Después del final de la segunda temporada de “House of the Dragon”, los fanáticos de la serie de HBO han compartido algunas teorías sobre los misterios que dejó el último episodio. Algo habitual entre los seguidores del universo creado por George R. R. Martin. Desde las ideas más locas y sin sentido hasta las que se hicieron realidad en “Game of Thrones”. La última teoría que circula en redes señala que Daemon Targaryen (Matt Smith) podría ser el verdadero Night’s King. ¿Tiene sentido o es algo imposible?

En ‘The Queen Who Ever Was’ (2x08), Alys Rivers (Gayle Rankin) decide mostrarle a Daemon una visión en el arciano de Harrenhal. Lo primero que ve el rey consorte es a Brynden Rivers como el Cuervo de Tres Ojos y a un Caminantes blancos seguido de un ejército. Además de ver su muerte y la de su dragón Caraxes, ve a Daenerys y sus huevos de dragón.

También ve a Rhaenyra Targaryen (Emma D’Arcy) sentada en el Trono de hierro y a Helaena diciéndole: “Todo es una historia y tú eres solo una parte de ella. Conoces tu parte en ella”. Cuando Daemon quita la mano del anciano escucha una última frase de Helaena: “Sabes lo que debes hacer”.

Brynden Rivers (Joshua Ben-Tovim) es el Cuervo de los tres Ojos en la visión de Daemon Targaryen en el final de la temporada 2 de "House of the Dragon" (Foto: HBO)

¿DAEMON TARGARYEN ES EL VERDADERO NIGHT’S KING?

Mientras la visión ayuda a Daemon a tomar la decisión de regresar con Rhaenyra, para algunos fanáticos de “House of the Dragon”, revela que Daemon podría convertirse en el Rey de la Noche. Esta teoría se apoya en que en el libro “Sangre y fuego” tras su enfrentamiento con Aemond, el cuerpo del rey consorte nunca es encontrado.

Otros mencionan que, los líderes de los Caminantes Blancos pueden controlar dragones, algo que según se ha mostrado solo pueden hacer los Targaryen. A esto se suma el color de los ojos de White Walkers y el que los Targaryen tienen en las novelas de RR. Martin.

Sin embargo, esta teoría no tiene mucho sentido, ya que en la sexta temporada de “Game of Thrones” se reveló el origen del Night’s King. En una visión de Bran Stark (Isaac Hempstead Wright) se reveló que los Niños del Bosque capturaron a un hombre y le introdujeron una daga de Vidriagón en su corazón para transformarlo en el primer Caminante blanco. Su finalidad era defenderse, pero todo se salió de control.

Además, este evento tiene lugar más de 10 mil años antes de los acontecimientos de “Game of Thrones” y “House of the Dragon”.

Daemon Targaryen (Matt Smith) ve a un Caminante blanco en su visión al final de la segunda temporada de "House of the Dragon" (Foto: Max)

¿CÓMO VER LA TEMPORADA 2 DE “HOUSE OF THE DRAGON”?

La segunda temporada de “House of the Dragon”, al igual que la primera, está disponible en Max. Por lo tanto, para ver los 16 episodios solo necesitas una suscripción a dicha plataforma de streaming.