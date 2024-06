Aunque no lo parezca, pasaron tantos eventos determinantes en el episodio 2 de la temporada 2 (2x02) de “House of the Dragon” (“La casa del dragón” en español), que no sé por dónde comenzar. Desde algo tan impactante y emotivo como el enfrentamiento entre los hermanos gemelos, Ser Erryk y Arryk Cargyll, hasta una pequeña conversación entre otros hermanos en Marcaderiva. Por ello, si te quedaron dudas aquí te lo explico.

El capítulo, estrenado el domingo 23 de junio de 2024, estaba titulado como “Rhaenyra la Cruel” y este será el apodo que perseguirá a la reina por el resto de la historia, pese a que, como hemos visto, no sea cierto. Por lo menos, queda como consuelo que todavía nadie la ha llamado “Maegor con tetas”, como también se especifica en “Fuego y Sangre”, el libro de George R.R. Martin en el que se basa la serie de Max.

Después de la impactante escena final del primer episodio, Aegon está furioso por la muerte de su hijo y ansía vengarse, convencido de que Rhaenyra es la culpable. Otto Hightower, astuto como siempre, ve en este vil acto una oportunidad para ganarse la simpatía de las casas que aún no se han aliado con los Verdes.

Alicent y Criston se sienten culpables por haber tenido sexo mientras unos criminales asesinaban al pequeño Jaehaerys. Aunque saben que el objetivo era Aemond, la tragedia los consume. Mientras tanto, Sangre fue capturado mientras intentaba escapar de Desembarco del Rey y, eventualmente, Queso también fue colgado. Antes de morir, Sangre confesó que Daemon los había contratado para evitar la tortura, pero Aegon lo mata brutalmente de todas formas.

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DEL EPISODIO 2 DE “HOUSE OF THE DRAGON” TEMPORADA 2?

¿Por qué Daemon deja a Rhaenyra en Rocadragón?

Daemon Targaryen no ha renunciado al bando de los Negros, pero luchará lejos de Rhaenyra en la temporada 2 (Foto: HBO)

Tal como lo planeó Otto Hightower, el asesinato de Jaehaerys jugó a favor de los Verdes y muchos señores de importantes casas de Poniente empezaron a ver a Rhaenyra por un monstruo por, supuestamente, haber mandado a matar al hijo de Helaena.

Sin embargo, la Reina Negra jamás sería capaz de hacer algo así, y lo dejó muy claro en la reunión de su Consejo. Tanto ella como Rhaenys notaron que el silencio de Daemon era sospechoso y dedujeron que él era el autor del crimen.

Aunque Daemon asegura que sus órdenes a Queso y Sangre eran únicamente asesinar a Aemond Targaryen, y que los mercenarios mataron a Jahaerys por error, Rhaenyra no le cree. Además, afirma que “nunca ha confiado en él”.

Para aquellos que pensaban que había un amor verdadero entre Rhaenyra y Daemon en la temporada pasada, y que Harwin Strong era completamente secundario, esto debería aclarar las cosas (como yo lo predije). Tal como lo dicen Rhaenyra y Rhaenys, Daemon ansía el poder para sí mismo. Aunque respeta a su esposa, su matrimonio ha sido una cuestión de conveniencia, y ser súbdito de alguien no es propio de él.

La confianza entre ambos se rompe por completo, y Daemon parte a Harrenhal para tomar el control del castillo de los Strong, dado que es un punto estratégico para la guerra. No se preocupen, aunque Corlys lo dude, Daemon no traicionará a Rhaenyra, pero tendrá que “seguir su propio camino” en esta batalla, aún así en representación de los Negros.

¿Por qué Corlys Velaryon “le debe mucho” a Addam y Alyn?

Addam y Alyn de Hull son los hijos bastardos de Corlys Velaryon (Foto: HBO)

Si prestaron atención, habrán notado que Addam y Alyn de Hull, a quienes hemos visto en las escenas en el puerto de Marcaderiva, tuvieron una intrigante conversación en la que el hermano mayor menciona que Corlys Velaryon “les debe mucho”.

Debo advertir que esto es un gran SPOILER para lo que está por venir en los siguientes capítulos, pero ambos son hijos bastardos de Corlys. Aunque es difícil identificarlo porque la serie decidió no darles el característico color de cabello platinado de la sangre Valyria, el libro “Fuego y Sangre”, en el que se basa la serie, lo explica.

En algunas versiones de la novela, Addam y Alyn son presentados como los hijos ilegítimos de Laenor. Sin embargo, todos sabían que Laenor era gay y que era poco probable que hubiera engendrado hijos bastardos. Por ello, se sospechaba que en realidad eran hijos de Corlys, mantenidos en secreto por temor a despertar la ira de Rhaenys. La serie aún no ha dejado claro si el Señor de Marcaderiva sabe que son sus hijos, pero lo descubriremos en los próximos episodios.

¿Por qué Aegon despide a Otto Hightower como Mano del Rey?

El destino de Otto Hightower estaba sellado desde el primer episodio, cuando Larys Strong tuvo una conversación con Aegon en la que le preguntó si quería ser percibido como su difunto padre, el rey Viserys I Targaryen.

El nuevo rey repite las palabras de Strong al decirle a su abuelo: “Tú eras la Mano de mi padre, no la mía”. Aegon nunca disfrutó ser controlado por su abuelo y su madre, pero era consciente de su propia incapacidad para gobernar, por lo que seguía sus consejos.

Sin embargo, el asesinato de su hijo Jaehaerys lo afectó profundamente, como se evidenció casi al final del episodio cuando lloraba en su habitación. Sus emociones lo impulsaron a actuar de manera aún más impulsiva que antes. Sumado a la manipulación de Larys y a la facilidad con la que Otto lo despreciaba, Aegon no dudó en nombrar a Ser Criston Cole como la nueva Mano del Rey.

“Cría cuervos y te sacarán los ojos”, dice el famoso dicho, y todo lo que está ocurriendo es consecuencia de la ambición de Otto Hightower. Aunque ahora intente disfrazarse bajo una política mesurada y estratégica, tratando de evitar el derramamiento de sangre innecesario, la guerra no habría comenzado si no hubiera presionado a Aegon para que usurpara el trono de su hermana y se convirtiera en rey. Más aún, convenció a Alicent de que sus hijos varones tenían más derecho al Trono de Hierro que Rhaenyra. Además, incitó a Alicent a seducir a Viserys, casarse con él y tener hijos, todo con la esperanza de tener un títere a su disposición mientras él ejercía el verdadero poder desde las sombras.

Definitivamente, un gran episodio y no puedo esperar por lo que nos mostrarán la semana que viene.