Si hay algo que caracteriza a la exitosa serie “House of the Dragon” (en español: “La Casa del Dragón”) es, por supuesto, la presencia de dragones a lo largo de su trama. Así, al igual que en “Game of Thrones”, los espectadores tenemos la posibilidad de conocer a varios de estos seres fantásticos tan representativos de la Casa Targaryen. En ese sentido, ¿te gustaría saber cuál de todos los dragones es el más poderoso del universo creado por George R.R. Martin? Pues, en las siguientes líneas, te cuento todo lo que debes saber al respecto.

Vale precisar que “House of the Dragon” se basa en el libro “Fire & Blood” y comienza unos 100 años después de que los Siete Reinos se unieran por la conquista de los Targaryen, casi 172 años antes del nacimiento de Daenerys Targaryen.

Así, el programa retrata los eventos que llevaron al declive de la Casa Targaryen, una devastadora guerra de sucesión conocida como la “Danza de los Dragones”.

¿CUÁL ES EL DRAGÓN MÁS PODEROSO DEL UNIVERSO “GAME OF THRONES”?

Entre todos los dragones conocidos del universo “Juego de Tronos”, hay uno que destaca como el más poderoso. Se trata de Balerion, apodado el “Terror Negro”, una criatura que tuvo gran protagonismo durante la Guerra de la Conquista.

A lo largo de su vida, este fue montado por los reyes Aegon I y Maegor I, la princesa Aerea Targaryen y el entonces príncipe Viserys Targaryen.

Cabe resaltar que, durante los eventos de “House of the Dragon”, el dragón ya estaba muerto, pero los registros de las obras de George R.R. Martin indican que superaba en tamaño a cualquier otro, participó en numerosas batallas y su nivel de destrucción era brutal.

Por si fuera poco, a diferencia de otros ejemplares, Balerion se dio el lujo de morir de viejo, exactamente en el 94 d.C.

Más adelante, su cráneo fue utilizado para decorar la sala del trono de la Fortaleza Roja, hasta que el rey Robert Baratheon ordenó almacenarlo en las mazmorras.

Rhaenyra y Viserys Targaryen frente al cráneo de Balerion en una escena de "House of the Dragon" (Foto: HBO)

FICHA DE DATOS DE BALERION

Nombre: Balerion

Balerion Alias: “El Terror Negro”

“El Terror Negro” Jinetes: Aegon I Targaryen, Maegor I Targaryen, Aerea Targaryen, Viserys I Targaryen

Aegon I Targaryen, Maegor I Targaryen, Aerea Targaryen, Viserys I Targaryen Estado: Muerto

Muerto Edad: +220 años

+220 años Nacimiento: Antes de 126 a.C. en Valyria

Antes de 126 a.C. en Valyria Muerte: 94 d.C.

94 d.C. Lugar: Valyria

Cersei Lannister frente al cráneo de Balerion en la serie "Game of Thrones" (Foto: HBO)

OTROS DRAGONES DEL UNIVERSO “GAME OF THRONES”, ORDENADOS DEL MÁS AL MENOS PODEROSO

Vhagar , la más grande entre todos los que vemos en “House of the Dragon”.

, la más grande entre todos los que vemos en “House of the Dragon”. Vermithor , el dragón del rey Jaehaerys Targaryen, apodado como “Furia de Bronce”.

, el dragón del rey Jaehaerys Targaryen, apodado como “Furia de Bronce”. Caraxes, el experimentado dragón ligado a Daemon Targaryen.

el experimentado dragón ligado a Daemon Targaryen. Meleys , apodada como “Reina Roja”, fue la dragona ligada a la princesa Rhaenys Targaryen.

, apodada como “Reina Roja”, fue la dragona ligada a la princesa Rhaenys Targaryen. Sueñafuego, madre de los tres dragones de Daenerys Targaryen: Drogon, Rhaegal y Viserion.

Vhagar es el dragón más poderoso de "House of the Dragon", aunque no del todo universo de "Game of Thrones" (Foto: HBO)