CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. La cuarta temporada de “Evil”, serie de Paramount+ que se sigue a una psicóloga clínica escéptica, un sacerdote en formación y un contratista mientras investigan supuestos milagros, posesiones demoníacas y otros sucesos extraordinarios, terminó el 22 de agosto de 2024 con un episodio en el que Kristen enfrenta una amenaza final mientras Leland toma el asunto en sus propias manos. ¿Qué pasó con los protagonistas del drama sobrenatural creado por Robert King y Michelle King? A continuación, te cuento los principales momentos de los nuevos episodios.

Después de enterarse de que su óvulo congelado no fue destruido sino comprado de forma anónima y localizar a los compradores, Kristen (Katja Herbers) se entera de los detalles del malvado plan de Leland que involucra su óvulo, además, comprende la participación de su madre Sheryl (Christine Lahti) en el complot. En tanto, Andy (Patrick Brammall) lidia con sus traumas y lo que vio en la temporada anterior.

A lo largo de la cuarta temporada de “Evil”, al igual que en las tres primeras, Kristen, David (Mike Colter) y Ben (Aasif Mandvi) investigan distintos casos misteriosos y aterradores que los ayudan a comprender el demoníaco plan encabezado por Leland Townsend (Michael Emerson). Por ejemplo, analizan un acelerador de partículas que podría ser una puerta al infierno.

David (Mike Colter), Kristen (Katja Herbers) y Ben (Aasif Mandvi) averiguan más sobre los planes de Leland Townsend (Michael Emerson) en la cuarta temporada de “Evil” (Foto: Paramount+)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE LA TEMPORADA 4 DE “EVIL”?

El equipo también investiga un posible ataque de hombres lobo y no tardan en descubrir que no es lo que parece. Un demonio que se alimenta de quitarles la capacidad de hablar con claridad afecta al grupo cuando tratan de ayudar a una pareja. Además, David mejora sus habilidades de visión remota y junto a sus amigos viaja al Vaticano con una posible reliquia de la cruz de Jesús.

En tanto, Leslie, la madre sustituta que lleva el hijo de Kristen, acude a la psicóloga clínica en busca de ayuda, mientras que Sheryl llega a su punto de quiebre con Leland y más tarde, se propone evitar que el bebé Timothy se convierta en el Anticristo.

En el último capítulo de la cuarta temporada de “Evil”, una siniestra cuenta regresiva comienza después de que las chicas Bouchard comienzan un nuevo juego en sus gafas de realidad virtual. Todos son transportados a un lugar donde tienen horribles visiones del futuro. En tanto, Leland engaña a la Entidad sobre la reunión de The Sixty y los lleva a una trampa para matar a un grupo de agentes del Vaticano.

Cuando Leland intenta matar a Kristen, el resto del grupo lo detiene y lo encierra en el gabinete de los demonios. Aunque Kristen quería matarlo por todo el daño que le causó, Ben y David la convencieron de no hacerlo. “Queríamos que Leland no fuera asesinado de una manera prosaica y pragmática, sino que fuera derrotado de una manera mágica, que encajara con parte del simbolismo del programa”, explicó King a TV Insider.

Leland Townsend (Michael Emerson) es encerrado en el cajón de demonios al final de la cuarta temporada de “Evil” (Foto: Paramount+)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE LA TEMPORADA 4 DE “EVIL”?

Al final de la cuarta temporada de “Evil”, Ben decidió quedarse en casa tras conseguir un trabajo en informática bien remunerado, mientras que Kristen y Davida aceptan trabajar como asesores para la iglesia en Roma y se mudan con toda su familia, incluido el bebé Timothy.

Aunque David acepta estar enamorado de Kristen y se compromete a protegerla, no renuncia a la iglesia. “Su pasión por tomar una decisión y mantenerse firme en ella es tan importante en su personalidad como tener relaciones con Kristen, especialmente cuando Kristen todavía puede ser su amiga”, señaló King. “La tentación para ambos siempre estará ahí porque no puedes simplemente apagarla cuando hay tanto fuego entre ellos”.

¿Timothy es el anticristo?

A pesar de su bautismo, Timothy parece ser el anticristo, ya que Kristen ve su rostro demoníaco, pero decide no compartir esa información con David. “También queríamos esta linda imagen de las niñas con estos hermosos trajes escolares y Katja (Kristen) con el vestido más hermoso de todos, pensando, oh, este es el final feliz que queremos, y van a patear sus talones y desaparecer en la puesta de sol y luego ver, no, este niño probablemente sea el Anticristo y Kristen lo va a encubrir”, explicó Robert King.

Los creadores de “Evil” no están de acuerdo en si el pequeño Timothy es el anticristo o no. “Para mí, ese es el chiste que termina ahí: que amamos a Kristen, pero también que ella es la madre del Anticristo viviente. ¿Leland se salió con la suya al final? Por eso es realmente bueno que Michelle y yo estemos en desacuerdo, porque entonces el público también puede estar en desacuerdo”, señaló al medio antes mencionado.

Al final de la cuarta temporada de “Evil”, Kristen descubre que Timothy parece ser el anticristo (Foto: Paramount+)