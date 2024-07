Si eres fanático de “House of the Dragon”, de seguro al terminar de ver el episodio 6 de la segunda temporada volvió a resonar en tu cabeza una pregunta que te hiciste en el capítulo tres de esta entrega, la cual está relacionada a los huevos de dragón que entregó Rhaenyra Targaryen a su hijastra Lady Rhaena: ¿realmente son los que terminaron en posesión de Daenerys Targaryen y eclosionaron en Drogon, Rhaegal y Viserion en “Game of Thrones”? Aunque en un inicio, la directora de aquel capítulo, Geeta Vasant Patel, reveló que eran los mismos de los dragones de Khaleesi, ahora el showrunner Ryan Condal precisó que es solo “un futuro posible”. Tomando en cuenta sus palabras, ¿cuál es la relación entre dragones que existen entre ambas series? En los siguientes párrafos te lo explicamos.

Antes de que sigas leyendo esta nota, te advertimos que, si aún no viste el episodio, lanzaremos una serie de spoilers, así que queda bajo tu entera responsabilidad continuar. Cabe mencionar que el título del capítulo 6 fue “Smallfolk”.

¿Será que los dragones que vemos en "House of the dragon" tengan un parentesco con los de "Game of Thrones"? (Foto: HBO)

LA RELACIÓN ENTRE LOS DRAGONES DE “HOUSE OF THE DRAGON” Y “GAME OF THRONES”

Tomando en cuenta lo señalado por Condal a Entertainment Weekly sobre el hecho de que los huevos de dragón que recibió Daenerys como regalo de bodas podrían ser los mismos que le entregó Rhaenyra a Rhaena en “un futuro posible”, nos da indicios de que hay relación entre “House of the Dragon” y “Game of Thrones”; por lo tanto, tendríamos que ponernos a analizar de dónde provienen esos huevos.

Si suponemos que son de una nidada reciente, todo indicaría que son de Syrax, pero una nueva interrogante aparece: ¿quién es el dragón padre? Si analizamos los rasgos, nos podemos percatar que Seasmoke y Drogon tienen un gran parecido, lo que hace presumir que son padre e hijo. “El diseño visual de los dragones en ‘House of the Dragon’ varía mucho, por lo que es revelador que sean tan parecidos”, aunque también es posible que se “reutilizaron modelos de efectos visuales existentes para facilitar el CGI, pero, dado que no lo hacen con la mayoría de los dragones, ¿por qué hacerlo con Seasmoke?”, se pregunta James Hunt de Screen Rant.

Posiblemente lo que se busca es mantener una conexión familiar entre ambos dragones, pues Seasmoke y Syrax al haber estado juntos en Rocadragón habrían tenido algún tipo de relación, e incluso apareamiento; de ahí la idea de que son padre e hijo.

Daenerys Targaryen y Drogon en "Game of Thrones" (Foto: HBO)

Pero hay más dragones que se parecen a Drogon, por ejemplo está Dreamfyre, que está vinculado con Helaena Targaryen, pero hay otros más como Rhaegal y Viserion.

Ahora, si retrocedemos mucho antes del episodio 3 de “House of the Dragon 2″, la teoría que estaba validada para todos los seguidores de la serie era que la madre de los huevos de dragón de Daenerys era Dreamfyre, un dragón que ponía muchos huevos, precisa el mismo medio.