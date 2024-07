“Fly Me to the Moon” (en español: “La otra cara de la Luna”) es una película que busca cautivar a los fans de las comedias románticas en un entorno pocas veces explorado en el género cinematográfico: la carrera espacial entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Así, con los protagónicos de Scarlett Johansson y Channing Tatum, nos centramos en una encantadora historia de amor que nace entre cohetes y planes de marketing. ¿Te gustaría saber de qué trata y cómo ver el filme? Pues, en esta nota, te cuento todo lo que debes conocer al respecto.

Vale precisar que la cinta se desarrolla a lo largo de 132 minutos de metraje y está dirigida por Greg Berlanti, también conocido por proyectos como “Life as We Know It” (2010), “Political Animals” (2012) y “Love, Simon” (2018).

Por si fuera poco, figuras como Woody Harrelson, Ray Romano, Jim Rash y Stephanie Kurtzuba, acompañan a Johansson y Tatum como protagonistas.

¿DE QUÉ TRATA “FLY ME TO THE MOON”?

“Fly Me to the Moon” es una comedia romántica ambientada en el histórico alunizaje del Apolo 11, durante la carrera espacial de los años 60 entre Estados Unidos y la Unión Soviética.

Así, conocemos a Kelly Jones (Johansson), una experta en marketing contratada para arreglar la imagen pública de la NASA y organizar un falso alunizaje “de reserva”.

De esta manera, sin imaginarlo, surge un romance entre ella y Cole Davis (Tatum), el director encargado del lanzamiento del Apolo 11.

Entonces, justo cuando las chispas de ambos saltan en todas direcciones, la Casa Blanca considera que la misión es demasiado importante para fracasar... por lo que comienza la cuenta atrás en la historia de nuestros protagonistas.

MIRA EL TRÁILER DE “FLY ME TO THE MOON”

¿CUÁNDO SE ESTRENA “FLY ME TO THE MOON”?

“Fly Me to the Moon” se estrena en cines, de acuerdo con la siguiente programación:

Estreno en Latinoamérica: jueves 11 de julio del 2024

jueves 11 de julio del 2024 Estreno en Estados Unidos y España: viernes 12 de julio del 2024

¿CÓMO VER “FLY ME TO THE MOON”?

Para disfrutar de “La otra cara de la Luna”, tan solo debes revisar la cartelera de tu cine favorito y elegir la función que mejor se ajuste a tus necesidades. Además, se espera que la película llegue a la plataforma de streaming Apple TV+ semanas después de su distribución en salas.

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “FLY ME TO THE MOON”?

A continuación, conoce a los integrantes del elenco de “Fly Me to the Moon”:

Scarlett Johansson como Kelly Jones

Channing Tatum como Cole Davis

Woody Harrelson como Moe Berkus

Jim Rash como Lance Vespertine

Stephanie Kurtzuba como Jolene Vanning

Colin Jost como el Senador Cook

Ray Romano como Henry Smalls

Greg Kriek como el imitador de Henry

Bill Barrett como el imitador de Cole

Joe Chrest como el senador Vanning

Art Newkirk como el general Alexei Leonov

Peter Jacobson como Chuck Meadows

Ashley Kings como Patricia Collins

Anna Garcia

Donald Elise Watkins

Noah Robbins

Colin Woodell

