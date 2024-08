El final de la segunda temporada de “House of the Dragon” (“La casa del dragón” en español) estuvo cargado de easter eggs que emocionaron a los fanáticos, no solo por las referencias al universo de “Canción de Hielo y Fuego” y lo que está por venir en la serie, sino también por su conexión con el material original. Si bien la aparición de Daenerys con sus huevos de dragón llamó mucho la atención, no fue la única referencia a “Game of Thrones”. Hubo un guiño sutil pero significativo a uno de los villanos más icónicos de la franquicia: Tywin Lannister. ¿Te lo perdiste? Aquí te cuento cómo sucedió.

En este spin-off, la Casa Lannister no goza de la misma prominencia que tuvo en Juego de Tronos, donde Cersei, Tyrion, Jaime y, por supuesto, Tywin eran piezas clave en la historia y ejercían un gran impacto en los acontecimientos de Westeros. Sin embargo, aunque su presencia es menos dominante en “House of the Dragon”, los Lannister todavía juegan un papel relevante durante la Danza de los Dragones, el conflicto civil que se desata entre los Targaryen.

En el contexto de esta guerra, la Casa Lannister está representada por los gemelos Jason y Tyland Lannister, ambos interpretados por Jefferson Hall. Mientras que Jason, Señor de Roca Casterly, se mantiene más al margen, es Tyland quien ocupa un rol más destacado en la corte.

Tyland Lannister es uno de los miembros del Consejo Verde que apoya a Alicent Hightower en "House of the Dragon" (Foto: HBO)

¿CÓMO FUE LA REFERENCIA A TYWIN LANNISTER EN “HOUSE OF THE DRAGON”?

La referencia a Tywin Lannister en “House of the Dragon” es un guiño sutil, más que una conexión directa. Cuando Tyland Lannister viaja a Essos para reunirse con la Triarquía y convencerlos que deben aliarse con el bando de los Verdes, tiene que lidiar también con el comandante de sus barcos, Sharako Lohar.

En un principio, el almirante no le tiene nada de respecto al Maestro de Barcos de Aegon II Targaryen. Por ello, no lo llama por su nombre correctamente, hasta después de que se enfrentan en un mano a mano, bastante enlodado.

Mientras tanto, le dice Tyrod, Tyman y, por sobre todo, Twyin. Por supuesto, esto fue una referencia al personaje de “Game of Thrones”, el despiadado padre de Cersei, Tyrion y Jamie.

¿TYWIN LANNISTER ES DESCENDIENTE DE TYLAND LANNISTER?

No, Tywin Lannister no es descendiente de Tyland Lannister. En el libro Fuego y Sangre de George R. R. Martin, no se menciona que Tyland haya tenido hijos. La línea de la Casa Lannister continúa a través de su hermano gemelo, Jason Lannister.

Es el hijo de Jason, Loreon, quien hereda Roca Casterly después de la Danza de los Dragones, y de él descienden los futuros Lannister, incluido el poderoso Tywin. Así que, aunque Tyland juega un papel importante en la historia, no está directamente relacionado con Tywin.