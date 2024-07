Sin lugar a dudas, “Gladiador” (en inglés: “Gladiator”) de Ridley Scott es una de las películas cuya secuela ha mantenido en alerta a los cinéfilos alrededor del mundo. Lo cierto es que, durante más de 20 años, miles de personas esperábamos las actualizaciones sobre la continuación de la historia y, por fortuna, se ha confirmado que esta llega a los cines en el 2024. Sin embargo, tras el deceso del personaje interpretado por Russell Crowe, ahora es Paul Mescal quien asume el rol protagonista. En ese sentido, ¿te gustaría conocer a todos los actores y personajes de “Gladiator 2”? Pues, en las siguientes líneas, te presento su guía de reparto (cast guide).

Vale precisar que el largometraje se desarrolla varios años después de la muerte del venerado héroe Maximus. Así, nos centramos en Lucius (Paul Mescal), quien se ve obligado a ingresar al Coliseo después de que su hogar fuera conquistado por los emperadores tiránicos que ahora dirigen Roma con mano de hierro.

Con rabia en su corazón y el futuro del Imperio en juego, el hombre -entonces- debe mirar a su pasado para encontrar fuerza y honor con el fin de devolver la gloria de Roma a su pueblo.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Gladiator 2”:

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “GLADIATOR 2”?

1. Paul Mescal como Lucius Verus

Para saber quién es quién en la película de Ridley Scott, debemos empezar con el protagonista: Lucius Verus, el antiguo heredero del Imperio. Desde su última aparición en “Gladiator” (2000), no ha tenido conexión con su madre y vive en la ciudad de Numidia. Sin embargo, para su mala suerte, se convierte en prisionero del ejército romano y es obligado a luchar como gladiador.

Está interpretado por el talentoso Paul Mescal, actor nominado al Óscar por su trabajo en la cinta “Aftersun”. Además, ha participado en producciones como “Normal People”, “The Lost Daughter”, “All of Us Strangers” y “Foe”.

Paul Mescal le da vida a Lucius Verus en la película “Gladiador 2" (Foto: Paramount Pictures)

2. Pedro Pascal como Marcus Acacius

Por otro lado, Marcus Acacius es un General romano que se formó bajo las órdenes de Maximus (el personaje de Russell Crowe en la película original). Él dirige un ejército para apoderarse del norte de África y es el símbolo de todo lo que Lucius odia.

El artista que lo interpreta es el carismático Pedro Pascal, ganador del SAG Award por su rol protagónico en en “The Last Of Us”. El chileno también es parte de los elencos de “Game of Thrones”, “Narcos”, “The Mandalorian” y “Kingsman: The Golden Circle”.

Pedro Pascal interpreta a Marcus Acacius en la película "Gladiator II" (Foto: Paramunt Pictures)

3. Connie Nielsen como Lucilla

Connie Nielsen le da vida nuevamente a Lucilla, la madre de Lucius a la que conocimos en “Gladiator” (2000). En la secuela, ella está enamorada de Acacius y ve a su hijo luchar en la arena, pero no lo reconoce.

Cabe resaltar que la estrella danesa es famosa en la industria por proyectos como “The Devil’s Advocate”, “Mission to Mars”, “Nobody” y “One Hour Photo”.

Al igual que la primera película, Connie Nielsen interpreta a Lucilla en "Gladiador 2" (Foto: Paramount Pictures)

4. Denzel Washington como Macrinus

Macrinus es un hombre muy poderoso en el Imperio, ya que mantiene un establo de gladiadores. Se caracteriza por ser un cruel traficante de armas, quien suministra alimentos y petróleo a los ejércitos de Europa.

El actor que asume este personaje es la leyenda Denzel Washington, dos veces ganador del Óscar. En la filmografía de la superestrella, también se encuentran títulos como “Philadelphia”, “American Gangster”, “Training Day” y “Déjà Vu”.

Denzel Washington interpreta a Macrinus en la película "Gladiador 2" (Foto: Paramount Pictures)

5. Joseph Quinn como el Emperador Geta

En “Gladiator 2”, Joseph Quinn se pone en la piel del Emperador Geta. Como sabemos, el actor saltó a la fama gracias a su participación en “Stranger Things”. Además, ha aparecido en producciones como “A Quiet Place: Day One” y “Catherine the Great”.

Joseph Quinn interpreta al Emperador Geta en la película "Gladiador 2" (Foto: Paramount Pictures)

Otros actores y personajes de “Gladiator 2”:

Derek Jacobi como el Senador Gracchus, un miembro del Senado romano que se opone a la creciente corrupción de la corte imperial.

un miembro del Senado romano que se opone a la creciente corrupción de la corte imperial. Fred Hechinger como el Emperador Caracalla, el hermano de Geta.

el hermano de Geta. Tim McInnerny como Thraex

Alexander Karim como Ravi

Lior Raz

Peter Mensah

Matt Lucas

May Calamawy