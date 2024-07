Todos los amantes de la icónica película de Russell Crowe del 2000 esperan con ansias la secuela que ha tardado más de dos décadas en materializarse. “Gladiator 2″ promete no solo retomar la épica historia que dejó Maximus Decimus Meridius, sino también introducirnos a un nuevo capítulo en el universo creado por Ridley Scott. La pregunta que todos nos hacemos es qué nos tiene preparado el director en esta nueva entrega. Para empezar, la elección de Paul Mescal como protagonista es motivo de gran expectación y celebración entre los aficionados.

En “Gladiator 2″, Mescal dará vida a Lucius, el hijo de Lucila y sobrino de Cómodo, quien sigue los pasos de su admirado Maximus en las arenas del Coliseo antes de la trágica muerte de este último.

En la película original, Spencer Treat Clark interpretó a Lucius en su juventud, estableciendo un vínculo nostálgico con el pasado de la saga. A pesar de tratarse de una secuela que llega 24 años después, la decisión de Scott de optar por Mescal para el papel principal quita la posibilidad de una transición natural al estilo de películas como “Boyhood” o la trilogía “Before”.

Spencer Treat Clark interpretó a Lucius en su juventud en "Gladiator" (Foto: Paramount Pictures)

¿POR QUÉ EL PROTAGONISTA DE “GLADIATOR 2″ FUE REEMPLAZADO?

El cambio en el protagonista de “Gladiator 2″ se produjo por la impactante impresión que Paul Mescal dejó en Ridley Scott gracias a su interpretación en la serie “Normal People”. Según el propio director, aunque inicialmente admitió que el estilo de la serie no era exactamente lo que normalmente vería, quedó completamente cautivado por el talento de Mescal.

“Vi Normal People. No es mi tipo de programa, pero vi cuatro episodios seguidos: boom, boom, boom. Estaba pensando: ‘¿Quién diablos es este Paul Mescal?. Y luego vi toda la serie. Y luego, de repente, apareció ‘Gladiator 2′, porque el guión estaba funcionando bastante bien. Y seguí pensando en Paul. Y eso fue todo”, dijo en una entrevista con Total Film.

Daisy Edgar-Jones y Paul Mescal en "Normal People" (Foto: Hulu)

Además, un ejecutivo de Paramount Pictures destacó la impresionante presencia de Mescal, especialmente notando sus escenas sin camisa en “Un tranvía llamado deseo”, que convencieron aún más al estudio de que era la elección perfecta para la película.

Esta combinación de talento actoral y la capacidad de Mescal para captar la atención del público fueron determinantes en su selección para llevar adelante el legado de “Gladiator” en su esperada continuación.

RIDLEY SCOTT NO ES EL ÚNICO CON LA FIEBRE POR MESCAL

Porque no hay nada como un buen Mezcalita, Ridley Scott no es el único embriagado con los encantos de Paul Mescal. El actor de 28 años ha capturado los corazones y las críticas con su actuación en “Normal People”, ganando elogios de la crítica y un prestigioso premio BAFTA por su destacada interpretación en la serie de BBC One/Hulu. Su talento continuó brillando cuando recibió una nominación al Premio de la Academia por su papel en “Aftersun”.

Además, su química en pantalla con Andrew Scott en “All of Us Strangers” no pasó desapercibida entre los seguidores de “Fleabag”, añadiendo aún más reconocimiento a su creciente carrera.

Con una trayectoria tan impresionante y multifacética, no es sorprendente que Mescal esté captando la atención no solo de Ridley Scott, sino de todo el mundo del entretenimiento y más allá.

