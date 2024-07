Es dominGOT y, nuevamente, tuvimos un episodio con un ritmo más lento de lo que esperábamos para “House of the Dragon” (“La casa del dragón” en español), pero que estuvo lleno de sorpresas. No solo por la trágica muerte de Sir Steffon Darklyn, sino también por los misterios que rodean a los dragones esta segunda temporada, Addam de Hull y el reciente interés de Rhaenyra por Mysaria. Si te quedaron algunas preguntas respecto a esta edición de la serie de HBO Max, aquí te explico todo lo que debes de saber.

Este 21 de julio se estrenó el capítulo 6, titulado “Plebeyos” (“Smallfolk” en inglés), echó en marcha el plan de Rhaenyra y su hijo, Jacaerys, de buscar nuevos jinetes de dragón en alguna de las casas de Poniente que pudieran tener sangre Targaryen.

La reina cree haber encontrado esa solución en un miembro de su Guardia Real, Sir Steffon Darklyn, pues hay un registro de que algún Targaryen tuvo descendencia con los Darklyn. Sin embargo, esto resulta ser un total fracaso, Bruma no lo acepta como jinete y el caballero muere por fuego de dragón.

Esto desilusiona a Rhaenyra y sus alternativas para ganar la guerra son cada vez más limitadas, mientras que Mysaria intenta hacer una guerra política, ganándose el favor de los plebeyos de Desembarco del Rey y desestabilizando el gobierno de los Verdes en la propia capital.

Sin embargo, cuando le llegan noticias de que Bruma ha estado sobrevolando en Villaespecia (Spicetown), una ciudad de la Isla de Marcaderiva, y con un jinete, debe descubrir si se trata de un enemigo más o un aliado.

EXPLICACIÓN DEL EPISODIO 6 DE LA TEMPORADA 2 DE “HOUSE OF THE DRAGON”

¿Cuál es el misterioso dragón que vive en el Nido de Águilas?

En un paseo cerca al Nido de Águilas, Rhaena Targaryen y el pequeño Joffrey Velaryon se topan con lo que parece ser el lugar de descanso de un dragón. Cuando la princesa confronta a Lady Jeyne Arryn, le confiesa que es una bestia salvaje que merodea los cielos del Valle en busca de comida, específicamente, ovejas.

Y eso es todo lo que necesitamos para saber que se trata de Robaovejas. En “Fuego y Sangre”, este dragón también es salvaje y nunca ha sido montado por nadie. Sin embargo, es Nettles–un personaje que parece haber sido eliminado en la serie–, quien logra domarlo y se une como otra de las semillas de dragón que se une a Rhaenyra.

Básicamente, el episodio 6 está confirmando que el arco de la joven está siendo trasladado a Rhaena, por lo que puede que en los siguientes episodios veamos a la hija de Daemon intentar domar a la bestia.

¿Por qué el dragón Bruma busca a Addam de Hull?

Bruma, uno de los majestuosos dragones de la serie, busca a Addam de Hull por razones que van más allá de una simple conexión familiar. Desde el inicio de la temporada, hemos visto a Addam y Alys de Hull en pequeñas apariciones, sugiriendo sutilmente su linaje como hijos bastardos de Corlys Velaryon. Esta suposición se confirma en el episodio 6, donde una conversación entre los hermanos revela su verdadera ascendencia. Alys incluso se rapa el cabello para ocultar su distintivo platinado, característico de los Velaryon y Targaryen.

La pregunta clave es: “¿Por qué Bruma busca a Addam si es hijo de Corlys y no un Targaryen ?”. La respuesta radica en la herencia Valyria de los Velaryon. Aunque los Velaryon son conocidos como marineros, comparten la misma sangre valyria que los Targaryen, lo que se refleja en su cabello platinado. Hace muchos años, los Velaryon simplemente decidieron montar el mar y abandonar la isla antes de que los Targaryen partieran hacia Rocadragón con Daenys la Soñadora.

Además, la historia entre las Casas Velaryon y Targaryen es profunda y antigua. Las uniones matrimoniales entre ambas casas se remontan incluso antes de Aegon el Conquistador. En “Fuego y Sangre”, el libro que narra la historia de la dinastía Targaryen y que inspira la serie, se menciona que Lord Daemon Velaryon, cabeza de la Casa Velaryon y Consejero Naval de Aegon durante la Guerra de la Conquista, era probablemente hermano o sobrino de Valaena Velaryon, la madre de Aegon. Esto sugiere que los matrimonios entre ambas casas eran frecuentes, y es probable que alguna princesa Targaryen se haya casado con un Velaryon, perpetuando así su linaje.

Por lo tanto, Bruma busca a Addam porque, a pesar de no ser un Targaryen puro, la sangre valyria que corre por sus venas es suficiente para establecer una conexión con el dragón, destacando la profunda y compleja relación entre las casas Velaryon y Targaryen.