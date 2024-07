El episodio 02x06 de la serie “House of the Dragon” (en español: “La Casa del Dragón”) de HBO y Max no solo nos dejó la revelación de que Addam de Hull ahora es el jinete de Bruma, sino también un comentadísimo y apasionado beso entre Rhaenyra Targaryen y Mysaria. Así, más allá de lo que este vínculo puede implicar para la reina del Team Black, hay algunas curiosidades de su detrás de cámaras que quizá te interesen. Por eso, en las siguientes líneas, te cuento todo lo que no sabías sobre este beso. ¡Presta atención!

Vale precisar que el referido capítulo se estrenó el pasado 21 de julio del 2024, expandiendo el arco de Mysaria (Sonoya Mizuno) como asesora y confidente de Rhaenyra (Emma D’Arcy).

De esta manera, luego de revelarle a la reina su traumático pasado, la maestra de los rumores y susurros la abraza y, tras un momento acalorado, ambas comparten un beso... alterando la naturaleza de su relación en el futuro.

EL BESO ENTRE RHAENYRA Y MYSARIA, ¿ESTABA EN EL GUION DE “HOUSE OF THE DRAGON”?

La respuesta corta es NO. En una entrevista concedida a The Wrap, la actriz Sonoya Mizuno explicó que el guion original del episodio no contemplaba el beso entre ambos personajes. Sin embargo, fue Emma D’Arcy quien le sugirió la idea al showrunner Ryan Condal.

“No estaba guionizado como un beso. Creo que estaba guionizado como... solo hay aliento entre ellas o algo así, y luego se interrumpe lo que sea que ocurra”, señaló la intérprete detrás de “Gusano Blanco”.

“Como estábamos separadas en la habitación... Mysaria contó su historia y (Rhaenyra) sintió el instinto de abrazarla, de consolarla. A partir de eso, se sintió muy orgánico pasar al beso”, agregó.

¿QUÉ SIGNIFICA EL BESO DE RHAENYRA Y MYSARIA EN “HOUSE OF THE DRAGON”?

Según Mizuno, la intimidad del abrazo previo hizo que este momento se sintiera emocionalmente correcto. Además, le dio a ambas un espacio seguro mientras se mostraban más vulnerables que nunca.

“No creo que ninguna de los dos haya sido abrazada así en mucho tiempo, si no nunca”, manifestó Mizuno, sugiriendo que su personaje jamás recibió ese amor de pequeña.

“Creo que fue el abrazo -la íntima vulnerabilidad de ese abrazo- lo que se transformó en este beso tan tierno y apasionado, que fue bastante... increíble. Creo que el momento fue muy emocionante para ambas”, puntualizó.

EL BESO DE RHAENYRA Y MYSARIA EN “HOUSE OF THE DRAGON”, ¿PODRÍA COMPLICAR LAS COSAS EN EL FUTURO?

Como todo en el universo de “House of the Dragon”, las cosas siempre se pueden complicar, más aún si tenemos en cuenta que Rhaenyra sigue casada con Daemon y, por si fuera poco, él y Mysaria tuvieron una relación en el pasado.

Lo cierto es que el beso ha generado muchas preguntas sobre la dinámica entre las dos mujeres, ya que su relación -evidentemente- ha cambiado. ¿Será que involucrar sentimientos le juegue una mala pasada a la reina? Pues, esperamos descubrirlo con el paso de los capítulos.

El beso de Rhaenyra Targaryen y Mysaria fue uno de los momentos más comentados del sexto episodio de la temporada 2 de "House of the Dragon" (Foto: HBO)