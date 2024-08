El final de la temporada 2 de “House of the Dragon” (“La casa del dragón” en español) dejó muchas preguntas en el aire. Una de las más intrigantes es sobre los poderes de Helaena Targaryen, los cuales ya habían sido insinuados desde la primera entrega de la serie, pero que ahora parecen estar evolucionando de manera significativa. Si también te preguntas cómo funcionan estos poderes y cuál es su alcance, aquí te lo explico.

En el episodio 8, Helaena Targaryen apareció en una visión que Alys Rivers mostró a Daemon en el arciano, y le aclaró a su tío que tan solo juega un papel pequeño en toda esta historia. Esta revelación sugiere que la reina de los Verdes también posee conocimiento del futuro que se desarrolla en “Game of Thrones”.

Además, alejándose de sus profecías ambiguas de la primera temporada, Helaena le dice claramente a su hermano Aemond que vio cómo quemó a su esposo: “Aegon volverá a ser rey. Aún no ha visto la victoria. Está sentado en un trono de madera. ¿Y tú? Estarás muerto. Serás absorbido por el Ojo de Dios y nunca volverás a ser visto”.

Esta declaración no solo revela un evento crucial en el futuro de Aemond, sino que también destaca la evolución de Helaena como profeta, pasando de visiones crípticas a predicciones directas y detalladas.

Helaena también tuvo un visión de Aemond quemando a Aegon y sabe cuál será su destino al final de la Danza de Dragones (Foto: HBO)

¿CUÁLES SON LOS PODERES DE HELAENA TARGARYEN?

Helaena Targaryen es lo que se le conoce en el universo de “Canción de Hielo y Fuego” como “Soñadora”, al igual que la legendaria Daenys Targaryen, quien salvó a su familia de la destrucción de Valyria gracias a sus sueños proféticos.

La enigmática hija de Alicent en “House of the Dragon”, ha capturado la imaginación de los fans con su aura profética, aunque esta característica no proviene del libro “Fuego y Sangre” de George R.R. Martin. En dicha obra, Helaena no es descrita con poderes sobrenaturales, sino como alguien que podríamos considerar “neurodivergente”, una condición que empeora trágicamente tras el asesinato de su hijo.

La serie, sin embargo, ha optado por darle un giro interesante a su personaje. Según Ryan Condal, el showrunner del programa, “Helaena siempre nos fascinó porque era un poco como una tabla rasa, como se describe en el libro”.

Estos sueños, aunque a menudo ambiguos, pueden ser sorprendentemente precisos. Por ejemplo, Helaena tuvo una visión inquietante de “ratas” escabulléndose en la Fortaleza Roja, un presagio de peligro inminente. Otras veces, sus sueños pueden ser tan específicos como prever la muerte de Aemond y el lugar exacto donde ocurrirá.

“Pero ahora la gente está empezando a prestarle un poco más de atención. Y ella misma está evolucionando. Sea cual sea su habilidad, está aprendiendo a utilizarla o a prestarle más atención o a interpretarla mejor”, añade Condal.

LOS SOÑADORES EN LOS TARGARYEN

Los Targaryen han sido una familia marcada por su vínculo con la magia y la profecía, y los Soñadores ocupan un lugar destacado en su linaje. Aunque Daenys y Helaena son las más conocidas, la serie “House of the Dragon” ha revelado que Aegon el Conquistador también fue un Soñador. Según la serie, fue su visión sobre la llegada de los Caminantes Blancos, conocida como “Canción de Hielo y Fuego”, lo que lo impulsó a unificar los Siete Reinos.

En la primera temporada de “House of the Dragon”, Viserys estaba obsesionado con la capacidad de su linaje para prever el futuro. En un momento, incluso creyó que él también poseía esta habilidad, como le confesó a Alicent Hightower. Sin embargo, no se dio cuenta de que su propia hija, Helaena, tenía este don profético.

“… Helaena, su hija, justo debajo de sus narices, tenía este poder que todos ignoraban porque la veían como diferente o rara o simplemente ‘Oh, esa es solo Helaena’”, continuó Condal.