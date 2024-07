La temporada 2 de “House of the Dragon” ha traído más de una sorpresa y, como se esperaba, también han surgido más referencias a su serie matriz, “Game of the Thrones”. El episodio 3, sobre todo, ha tenido un especial easter egg para los seguidores de la historia de George R. R. Martin y tiene que ver con el recordado personaje de Daenerys Targaryen, interpretado por Emilia Clarke.

En sus dos entregas, el spin-off ha tenido grandes momentos, los cuales han estado marcados, en especial, por las muertes de sus personajes, uno cada vez más impactante que el anterior.

Por ejemplo, el asesinato de Jaehaerys en el episodio 1 mostró la crudeza de la ficción y también trajo algunos cambios a la novela “Fuego y Sangre” de Martin, como parte de la adaptación del programa de televisión.

Antes de que te cuente más sobre la referencia que se ha hecho con los dragones de Daenerys Targaryen, te dejo el tráiler oficial de la temporada 2 de la serie “House of the Dragon” de HBO Max.

¿LOS HUEVOS QUE LLEVÓ RAHENA EN “HOUSE OF THE DRAGON” SON DE LOS DRAGONES DE DAENERYS TARGARYEN?

Sí, los huevos que Rahena se llevó en el episodio 3 de la temporada 2 de la serie “House of the Dragon” son los mimos de los dragones de Daenerys Targaryen en “Game of Thrones”. Así lo confirmó la directora del capítulo, Geeta Vasant Patel, en una entrevista a Mashable, sobre lo más importante de la tercera entrega.

“Son los huevos de Daenerys. Todos los que trabajamos en esta serie somos grandes fans de Juego de Tronos, por lo que fue muy emocionante rodar esta escena”, manifestó Vasan Patel al citado medio de comunicación.

De esta manera, se puede inferir que, de los cuatro huevos, del negro rojizo, verde y dorado nacerán Drogon, Viserion y Rhaegal. Los huevos se vieron en el capítulo 3 del spin-off, cuando Rhaena fue enviada por Rhaenyra a Pentos.

Los huevos que se muestran en la temporada 2 de la serie “House of the Dragon” (Foto: Max)

¿CÓMO VER “HOUSE OF THE DRAGON”?

La serie “House of the Dragon” se encuentra disponible en el catálogo de HBO Max. Si quieres ver las dos temporadas, así como el estreno semanal de los nuevos episodios, de manera online, debes contar con una suscripción a la plataforma de streaming.