Un drama que atrapa de inicio a fin. Así es “Goyo”, la película de Netflix que cautiva a la audiencia por la historia muy particular que nos presenta: el enamoramiento de un joven autista, pero no de una mujer cualquiera, sino de una casada y con dos hijos. ¿Cómo afronta esta situación el muchacho? A lo largo de una hora con 47 minutos vemos todo lo que tiene que pasar el protagonista, pero ¿qué ocurre al final? Si viste este conmovedor filme argentino, te explicamos los momentos más importantes; pero en caso aún no lo hayas visto, te alertamos que en esta nota daremos una serie de spoilers, así que queda bajo tu entera responsabilidad continuar leyendo.

Antes te contamos que esta cinta se estrenó el 5 de julio de 2024 por el gigante de streaming. Tiene como protagonistas Nicolás Furtado y Nancy Duplaá, quienes están acompañados por un gran elenco entre los que destacan Soledad Villamil y Cecilia Roth.

En "Goyo", la vida de un guía de museo con autismo se rige por una estricta rutina hasta que se enamora de una colega y debe enfrentar un torbellino de emociones tan nuevas como intensas (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “GOYO”?

Para explicar lo que ocurrió al final de la película, primero contextualicemos todo de manera rápida. Goyo es un joven al que le detectaron Asperger a una edad temprana, por lo que cualquier cambio en su rutina lo afecta y abruma, por tal motivo prefiere seguir un patrón en el contexto en el que se desenvuelve. Él trabaja como guía en el Museo de Bellas Artes de la ciudad de Buenos Aires, donde su vida se desarrolla con total normalidad; sin embargo, eso cambia cuando camino a su centro de labores conoce a una mujer de la cual se enamora. Era un día lluvioso y ella llevaba un paraguas roto. Fue amor a primera vista. Lo bueno para él es que la musa que lo dejó cautivado, de nombre Eva, labora en el museo, pues es la nueva guardia de seguridad. Si bien, su amistad al inicio no va bien, con el paso del tiempo eso cambia. Lo malo es que la mujer está casada y tiene dos hijos.

¡CUIDADO, ALERTA DE SPOILERS! Recordemos que luego de que fuera confundido por Eva como un acosador al verlo siguiéndola a la estación del metro, él recurre a su hermano Matute que lo anima a acercarse a ella. Es así que le pide disculpas y le dice que lo había hecho para presentarse. La mujer entiende y lo perdona. Su amistad poco a poco comienza a forjarse, pero Goyo se enamora más. El único problema, no es que ella sea su mayor, sino que está casada y tiene dos hijos, aunque siente que el amor por su marido se acabó, toda vez que es un hombre abusivo y que cometió delitos menores. Después de varias conversaciones entre el muchacho y su musa, él logra invitarla a cenar. Esa noche se vuelve inolvidable, pues ambos se entregan en cuerpo y alma, al día siguiente un taxi la recoge de la casa del muchacho. Lamentablemente, ella deja de contestarle los mensajes, lo que genera preocupación en el protagonista, quien decide ir a ver qué sucedía.

La diferencia de edad entre Goyo y Eva también es otro inconveniente (Foto: Kuarzo Entertainment Argentina)

Para ese momento, el esposo de Eva había entrado a la casa de la mujer y no pensaba irse, pues al alegar que tenía un trabajo en un lavadero de autos era suficiente para seguir la relación, pero ella ya no quería saber nada, algo que no fue tomado de buena manera por Miguel, quien la acusó de tener una aventura, no sólo ello, pues terminó golpeándola. Al final se fue. Sin embargo, al poco rato apareció Goyo con una planta y una cometa para su hijo menor Tato; esto pone en alerta a su hijo mayor Cuti, quien sintió que algo pasaba entre los dos. La mujer al verlo en la puerta de su casa se enojó, aunque luego se dio cuenta que su presencia la alivio, pero ella no podía ocultar los golpes, por lo que Goyo se armó de valor y fue a reclamarle de la agresión al sujeto, pero obtuvo como respuesta una golpiza. Las cosas empeoraron, por lo que Eva le dijo que estaba arrepentida de la noche que pasaron juntos y que no eran pareja, lastimándolo profundamente. La hermana del protagonista, Saula, no quería ver sufrir al muchacho, por lo que siempre trató de protegerlo y culpó de todo a la mujer.

Nicolás Furtado interpreta a Gregorio 'Goyo' Villanueva. Aquí cuando va a la casa de Eva para saber lo que ocurría (Foto: Kuarzo Entertainment Argentina)

Debido a la decisión de alejarlo de su hermano, Matute no estaba de acuerdo con Saula, pues él consideraba que el propio Goyo debía tomar sus decisiones, pese al sufrimiento que todo esto le ocasionó. La madre del protagonista, quien aparece de un momento a otro, luego de haberlo abandonado para irse con otro hombre, comprende el sufrimiento de su hijo y lo enamorado que estaba, por lo que lo instó a coger las riendas de su destino.

El joven vigilaba en secreto a su musa, fue así que se encontró con Saula, quien le recalcó una vez más que se olvide de ella, pero él se niega a escucharla, llegando a la conclusión de que si su hermana realmente lo ama, respetará lo que decida.

Al final, Goyo va al museo para entregarle a Eva el retrato de ella que había pintado. Al igual que la primera vez que la vio, ese día también llovía. La mujer le pidió disculpas por todo el daño que le hizo, pero él no lo consideraba así. Mientras ella le decía que su vida se había vuelto rutinaria y se había olvidado de lo lindo que era sentirse querida, él le mencionaba que era un hombre distinto y la amaba tal y como era. Ambos se abrazan bajo el paraguas, toda vez que continúa lloviendo. Después vemos una escena en la que Goyo sonríe en los campos de maíz. Fin.

Goyo se apoya en Matute para que le dé consejos cuando queda enamorado de Eva (Foto: Kuarzo Entertainment Argentina)

FINAL EXPLICADO DE “GOYO”

El final de la película es ambiguo, pues no nos dice de forma explícita si Goyo y Eva deciden darse una oportunidad e iniciar una relación. Tal vez con ese abrazo quieren darnos a entender que sí permiten que ese sentimiento tan fuerte crezca entre ellos, después de todo, la madre de familia había sentido el amor después de mucho tiempo y él estaba convencido de que había encontrado a su musa.

Asimismo, no conocemos qué ocurre con Miguel, el esposo de Eva. Si tomamos en cuenta su reacción con el protagonista cuando fue a reclamarle por su comportamiento agresivo, no sabemos si aceptaría que la madre de sus hijos inicie un nuevo romance. Tampoco sabemos qué ocurre con Saula y Matute.

Goyo queda cautivado con Eva cuando la ve por primera vez (Foto: Kuarzo Entertainment Argentina)