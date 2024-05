¡En efecto, esto es cine! El gran George Miller regresa a la pantalla grande con una película post-apocalíptica que expande el universo “Mad Max”. Se trata de “Furiosa”, cinta que se centra en el origen del personaje que interpretó Charlize Theron en “Fury Road” y que hoy en día recae en la famosa Anya Taylor-Joy. Así, quizá te gustaría conocer la lista completa de actores y personajes del largometraje. Por ello, en esta nota, te presento su guía de reparto (cast guide).

Vale precisar que el filme se estrena el 23 de mayo del 2024 en cines de Latinoamérica, mientras que el 24 de mayo llega a las carteleras de España y Estados Unidos.

De esta manera, a lo largo de 148 minutos de metraje, nos acercamos a la historia de la joven Furiosa, quien debe sobrevivir a muchas pruebas cuando es arrebatada del Lugar Verde de Muchas Madres y cae en manos de una gran Horda de Motoristas liderada por el Señor de la Guerra Dementus.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Furiosa: A Mad Max Saga” (”Furiosa: de la saga Mad Max”):

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “FURIOSA: A MAD MAX SAGA”?

1. Anya Taylor-Joy como Furiosa

Para saber quién es quién en la película de George Miller, debemos comenzar con quien le da nombre a la cinta: Furiosa. Esta es la versión más joven del personaje interpretado por Charlize Theron en “Mad Max: Fury Road” y, durante toda la producción, se ve obligada a trabajar para un poderoso señor de la guerra tras ser secuestrada.

Ella está interpretada por Anya Taylor-Joy, una talentosa actriz reconocida por su trabajo previo en “Split”, “Peaky Blinders”, “The Queen’s Gambit” y “The Witch”.

2. Chris Hemsworth como Dementus

El Señor de la Guerra Dementus es el gran antagonista del largometraje. Él es el líder de una Horda de Motoristas que secuestran a Furiosa antes de toparse con la Ciudadela liderada por Immortan Joe.

El actor que asume este rol es Chris Hemsworth, el popular Thor del MCU. En su filmografía, también se incluyen títulos como: “Rush”, “Snow White and the Huntsman”, “In the Heart of the Sea” y “The Cabin in the Woods”.

3. Tom Burke como Praetorian Jack

Praetorian Jack es una de las personas que intenta ayudar a Furiosa a volver a casa. Él proviene de una familia de militares que conoció a Immortan Joe antes de que fuera el líder cruel en el que se convirtió.

Está interpretado por Tom Burke, a quien también hemos visto en “Only God Forgives”, “Mank”, “The Wonder”, “Living”, entre otras producciones.

4. Lachy Hulme como Immortan Jo e y Rizzdale Pell

El actor australiano Lachy Hulme es famoso por su trabajo previo en proyectos como “The Little Death”, “John Doe: Vigilante”, “Macbeth” y “Crocodile Hunter: The Collision Course”.

En “Furiosa: A Mad Max Saga”, interpreta a dos personajes: Rizzdale Pell, un pandillero al servicio de Dementus; e Immortan Joe, el señor de la Ciudadela y líder de los War Boys.

5. Nathan Jones como Rictus Erectus

Rictus Erectus es el hijo de Immortan Joe al que conocimos por primera vez en “Mad Max: Fury Road”. El artista que le vuelve a dar vida al personaje es Nathan Jones, también integrante de los elencos de “Thai Dragon”, “Spiderhead”, “Troy” y “Conan the Barbarian”.

Otros actores y personajes de “Furiosa: A Mad Max Saga”:

Alyla Browne como la joven Furiosa

Josh Helman como Scrotus

John Howard como The People Eater, un aliado de Joe.

Angus Sampson como The Organic Mechanic (El Mecánico Orgánico), el médico personal de Joe.

Charlee Fraser como Mary Jo Bassa, la madre de Furiosa.

Quaden Bayles como un War Boy

Daniel Webber como un War Boy

Jacob Tomuri como Max Rockatansky