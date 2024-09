“Golpe bajo: El juego final” (“The Longest Yard” en inglés) es una comedia deportiva dirigida por Peter Segal y escrita por Sheldon Turner. Esta película, lanzada en 2005, es una nueva versión del clásico de 1974 del mismo nombre, y está protagonizada por Adam Sandler, quien asume el papel principal en esta historia de redención y camaradería en un escenario poco convencional: la cárcel.

El elenco de la película no se queda atrás, con la participación de Chris Rock, James Cromwell, Nelly, William Fichtner y el legendario Burt Reynolds, quien en un giro nostálgico, regresa a esta nueva versión interpretando un papel diferente al que tuvo en la película original. Reynolds, que fue la estrella en la versión de 1974, se une a este equipo para agregar un toque especial que conecta ambas versiones.

Curiosamente, “Golpe bajo: El juego final” se estrenó el mismo día que la película familiar “Madagascar” de DreamWorks Animation. A pesar de la competencia, el estreno de Sandler logró un impresionante fin de semana con US$47,6 millones en taquilla, marcando el mayor debut de su carrera, superando por poco a la cinta animada. Esta película se ha convertido en un ejemplo memorable de cómo combinar humor, acción y un poco de nostalgia.

Los reclusos de la prisión demostrarán sus habilidades en el fútbol americano en "Golpe bajo: El juego final" (Foto: Paramount Pictures)

SINOPSIS DE “GOLPE BAJO: EL JUEGO FINAL”

“Golpe bajo: El juego final” es una comedia llena de acción y momentos épicos. La historia sigue a Paul Crewe, un exmariscal de campo de fútbol americano que, tras un desastroso escándalo, termina tras las rejas. Pero, en lugar de cumplir su condena en silencio, es reclutado por el astuto director Hazen para formar y entrenar a un equipo de prisioneros. La misión: enfrentarse en un partido brutal contra los guardias de la prisión.

Con la ayuda de Nate Scarborough, un exentrenador de la NFL que también está encarcelado, Crewe lidera a este grupo de inadaptados en una batalla épica. No solo deberán esquivar las brutales tacleadas de los guardias, sino también los intentos sucios y corruptos de los funcionarios para asegurarse de que pierdan.

TRÁILER DE “GOLPE BAJO: EL JUEGO FINAL”

DURACIÓN DE “GOLPE BAJO: EL JUEGO FINAL”

“Golpe bajo: El juego final” tiene una duración de 113 minutos. Es decir, aproximadamente 1 hora y 53 minutos. ¡Perfecto para una tarde de risas y acción!

VER “GOLPE BAJO: EL JUEGO FINAL” ONLINE

“Golpe bajo: El juego final” está disponible en el catálogo de Netflix, pero ojo, porque la película está programada para dejar la plataforma el 30 de septiembre. Así que si aún no la has visto, ¡corre y disfruta de esta comedia antes de que desaparezca!

Y si te quedas con ganas de más, no te preocupes. También puedes verla en Prime Video, el servicio de streaming de Amazon, para que no te pierdas esta película llena de acción y risas. ¡Dos opciones para que no haya excusas!