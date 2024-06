ALERTA DE SPOILERS. Después de casi dos años de espera, “House of the Dragon” (“La casa del dragón” en español) regresó con su temporada 2 y el primer episodio, titulado “Un hijo por un hijo”, no decepcionó. Desde la muerte de Jaehaerys, hasta el romance entre Alicent Hightower y Criston Cole, aquí te explico todo lo que te puedes haber perdido del capítulo 1 de la serie de HBO Max.

El 16 de junio de 2024 se estrenó la segunda entrega del spin-off de “Game of Thrones” que narra la Danza de Dragones, la Guerra Civil Targaryen más sangrienta que tuvo la dinastía en sus 300 años a la cabeza de Poniente.

Además, de los grandes acontecimientos que mencioné, hubo otros pequeños detalles como la presentación de Allyn de Hull o el retorno de Mysaria. No te preocupes, todo será explicado a su tiempo, pero antes, no te pierdas el tráiler de la temporada 2 de “House of the Dragon”.

EXPLICACIÓN DEL EPISODIO 1 DE LA TEMPORADA 2 DE “HOUSE OF THE DRAGON”

¿Por qué Jacaerys estaba en el Norte?

Jacaerys Velaryon viajó a Winterfell para conseguir que Cregan Stark se una al bando de los Negros (Foto: HBO)

En la temporada anterior, tanto Jacaerys como Lucerys partieron de Rocadragón para asegurar la lealtad de importantes casas a las filas de su madre. Pese a su trágica muerte, la misión de Lucerys se presumía como la más fácil de realizar, pues Bastión de Tormentas no solo estaba más cerca, sino que se esperaba que Boremund Baratheon fuera leal a Rhaenyra debido a su parentesco sanguíneo con Rhaenys.

Mientras tanto, Jacaerys, el mayor de los hijos, fue enviado en una misión más retadora: convencer al inamovible Cregan Stark, Guardián del Norte y Señor de Winterfell, de unirse a la causa de los Negros; y hacer lo mismo con los Arryn del Valle.

Aunque no se mostró la historia completa que se narra en el libro “Fuego y Sangre”, del tiempo de Jacaerys en Winterfell, en la serie confirman que su misión fue exitosa. Logró el juramento de los Arryn a cambio de que envíen a un jinete y su dragón para proteger el Nido de Águilas y Lord Stark prometió unirse a las filas después del invierno y adelantar la colaboración de dos mil soldados conocidos como los Lobos de Invierno.

¿Qué significa el romance de Alicent Hightower y Criston Cole para los personajes?

En el primer episodio de la temporada 2, se revela que Alicent Hightower y Ser Criston Cole tenían un romance (Foto: HBO)

Quizás una de las sorpresas más grandes para los espectadores y para los lectores de los libros fue la introducción del romance de la reina Alicent Hightower con su guardia real Criston Cole. Sin embargo, tiene mucho sentido y revela mucho acerca de estos personajes.

Recordemos que, cuando eran jóvenes, Alicent juzgó a Rhaenyra por “no comportarse como es debido” y le tuvo rencor por no seguir las reglas, mientras que ella misma trataba de ser un ejemplo moral. Mientras tanto, Criston Cole vivió su romance con la entonces princesa y fue su mayor protector, hasta que ella le dijo que no iba a huir con él y que solo podían ser amantes secretos, algo que hirió profundamente la masculinidad frágil del caballero.

Tres doritos después…cómo se han cambiado los roles: Alicent está comportándose como no debe y Criston es el amante secreto de la reina, mientras tienen sexo en lo que parece ser la antigua habitación de Rhaenyra. Si algo deja claro es que ambos son unos hipócritas y lo injustos que fueron con la Reina Negra.

¿Por qué Rhaenyra se ausentó por tanto tiempo?

Tal como mencionó Rhaenys a Daemon, Rhaenyra se marchó de Rocadragón para verificar personalmente que su hijo Lucerys había muerto. Aunque el cuerpo del joven Velaryon probablemente se encuentre siendo procesado por los jugos gástricos de Vhagar, la reina pudo confirmar lo que le dijo el mensaje del cuervo acerca del asesinato de hijo.

Aunque se encuentra completamente destrozada por esta pérdida, y lo podemos ver no solo cuando encuentra el ala su dragón, Arrax, sino también cuando se reúne con Jacaerys, quien también padece por la pérdida de su hermano menor.

¿Por qué Sangre y Queso deciden matar a Jaehaerys?

Rhaenyra había pedido a su Consejo Negro que le traigan la cabeza de su medio hermano, Aemond. Daemon, quien había estado bastante intranquilo ante la inacción tras el asesinato de Lucerys, dijo “no se diga más” (no literalmente) y consiguió información valiosa de Mysaria para conseguir las personas perfectas que se infiltren en la Fortaleza Roja: Sangre y Queso.

Aunque el objetivo original era Aemond, como sabían que era un buen guerrero y que utilizar los túneles de Maegor podría traer resultados inesperados, Daemon indicó que debían matar a uno de los hijos varones del bando de los Verdes. Por supuesto, el rey Aegon II era casi intocable, al siempre estar rodeado de varios Guardias Reales. Allí es cuando Queso se topó con la reina Helaena y sus hijos mellizos: Jaehaerys y Jaehaera.

Al ser el heredero de Aegon II (y como vimos al inicio del episodio, el niño de sus ojos) también sería un gran golpe para los Verdes. Lo cierto es que en el libro, la muerte del Jaehaerys Targaryen fue mucho más violenta y traumatizante, pero quizás ha sido una decisión de los showrunner para no excederse con algo tan gráfico.

Si algo debimos de aprender de la temporada 1, es que siempre hay que hacerle caso a Helaena. En su conversación con Aegon II, donde mencionó que tenía “miedo de las ratas”, ya había dado una premonición de lo que iba a suceder. ¿Qué otros secretos revelarán sus visiones?