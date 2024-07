“House of the Dragon” (“La casa del dragón” en inglés) se enfoca en el periodo de la Danza de Dragones, pero la historia de la Dinastía Targaryen tiene mucho que ver en el conflicto. En el episodio 5 de la temporada 2 de la serie de HBO Max, Jacaerys menciona que podrían haber otras casas o personas en Poniente que tengan sangre de dragón y, por ende, puedan convertirse en jinetes. Aquí, te explicaré quiénes podrían ser. El capítulo se estrenó el domingo 14 de julio de 2024.

Tras la muerte de Rhaenys y Meleys, y la ausencia de Daemon y Caraxes, los Negros se encuentran en desventaja ante el poder alado de los Verdes. A pesar de tener varios dragones grandes viviendo en Rocadragón, no tienen jinetes que los monten. Esa es la tarea que se va a emprender en el episodio 6, donde la búsqueda de posibles jinetes con sangre Targaryen se vuelve crucial para equilibrar la balanza en esta guerra civil épica.

¿CUÁLES SON LAS CASAS DE PONIENTE QUE PODRÍAN TENER SANGRE TARGARYEN?

En “House of the Dragon”, varias casas de Poniente podrían tener sangre Targaryen debido a matrimonios e historias familiares que se han entrelazado a lo largo de generaciones. Algunas de las casas que podrían tener sangre Targaryen incluyen:

Casa Velaryon

La Casa Velaryon, actualmente liderada por Corlys, tiene una relación sanguínea cercana con los Targaryen (Foto: HBO)

Esta casa tiene una conexión cercana con los Targaryen. Además de la conexión directa a través de Rhaenys Targaryen, conocida como la Reina que Nunca Fue, quien se casó con Corlys Velaryon, es una familia Valyria y tiene lanzos sanguíneos entremezclados con los Targaryen.

Lord Daemon Velaryon, la cabeza de la Casa Velaryon y Consejero Naval de Aegon el Conquistador durante la Guerra de la Conquista. Debido a la cronología conocida, es posible que Daemon fuese hermano o sobrino de la madre de Aegon, Valaena Velaryon.

Casa Baratheon

Boremund Baratheon en la primera temporada de "House of the Dragon" (Foto: HBO)

La Casa Baratheon se originó a partir de Orys Baratheon, quien fue un medio hermano bastardo del primer rey Targaryen, Aegon el Conquistador. Esto establece una línea de sangre Targaryen en los Baratheon.

Además, Boremund Baratheon, el tío de Rhaenys Targaryen, era hijo de Alyssa Velaryon y Rogar Baratheon, por lo que tienen más sangre valyria.

¿QUÉ OTROS LINAJES PODRÍAN TENER SANGRE TARGARYEN?

De acuerdo con el libro “Fuego y Sangre” de George R.R. Martin, varios bastardos Targaryen estaban vivos al momento que ocurrió la Danza de Dragones. Los más conocidos son los que viven en Poniente:

Junto con Addam de Hull, Ulf el Blanco y Hugh Hammer, Nettles es una de las nuevas jinetes de dragón (Foto: Enife)

Sin embargo, hay descendientes Targaryen también al otro lado del mar que podrían tener sangre de dragón. La línea más directa serían los descendientes de la princesa Saera Targaryen , la novena hija del rey Jaehaerys I Targaryen y su hermana esposa, la reina Alysanne Targaryen. Es decir, la tía de Rhaenys, Viserys y Daemon Targaryen.

Debido a su naturaleza rebelde y la incapacidad de Jaehaerys I de controlar a sus hijos, Saera huyó de la residencia de las Hermanas Silenciosas en Antigua. En lugar de esconderse dentro de los Siete Reinos, Saera compró un pasaje en un barco en Antigua que la llevó a Lys. Allí, entró al servicio en un jardín de placer, vestida como novicia. Para 99 d.C., Saera había dejado Lys y se había mudado a Volantis, donde se había convertido en una mujer rica aunque infame.

Cuando el rey Jaehaerys convocó a un Gran Consejo en 101 d.C. para resolver el asunto de su sucesión, tres hijos bastardos de Saera, cada uno de un padre diferente, llegaron a Desembarco del Rey a presentar sus reclamos. La propia Saera decidió no presentar su propio reclamo, presumiendo que tenía “su propio reino” en Volantis. Uno de sus hijos bastardos era la viva imagen de Jaehaerys en su juventud mientras otro había sido engendrado por un Triarca de Volantis.

Además de los descendientes de Saera, otros linajes en Essos podrían tener sangre Targaryen debido a las conexiones y matrimonios entre familias valyrias.

