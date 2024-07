¡Ha llegado otro dominGOT y con él, mi artículo semanal donde desmenuzo el último episodio de “House of the Dragon” (“La casa del dragón” en español)! Aquí te explico todo lo que no se entendió, no se contó o en lo que no prestaste atención por estar mirando tu celular. Aunque el episodio 3 de la temporada 2 ha sido el menos emocionante hasta ahora, ha establecido las bases de lo que está por venir en los próximos episodios. Incluso las conversaciones más insignificantes podrían tener grandes repercusiones en la serie de HBO Max.

El 30 de junio se estrenó el episodio titulado “El molino en llamas” (“The Burning Mill” en inglés), que retoma la historia de la Danza de Dragones después de la acalorada discusión entre Daemon y Rhaenyra, el despido de Otto Hightower como Mano del Rey y el trágico enfrentamiento entre los gemelos Cargyll. A pesar de que no hubo demasiada acción en esta ocasión, los eventos presentados tienen un gran potencial para influir en el futuro de la trama.

Rhaenyra decide enviar a sus hijos más pequeños, Aegon y Viserys, a Pentos para mantenerlos alejados de la guerra, bajo el cuidado de su sobrina/hijastra/prima Rhaena. Criston Cole comienza su marcha bélica para reclutar más soldados, Daemon llega a Harrenhal montando su dragón, y Rhaenyra viaja de incógnito como Hermana Silenciosa a Desembarco del Rey para hablar con Alicent y buscar una forma de evitar la guerra. Estos movimientos estratégicos y encuentros aparentemente menores podrían desencadenar cambios significativos en el destino de Westeros.

EXPLICACIÓN DEL EPISODIO 3 DE LA TEMPORADA 2 DE “HOUSE OF THE DRAGON”

¿Por qué Simon Strong renuncia a Harrenhal tan fácilmente?

Cuando Daemon llega a Harrenhal, está listo para enfrentarse a decenas de soldados y, de cierto modo, calmar su ira en una intensa batalla. Sin embargo, lo que se encuentra es completa sumisión por parte de Simon Strong, el tío abuelo de Larys Strong y Guardián interín del castillo (dado que el Señor de Harrenhal vive en la Fortaleza Roja).

La decisión del sr. Strong no es meramente cobardía, sino que, como lo explica, no tiene lealtad hacia Larys ni los verdes. Tampoco significa que sea particularmente admirador de Rhaenyra, pero si es algo a lo que es leal, es la familia. Por ello, para él, no hay peor traición que atacar a tu familia y sospecha (con justa razón y visión) que Larys estuvo detrás de la muerte de su sobrino Lyonel y Harwin. Por ello, habla de él con desprecio, llamándolo “Patizambo” y rindiéndose automáticamente a Daemon.

¿Por qué Rhaenyra quiere hablar con Alicent?

Pese a las recomendaciones de su Consejo, Rhaenyra no está convencida de que la mejor decisión sea empezar los ataques bélicos e iniciar un derramamiento de sangre incluso más grande que la muerte de Lucerys y Jaehaerys. Además, con la recomendación de su tía Rhaenys, cree que todavía hay una salida al dialogar con Alicent, quien piensa tampoco quiere una masacre.

“Rhaenyra ve lo que está por venir. Está tratando de finalizarlo y busca a Alicent para que la ayude a completarlo. Ve que es su trabajo como gobernante el arriesgarse a ella misma antes de arriesgar la vida de, posiblemente, millones de personas en el reino”, explica Ryan Condal, uno de los creadores de la serie, en el “Inside de Episode”.

¿Por qué Alicent no acepta la propuesta de paz de Rhaenyra?

Lo interesante de la conversación entre Rhaenyra y Alicent, al final del episodio 3 es que la Reina Negra ve la sinceridad en las palabras de su antigua amiga y pregunta por las palabras finales de su padre, casi como un indicativo que está dispuesta a renunciar a su trono si así lo decidió él y detener la guerra antes de que empiece. Sin embargo, al escuchar que dijo “Aegon es el príncipe que fue prometido”, sabe que no estaba nombrando a su medio hermano.

La primera temporada concluyó con Alicent pensando que Viserys había cambiado de opinión y había nombrado a Aegon su heredero, lo que dio inicio a la usurpación del Trono de Hierro y la declaración de guerra. Sin embargo, los televidentes sabemos que el rey en realidad se refería a la profecía del Príncipe Prometido y el motivo detrás de la conquista de Aegon I hace muchas décadas atrás.

Al final del capítulo, Alicent Hightower no acepta la propuesta de paz de Rhaenyra por mero orgullo de saber que se ha equivocado (aunque eso definitivamente está presente), sino que, tras darse cuenta de su error, sabe que ya no hay vuelta atrás y que todo lo que esté por venir caería sobre sus hombros (como si Alicent no se flagelara lo suficiente).

“Rhaenyra no obtiene lo que quiere. No es porque Alicent no quiera escucharlo. Es simplemente porque Alicent está diciendo: ‘ya no tengo poder’. Incluso si quisiera hacer algo, sus manos están atadas”, explica Condal.