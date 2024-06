En el mundo de “House of the Dragon”, la precuela de “Game of Thrones” creada por George R. R. Martin, la lucha por el poder y la supervivencia en Westeros está marcada por intrigas políticas, traiciones y, sobre todo, muertes brutales. Tan solo nos encontramos en la temporada 2 de la serie de HBO, pero los espectadores han sido testigos de algunas de las muertes más desgarradoras y violentas que han dejado una impresión duradera.

Desde la traición y el asesinato de Harwin Strong hasta el trágico duelo fratricida de Arryk y Erryk Cargyll, estas muertes no solo son recordadas por su brutalidad, sino también por las profundas repercusiones que tienen en la narrativa. Cada una de estas muertes refleja la ferocidad de la lucha por el Trono de Hierro y el costo humano de las ambiciones desmedidas.

¿CUÁLES HAN SIDO LAS PEORES MUERTES DE “HOUSE OF THE DRAGON”?

5. Harwin Strong

El amante de Rhaenyra, interpretado por Ryan Corr, muere en un incendio en Harrenhal provocado por su hermano Larys Strong, quien quiere caerle en gracia a la reina Alicent (Foto: HBO)

Harwin Strong, conocido como “Breakbones”, fue un guerrero formidable y protector de Rhaenyra Targaryen. Su muerte ocurrió de manera atroz cuando él y su padre, Lyonel Strong, fueron asesinados en un incendio provocado en Harrenhal. La brutalidad de su muerte radica en la traición y la conspiración detrás del acto, ya que su propio hermano, Larys Strong, orquestó el incendio por motivos políticos y personales.

4. Lucerys Velaryon

El actor Elliot Grihault interpreta al príncipe Lucerys Velaryon en "House of the Dragon" (Foto: HBO)

Lucerys Velaryon, el joven hijo de Rhaenyra, encontró un final trágico a manos de Aemond Targaryen. Durante una confrontación aérea, Aemond perdió el control de su dragón Vhagar, que devoró a Lucerys y su dragón Arrax. La brutalidad de esta muerte no solo está en la violencia física sino también en las consecuencias emocionales y políticas, desatando una cadena de eventos que intensificaron la guerra civil.

3. Vaemond Velaryon

Vaemond (Wil Johnson) es decapitado por Daemon luego de llamar bastardo al príncipe Lucerys (Elliot Grihault) (Foto: HBO)

Vaemond Velaryon, tío de Lucerys, murió de una manera extremadamente violenta por desafiar la legitimidad de los hijos de Rhaenyra. Fue decapitado por Daemon Targaryen en medio de una disputa política en la corte. La decapitación fue rápida pero brutal, un recordatorio de la ferocidad y la falta de piedad en las luchas por el poder en Westeros

2. Jaehaerys Targaryen

Jaehaerys era el primogénito de Aegon II Targaryen en "House of the Dragon" (Foto: HBO)

Jaehaerys Targaryen, uno de los hijos de Helaena, sufrió una muerte horrenda cuando Sangre y Queso ingresaron a la Fortaleza Roja, los asesinaron mientras dormía y los decapitaron para enviar la cabeza como prueba a Daemon Targaryen que el trabajo fue realizado. Todo esto, realizado frente a su madre y su hermana gemela. Pese a ello, en el libro “Fuego y Sangre”, esta escena fue mucho más brutal.

1. Arryk y Erryk Cargyll

En "House of the Dragon", Arryk y Erryk Cargyll son interpretados por Luke y Elliot Tittensor respectivamente (Foto: HBO)

Los gemelos Arryk y Erryk Cargyll, caballeros leales en bandos opuestos de la guerra civil, se enfrentaron en un duelo mortal. Su combate fratricida terminó con ambos hermanos muertos, una tragedia amplificada por el hecho de que eran gemelos que crecieron juntos. La brutalidad de esta muerte está en la tragedia emocional y el simbolismo de hermanos matándose entre sí, subrayando el costo personal y familiar del conflicto.

Estas muertes no solo fueron brutales en su ejecución, sino que también tuvieron profundas repercusiones emocionales y políticas, exacerbando el caos y el dolor en el turbulento mundo de “House of the Dragon”.