo que quería.

“Mira, hoy en la mañana recibí una llamada, justo esta mañana me acaban de contactar para ‘Shrek 5′ así que yo supongo que sí [volveré], pero puse condiciones de que me dejen adaptar el guion, porque si no me dejan adaptar el guion pues pa’ que”, dijo.

Burro se caracteriza por su gran sentido del humor y manera de ver la vida en "Shrek" (Foto: DreamWorks Animation / Universal Pictures)

Cabe mencionar que en las anteriores películas de este universo, Derbez no sólo dobló a Burro, también fue director de doblaje de todo el proyecto, por lo que pudo hacer algunos cambios en el guion para adaptarlo al diálogo latino; y vaya que funcionó, pues su divertida e hilarante forma de comunicarse hizo que todos quisiéramos a este animal.

¿Será que aceptan el pedido del actor mexicano para que continúe dando su voz al pequeño cuadrúpedo animal? Mientras esperamos una respuesta oficial, queda pendiente su participación en “Shrek 5″.

En "Shrek", Burro conoce a una dragona, que en un primer momento se enamora de él, más adelante, él también comparte ese sentimiento (Foto: DreamWorks Animation / Universal Pictures)