La serie de HBO Max, “House of the Dragon” (“La casa del dragón” en español), continúa fascinando a sus seguidores con cada episodio. La Temporada 2, Episodio 3, ha dejado a muchos espectadores hablando, especialmente por una escena que ha generado mucho debate: Aemond Targaryen completamente desnudo en un burdel de Desembarco del Rey. Este impactante momento ha desatado una ola de preguntas y teorías entre los fans. ¿Qué significa esto para el personaje? ¿Qué secretos oculta esta escena?

En el capítulo titulado “El molino ardiente”, vemos cómo el rey Aegon II Targaryen llega a su burdel predilecto junto a sus amigos, y ahora guardias reales, para iniciar en el panorama sexual a un joven escudero. Mientras buscaban a la trabajadora perfecta, se encuentran con el príncipe Aemond, quien yacía completamente desnudo con una de las prostitutas más experimentadas.

Su hermano mayor, en forma de burla, revela que se trataba de la mujer con la que había perdido su virginidad y que era gracioso ver que no la había cambiado todos estos años después.

En lugar de intimidarse, Aemond Targaryen se levantó completamente desnudo y se fue del burdel (Foto: HBO)

¿POR QUÉ ELIGIERON MOSTRAR A AEMOND TARGARYEN COMPLETAMENTE DESNUDO?

En el episodio 2x03 de “House of the Dragon”, la elección de mostrar a Aemond Targaryen completamente desnudo fue deliberada y cargada de significado. Ewan Mitchell, el actor que interpreta a Aemond, explicó en una entrevista con Vulture que esta escena fue cuidadosamente discutida y planeada.

“Escenas como ésta comienzan con una conversación sobre hasta dónde estás dispuesto a llegar. No fue una elección que tomamos a la ligera”, afirmó Mitchell.

La desnudez de Aemond no es simplemente gratuita; es una declaración de poder y vulnerabilidad simultánea. Mitchell destaca que, a pesar de la aparente exposición, Aemond sorprende al público con su actitud inquebrantable.

“La debilidad no forma parte del vocabulario de Aemond”, dijo Mitchell, subrayando cómo el personaje se enfrenta a situaciones humillantes con una fuerza inusual.

En la misma entrevista, Mitchell habló sobre el código de Aemond que lo protege emocionalmente, un mecanismo de defensa desarrollado desde su infancia.

“Aemond tiene un código similar que evita que le hagan daño como cuando era niño. Es por eso que puede abandonar a la señora en esa escena. Es humillado por su hermano y todo su equipo, y es como si este interruptor se activara”, explicó Mitchell.

La escena muestra cómo Aemond se levanta, despojado de cualquier vulnerabilidad física, pero con una coraza emocional intacta, reafirmando su postura de invulnerabilidad frente a sus detractores.

La profundidad de esta escena también anticipa futuras dinámicas del personaje, especialmente en relación con un personaje misterioso que se introducirá más adelante en la temporada. Mitchell sugirió que esta capacidad de aislarse emocionalmente continuará jugando un papel crucial en la evolución de Aemond.

“La señora ya no existe. ¿Toda esta gente frente a él? No significan nada. Él se pone de pie, es dueño de todo. ‘Sí, soy a prueba de balas. Cualquier cosa que digas, no funcionará’. Como dices, da miedo”, concluyó Mitchell, dejando entrever que Aemond seguirá sorprendiendo y aterrando al público con su compleja personalidad.

¿QUÉ DICE LA ESCENA DEL BURDEL SOBRE EL PERSONAJE DE AEMOND TARGARYEN?

La escena del burdel en “House of the Dragon” ofrece una profunda y reveladora mirada al personaje de Aemond Targaryen, mostrando una faceta rara vez vista de su compleja personalidad.

“Aegon atrapa a Aemond en un punto vulnerable. Al retomar el guión por primera vez y ver esas escenas de burdel en los episodios dos y tres, vi una brillante oportunidad de ofrecer una rara visión de su vulnerabilidad”, dijo Mitchell.

Habitualmente, Aemond se presenta como una figura imponente y reservada, envuelta en su característica vestimenta negra de Targaryen, simbolizando su poder y misterio. Sin embargo, verlo en el burdel, un ambiente completamente ajeno a su usual entorno controlado, revela una humanidad y fragilidad que el público no suele asociar con su personaje.

Además, esta escena subraya el código emocional que Aemond ha desarrollado para protegerse del dolor. “Posee este código que le impide volver a sufrir daño, como cuando era niño. Tiene que ser visto como esta presencia etérea, intocable y a prueba de balas que nadie puede captar”, explicó Mitchell.

Es un momento clave que desentraña las capas de su personaje, revelando tanto su fragilidad oculta como su implacable necesidad de protegerse del daño emocional.

