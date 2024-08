Decir que el final de la temporada 2 de “House of the Dragon” (“La casa del dragón” en español) fue decepcionante, es ser generosa con lo que vimos este domingo 4 de agosto. Durante ocho semanas, hemos sido pacientes con el desarrollo de los diferentes arcos que han estado tejiendo HBO, Ryan Condal y todos los responsables, solo para que, al final, casi todo quedara suspendido en el aire. Sin embargo, también hay muchas preguntas por responder, como dónde está Otto Hightower, el misticismo detrás de Helaena y más. No te preocupes, aquí te lo explico.

Para “The Queen Who Never Was” (“La reina que alguna vez fue” en español), esperaba por lo menos ver la Batalla del Gaznate, pero parece que fue otro episodio de relleno. No me malinterpreten, todo el ámbito dramático y de personajes estuvo muy interesante, pero le faltaron 20 minutos más de pura acción, adrenalina y emoción para coronar un final de temporada como se debe. Sin esa explosión final de eventos, nos quedamos con la sensación de que algo crucial estaba ausente.

No solo no vimos una batalla, sino que tampoco llegamos a ver a Rhaena montar a Robaovejas. ¿En serio era necesario distenderse tanto? Lo que queda claro es que la temporada 3 iniciará con la acción que esperábamos aquí. Esto nos deja esperando ansiosos, con la esperanza de que el próximo capítulo de la saga nos recompense por nuestra paciencia y devoción.

EXPLICACIÓN DEL EPISODIO 8 DE LA TEMPORADA 2 DE “HOUSE OF THE DRAGON”

¿Cuál es la conexión entre Helaena, Alys Rivers y el Cuervo de Tres Ojos?

Helaena también tuvo un visión de Aemond quemando a Aegon y sabe cuál será su destino al final de la Danza de Dragones (Foto: HBO)

Uno de los momentos más impactantes del episodio 2x08 fue el guiño que hicieron a “Game of Thrones”. Después de todo el viaje que realiza Daemon en Harrenhal, Alys Rivers decide mostrarle una visión en el arciano. Lo que ve el rey consorte es, básicamente, la historia de “Juego de Tronos”: la caída de la Casa Targaryen, la nueva esperanza con Daenerys y sus huevos de dragón, los Caminantes Blancos, el Cuervo de Tres Ojos, la guerra (probablemente de la Larga Noche) y a Helaena diciéndole: “Ya sabes cuál es tu parte”.

Entonces, ¿Helaena es un Cuervo de Tres Ojos? ¿Es una bruja como Alys Rivers? ¿Cuál es su conexión con todo este misticismo? Desde la primera temporada ha quedado claro que Helaena es una “Soñadora”, como se le llama a los Targaryen con la habilidad de ver el futuro, ya sea en visiones o sueños. La primera Soñadora de la que se habló fue Daenys Targaryen, quien predijo la destrucción de Valyria y salvó a su familia del exterminio.

Sin embargo, la serie ha establecido que esta capacidad va más allá de simples visiones a mediano o largo plazo. Se asume que Helaena también conoce el destino de Poniente 200 años después y todos los eventos de “Game of Thrones”. Además, sabe cómo se desarrollará la Danza de Dragones, pues anunció exactamente cómo será la muerte de Aemond.

¿Cuál es el dragón que está con el ejército de los Hightower?

Daeron Targaryen y su dragón Tessarion aparecen escoltando al ejército de los Hightower (Foto: HBO)

Al final del episodio, vimos a un dragón que sobrevolaba cerca de las tropas de Hightower mientras marchaban para luchar contra las huestes de Daemon. Tal como mencionaron en varias ocasiones al inicio del episodio y en la semana anterior, se trata de Daeron Targaryen, el hijo menor de Alicent, quien había sido criado en Antigua y que, por primera vez, se unía a la batalla en su dragón Tessarion.

¿Dónde está Otto Hightower?

Todo este tiempo, Otto Hightower se había encontrado cautivo (Foto: HBO)

Para sorpresa de todos los lectores de “Fuego y Sangre”, Otto Hightower no se encontraba en el Dominio, como sucede en el libro de George R.R. Martin, sino que estaba en una celda, razón por la cual no respondía las cartas de Alicent y nadie podía ubicarlo. Dado que no hay una base en el libro para explicar este cambio, solo podemos especular.

Lo más seguro es que Otto se encuentre en las mazmorras de la Fortaleza Roja o en algún lugar de Desembarco del Rey y haya sido capturado por mandato de Larys Strong. El Patizambo no solo tenía la confianza de Aegon para emitir una orden así, sino que sabía de la capacidad de Otto Hightower para interferir en sus planes de posicionarse en un lugar de poder, incluso a la distancia. Por ello, tendría sentido que cuando Aemond le ordenó que lo buscara, Larys no se mostró preocupado por esta tarea y nunca vimos que la emprendiera realmente.