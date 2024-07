Oficialmente, empezó la Danza de Dragones y con el episodio 4 de la temporada 2 de “House of the Dragon” (“La casa del dragón” en español) queda claro por qué ninguna guerra de simples hombres se puede comparar. Esta edición de la serie de HBO Max estuvo cargada de tensos momentos de batalla, pero también dejaron muchas interrogantes. Pero no te preocupes, aquí estoy para aclararlas.

El capítulo titulado también “Una danza de dragones”, se estrenó el domingo 7 de julio de 2024 y como presentía, era el plato fuerte luego de una entrada tan insípida como el episodio anterior.

Después de la conversación con Alicent Hightower, Rhaenyra está segura que no tiene otra alternativa más que empezar el enfrentamiento bélico. Mientras tanto, Aegon se siente cada vez más inútil y, al ver que nadie en su Consejo o su familia lo toma en cuenta, se marcha embriagado a la guerra en el lomo de Sunfyre, listo para demostrar su valor y habilidad.

Sin embargo, no está preparado para la batalla contra Meleys y, de no haber estado Aemond con Vhagar escondidos (como era el plan de Criston Cole) Rook’s Rest hubiera sido la masacre del rey de los Verdes.

Mientras tanto, Daemon parece estar decidiéndose entre ser leal a Rhaenyra o seguir con su capricho de ser rey, todo esto mientras tiene alucinaciones y black outs en los que no sabes qué es real y qué es un sueño, que parecen salidos de una película de Darren Aronofsky.

Definitivamente, el episodio estuvo cargado de mucha información y emoción. Lo que levanta preguntas como ¿Por qué Daemon se está volviendo loco? ¿Por qué Rhaenys no huyó con Meleys al ver a Vhagar? ¿Aemond quería matar a su hermano Aegon? Estas y otras interrogantes, te las explicaré a continuación.

EXPLICACIÓN DEL EPISODIO 4 DE LA TEMPORADA 2 DE “HOUSE OF THE DRAGON”

¿Por qué Daemon se está volviendo loco?

La respuesta más obvia, como explica Alys Rivers, es que Harrenhal está maldito. La siniestra fortaleza fue construida utilizando árboles espirituales, y Aegon el Conquistador quemó vivo a Harren el Negro y toda su corte siglos atrás. Este sombrío pasado se convierte en el telón de fondo perfecto para que Daemon enfrente sus propios demonios.

Sin embargo, esta maldición es solo el inicio de un viaje mucho más profundo para Daemon. Harrenhal no solo es un lugar embrujado por los fantasmas del pasado, sino también un espejo en el que Daemon debe mirar sus propios errores, pecados y crímenes.

“Parte de la historia de Daemon en Harrenhal esta temporada es tener que enfrentar y expiar, por sus pecados del pasado. Laena, Aemond – en quien probablemente tuvo parte en su creación – y, bastante, una joven Rhaenyra”, explica Ryan Condal, el showrunner de la serie en el “Inside the Episode”.

Así que, mientras los muros de Harrenhal susurran secretos antiguos y las sombras se alargan, Daemon se ve obligado a confrontar los espectros de su propia historia. La fortaleza se convierte en el escenario perfecto para esta lucha titánica entre su pasado oscuro y cualquier esperanza de redención futura.

¿Por qué Rhaenys no huyó con Meleys al ver a Vhagar?

Rhaenys Targaryen se ofreció como la primera jinete de dragón en enfrentarse a los Verdes (Foto: HBO)

Rhaenys, la “Reina que Nunca Fue”, tuvo dos oportunidades diferentes para retirarse de la batalla tras la aparición de Vhagar. Sin embargo, esta mujer, probablemente más digna de la corona que muchos de sus ancestros y descendientes hombres, decidió quedarse y luchar.

“Rhaenys decide asumir el riesgo, incluso después de haber dicho toda la temporada: ‘no debemos usar dragones, todo menos dragones’. Por ello, si es que esto se debe hacer, si se debe de tomar esta acción, entonces es mejor que lo haga ella, antes que cualquier otro. Al final, ella es reemplazable, Rhaenyra no lo es”, explica Eve Best, la actriz que da vida al personaje.

A pesar de la mirada cansada que le lanza Meleys, como diciéndole “Estoy cansada jefe” y el saber que no va a poder ganar esta batalla contra el antiguo dragón de la reina Visenya Targaryen, Rhaenys opta por enfrentarse a su destino con valentía y determinación.

No porque no tema a Vhagar, sino porque comprende el peso de su responsabilidad. Con todo el coraje y la dignidad que la caracteriza, se queda y se enfrenta a la muerte con una determinación feroz. Y así, en los cielos de Rook’s Rest, la “Reina que Nunca Fue” se erige como un verdadero símbolo de coraje y sacrificio.

¿Aemond quería matar a su hermano Aegon?

Aemond Targaryen ordenó a Vhagar a que lanzara una llamarada de fuego, incluso si podía quemar a su hermana Aegon (Foto: HBO)

Es una pregunta muy difícil, que incluso Ewan Mitchell, el actor que interpreta a Aemond, se pregunta: “Será que vio esto como una oportunidad para sacar a dos jugadores del tablero, o Aegon simplemente fue daño colateral”, explicó.

Lo que es innegable es que las heridas del pasado y el rencor acumulado han dejado una marca profunda en el joven príncipe, quien no dudaría en tomar medidas drásticas para reivindicar su posición y sanar su orgullo herido, tal como vimos con Lucerys al final de la temporada 1.

“Si hay alguna regla que entender en ‘House of the Dragon’ es que no debes reírte de Aemond. Malas cosas pueden sucederte”, explica Condal.

Aemond, con su mirada fría y calculadora, seguramente ha contemplado las ventajas de deshacerse de Aegon. Tal vez no era su objetivo principal, pero en un mundo donde la traición y el poder van de la mano, cualquier oportunidad para eliminar a un rival, incluso a un hermano, puede ser tentadora.

¿Aegon está vivo o muerto?

Lamentablemente, Aegon sigue vivito y cojeando. Después de sufrir una grave quemadura por parte de Aemond y Vhagar, y caer de varios metros sobre tierra, el rey de los Verdes sobrevivió, pues la hierba mala nunca muere (Sí, soy Team Black).

A pesar de todo, Aegon II Targaryen sobrevivió a la batalla contra Meleys, pero quedó muy malherido, con parte de su cuerpo quemado y sin poder caminar bien. Tal como se ve en el tráiler del episodio 5, llegó a la Fortaleza Roja, pero oculto, para que el pueblo y sus enemigos no se enteraran de su condición.