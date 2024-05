Después del romántico final de la primera temporada de “Geek Girl” es inevitable preguntarse si los creadores y productores tienen planeada una segunda entrega de la serie de Netflix dirigida por Declan O’Dwyer. En los primeros episodios, Harriet Manners (Emily Carey) capta la atención del agente de modelos Wilbur Evans (Emmanuel Imani), quien le ofrece una gran oportunidad en el mundo de la moda. Aunque tiene dudas debido a que trata de encajar en su escuela, acepta participar en un importante desfile en Canadá, lo que la lleva a las primeras planas. Destacar no parece tan malo hasta que su vida escolar se vuelve aún más complicada.

Para empeorar las cosas, la protagonista de la ficción cocreada por Jessica Ruston y Holly Smale debe enfrentar los desafíos del mundo del modelaje profesional. Una de ellas es su nueva enemiga, Poppy Hepple-Cartwright (Daisy Jelley), la modelo que se siente desplazada por la llegada de Harriet. Además, es amor se presenta con Nick Park (Liam Woodrum).

Aunque en el décimo episodio de “Geek Girl”, Harriet Manners vuelve a la pasarela y consigue superar una última prueba, no parece el final del camino del personaje interpretado por Emily Carey, recordada por interpretar a la versión más joven de Alicent Hightower en la serie “House of the Dragon”. Entonces, ¿habrá temporada 2?

“GEEK GIRL”, ¿TENDRÁ OTRA TEMPORADA?

Hasta el momento, Netflix no ha realizado ningún anuncio sobre el futuro de la ficción producida por Zoë Rocha, Anthony Leo y Andrew Rosen, sin embargo, por lo que he visto en el último capítulo, la historia de Harriet Manners en el mundo de la moda recién empieza, es decir, podría continuar en una nueva tanda de capítulos.

Al final de la primera temporada de “Geek Girl”, Harriet decide mantenerse fiel a sí misma, pase lo que pase. Wilbur visita a los Manners y juntos idean un plan para que Harriet vuelva a las pasarelas. A pesar de la negativa de Jude Paignton, Harriet desfila en Bascar para Yuji Lee.

Por supuesto, Poppy Hepple-Cartwright no está contenta con su regreso e intenta sabotearla, sin embargo, la joven modelo ignora sus ataques y completa el desfile con éxito. Además, empieza una relación con Nick Park. ¿Qué pasará con ella y carrera en el modelaje? ¿Qué sucederá con Nat y Toby?

“Geek Girl” se basa en la galardonada serie de libros de Holly Smale sobre una adolescente geek que se convierte en supermodelo. La novela publicada en 2013 ganó el premio Waterstones Children’s Book Prize en la categoría Adolescente en 2014 junto con el Leeds Book Award y está inspirada en las propias experiencias de Smale como modelo adolescente. En total son seis libros, así que hay material original para continuar.

Por lo pronto, solo queda esperar la respuesta oficial de Netflix, que suele tomarse algunas semanas para evaluar la respuesta de la audiencia y en base a dichas cifras decidir renovar o cancelar una serie.

¿Qué pasará con el romance de Harriet Manners (Emily Carey) y Nick Park (Liam Woodrum) en una temporada 2 de "Geek Girl"? (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER “GEEK GIRL”?

“Geek Girl” está disponible en Netflix desde el 30 de mayo de 2024, por lo tanto, para ver la nueva comedia dramática solo se necesita una suscripción a la popular plataforma de streaming.