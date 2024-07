¡No va más! Luego de varias idas y venidas, una de las noticias más tristes para los jugadores de videoconsolas acaba de hacerse oficial. “Halo”, la popular adaptación del videojuego de Xbox que fue llevado a la televisión, no tendrá tercera temporada. La noticia fue confirmada por varios medios internacionales. ¿Qué pasó con el live action de esta franquicia de renombre?

Si bien “Halo” tuvo 2 temporadas de gran éxito comercial en Paramount+, todo es indicar que la tercera tanda de episodios no podrá ver la luz para el pesar de todos sus fanáticos. Recordemos que este live action salió a la luz en 2022, mientras que la segunda temporada se estrenó entre febrero y marzo de este 2024.

Pese al notable éxito de la serie, Paramount decidió cancelar "Halo"(Foto: Paramount+)

Pero ¿por qué se truncaron los intentos de una tercera temporada de tanto éxito como Halo? Pues bien, en esta nota realizada por Mag te lo contaré a detalles

“HALO” - TEMPORADA 3 FUE CANCELADA: DETALLES DEL FIN DEL LIVE ACTION DE XBOX

Lo que parecía ser un éxito de varias temporadas más acaba de convertirse en un final de ciclo de manera sorpresiva. Y es que la misma Paramount reveló que la tercera entrega de la adaptación de videojuegos multijugador no va más. “Paramount+ puede confirmar que ‘Halo’ no seguirá adelante con una tercera temporada en el servicio”, alegó el servicio de streaming por medio de un comunicado.

¿Cuál fue la razón? De momento, no hay una respuesta clara por parte de los directivos de la popular plataforma de streaming.

En ese sentido, la empresa optó por agradecer a todos sus socios comerciales que lograron materializar esta adaptación desde inicios de 2022. “Estamos muy orgullosos de esta ambiciosa serie y nos gustaría agradecer a nuestros socios de Xbox, 343 Industries y Amblin Television, junto con el showrunner y productor ejecutivo David Wiener, sus compañeros productores ejecutivos, todo el elenco encabezado por Pablo Schreiber como Master Chief y el increíble equipo por todo su excelente trabajo. Les deseamos a todos lo mejor en el futuro”.

Amblin, Xbox y 343 Industries han iniciado una búsqueda activa para encontrar una manera de realizar la recientemente cancelada tercera temporada de "Halo" (Foto: Showtime Networks)

De acuerdo al último reporte de The Hollywood Reporter, las empresas realizadoras como Amblin, Xbox y 343 Industries vienen llevando a cabo una búsqueda para poder realizar la tercera temporada recientemente cancelada.

¿“HALO” PODRÍA RESOLVER ESTA CRISIS?

De momento, cabe resaltar que la tercera temporada ha sido cancelada por los ejecutivos de Paramount +. No obstante, habrá que ver si los productores de este exitoso live action del videojuego de Xbox puede encontrar un contrato con otra plataforma del streaming.

Sin embargo, las perspectivas comerciales no son del todo claras: tengamos en cuenta que la crítica especializada estaba mejorando a grandes rasgos, pero habría que ver en los próximos meses qué decisión se lleva a cabo. Recordemos que la franquicia incluyó a nombres como Natascha McElhone, Jen Taylor, Bokeem Woodbine, Shabana Azmi, Natasha Culzac, Olive Gray, Yerin Ha, Bentley Kalu, Kate Kennedy, Charlie Murphy y Danny Sapani.

Eso sí, esta serie se encuentra en un mercado global donde las adaptaciones de los videojuegos más populares están teniendo éxito. Por ejemplo, la película “The Super Mario Bros” logró recaudar más de 1000 millones de dólares en taquillas de cine, a la par devolverse una de las 5:00 películas animadas más rentables de toda la historia.

La crítica estaba recibiendo con buenos ojos la segunda temporada de la serie (Foto: Paramount)

Pero eso no es todo, entregas como de “The Last of Us” también tuvo un desempeño brutal en HBO, logrando marcar uno de los debuts más vistos en la historia de la plataforma. “Fallout”, de Prime Video, tampoco se queda atrás logró 17 premios Emmy antes de la edición número 76.

