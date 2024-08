Como muchos sabemos, los hechos de la serie “House of the Dragon” (en español: “La Casa del Dragón”) transcurren cientos de años antes de los sucesos de “Game of Thrones” (”Juego de Tronos”), por lo que es natural que todos sus protagonistas hayan perdido la vida en la época de la legendaria Daenerys Targaryen. No obstante, hasta el final de la segunda temporada de “HOTD”, todavía no sabemos cómo murieron figuras como Otto Hightower, por ejemplo. En ese sentido, en las siguientes líneas, te cuento todo lo que dice el libro “Fire & Blood” (”Fuego y sangre”) al respecto. ¡Presta atención!

Vale precisar que Otto Hightower fue una figura clave en la corte de King’s Landing, al ser la Mano de los reyes Jaehaerys I, Viserys I y Aegon II Targaryen.

Por supuesto, fue el padre de la reina Alicent Hightower y, desde la primera entrega de “House of the Dragon”, está interpretado por el actor Rhys Ifans.

OTTO HIGHTOWER, ¿FUE SECUESTRADO SEGÚN “FIRE & BLOOD”?

Para sorpresa de muchos, durante el final de la temporada 2 de “La Casa del Dragón”, Otto Hightower aparece encerrado en una celda... dejando a más de uno con la duda sobre la verdadera identidad de sus captores.

Así, aunque muchos especulan que la Casa Beesbury, al estar en medio de una guerra contra los Hightower, es la responsable de este encierro, otros apuntan a Larys Strong, quien podría estar tramando el retorno de Aegon II al trono con este secuestro como parte del plan.

Pero, ¿qué dice el libro sobre esto? Pues, a diferencia de la serie, George R.R. Martin no menciona que el hombre haya sido secuestrado en “Fire & Blood”.

¿QUÉ PASÓ CON OTTO HIGHTOWER TRAS DEJAR SU PUESTO COMO MANO DEL REY EN “FIRE & BLOOD”?

De acuerdo con la obra original, Otto es obligado a abandonar su puesto como Mano del Rey y, eventualmente, Aegon II se lo entrega a Criston Cole.

Sin embargo, en lugar de que Tyland Lannister viaje a la Triarquía, son los esfuerzos previos de Otto los que consiguen que el Reino de las Tres Hijas participe en la guerra y, por lo tanto, desencadenen la Batalla del Gaznate.

No obstante, pese a las pérdidas, los Negros pudieron mantener su control sobre las rutas marítimas.

¿CÓMO MUERE OTTO HIGHTOWER SEGÚN “FIRE & BLOOD”?

“Fire & Blood” establece que la historia de Otto Hightower termina poco después de aquella batalla, cuando Rhaenyra Targaryen toma Desembarco del Rey.

Resulta que, aunque el hombre y Alicent intentaron organizar la defensa de la ciudad, la Guardia Real se declaró leal al príncipe Daemon... asesinando a Gwayne Hightower en el camino.

Tras esto, Rhaenyra acusó a Otto de traición y fue el primero de sus enemigos en ser ejecutados. Así, ¿crees que su destino se repita en “House of the Dragon”?

Al ser Mano de Rey, Otto Hightower tuvo un rol importante en la trama de "House of the Dragon" (Foto: HBO)