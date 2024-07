La temporada 2 de “House of the Dragon” ha estado a la altura de las expectativas de los seguidores del universo de “Game of Thrones”. Luego de un debut celebrado, con las traiciones y juegos de poder dentro de la serie de Max, se han estrenado episodios con los que se han pasado a batallas mayores: como la de Aeomon Targaryen contra Rhaenys en el episodio 4.

El cierre de dicho capítulo dejó abierta la pregunta sobre si Aemon también quiso matar a Aegon al ordenar Dracarys para acabar con sus rivales. Las marcas puestas en el episodio dejó varias interpretaciones entre los seguidores.

Incluso se ha armado un debate entre los fans que han leído “Fire & Blood”. A pesar de que se trata de una adaptación de la novela de George R. R. Martin, hay varias licencias y cambios que la producción de HBO ha tomado con la historia.

Antes de que te cuenta más al respecto, te dejo el tráiler oficial de la temporada 2 de la serie “House of the Dragon”, una de las más populares del streaming y que no te puedes perder los domingos.

¿AEMON TARGARYEN QUISO MATAR A SU HERMANO AEGON EN “HOUSE OF THE DRAGON 2″?

No ha quedado claro si Aemon Targaryen quiso matar a su hermano Aegon en el episodio 4 de la temporada 2 de la serie “House of the Dragon” de HBO Max. Al ejecutar la orden Dracarys, para acabar con Rhaenys, casi acaba con la vida de su pariente.

A pesar del posible daño colateral, no se vio a Aemon con remordimiento o preocupación sobre el estado de su inconsciente hermano, lo que ha hecho pensar a más de un espectador que todo fue premeditado.

Sin embargo, en el capítulo del spin-off de “Game of Thrones” no se especifica si esa también era la intención de Aemon o si formaba parte de un sacrificio que no podía evitar para vencer a sus enemigos.

Tom Glynn-Carney como Aegon en la serie "House of the Dragon" (Foto: Max)

¿QUÉ DIJO EWAN MITCHELL SOBRE ESTA ESCENA?

Ewan Mitchell, el actor de Aemon Targaryen en “House of the Dragon”, dijo que todo lo que pasó en el episodio 4 de la temporada 2 de la serie de HBO Max fue “muy intencional” por parte de su personaje.

“Está muy sereno en ese momento y muy seguro de lo que hizo. Si creyó o no que Aegon era solo un colateral en ese momento es otra cosa. Tal vez no quemó intencionalmente a Aegon en ese momento, o no planeó hacerlo, porque Rhaenys siempre estuvo allí”, dijo en una entrevista con TVLine.

Agregó que “esto plantea la cuestión de si (Aegon) era simplemente un agente colateral y estaba en el camino…”.

¿CÓMO VER “HOUSE OF THE DRAGON”?

Las dos temporadas de “House of the Dragon” están disponibles en el catálogo de Max. Si quieres ver los antiguos y nuevos episodios, de manera online, debes contar con una suscripción a la plataforma de streaming.