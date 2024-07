Al igual que su predecesora, “House of the Dragon” (“La casa del dragón” en español) es una serie que, incluso en sus momentos aparentemente insignificantes, puede decir mucho, no solo sobre su historia, sino también sobre sus personajes. Por ello, si ya pudiste ver el episodio 3 de la temporada 2, titulado “El molino ardiente”, probablemente te hayas preguntado: ¿Por qué Helaena “perdonó” realmente a Alicent Hightower?

En una escena clave, Alicent se acerca a Helaena pues está preocupada por cómo se puede estar sintiendo tras la muerte de su hijo (a diferencia de cómo dejó a Aegon solo en su dolor). El personaje de Olivia Cooke le confiesa a su hija que siente pena por la pérdida de su nieto, Jaehaerys, pero está más mortificada por el efecto que tiene en ella (supongo que exacerbado considerando que Helaena es “diferente”).

Sorprendentemente, Helaena rápidamente le dice que la perdona, dejando a Alicent sin palabras y a los espectadores con muchas preguntas.

Este momento ha generado muchas teorías e interpretaciones entre los fanáticos. ¿Qué motiva realmente a Helaena a perdonar a su madre en este punto de la serie? La respuesta podría ser más compleja de lo que parece a simple vista. Aquí te lo contamos todo.

Alicent Hightower preocupada por Helaena Targaryen tras la muerte de su hijo (Foto: HBO)

¿POR QUÉ HELAENA “PERDONÓ” A ALICENT EN EL EPISODIO 3 DE “HOUSE OF THE DRAGON”?

En el episodio 3, muchos se sorprendieron cuando Helaena “perdonó” a Alicent. Aunque algunos podrían pensar que fue por no estar presente cuando ocurrió lo de Jaehaerys, hay mucho más detrás de esas palabras.

Si bien es cierto, la culpa que siente la Reina Viuda por haber jugado un papel indirecto en la muerte de su nieto (dado que estaba teniendo relaciones sexuales con la persona encargada de su seguridad en ese momento) juega un papel en esa absolución, puede que también esté relacionado con las visiones proféticas que tiene Helaena.

Como vimos al final del capítulo, el mundo de Alicent se tambalea después de una intensa conversación con Rhaenyra. Se arrepiente profundamente de haber nombrado rey a Aegon, y su culpa es inmensa. Nada de lo que están viviendo, ni el sufrimiento que ha experimentado Helaena, habría ocurrido si Alicent no hubiera malinterpretado las palabras de Viserys en su lecho de muerte.

Alicent se siente más culpable que nunca por el caos y el dolor causados. Por ello, puede que su hija también haya podido ver que la responsabilidad de su madre es incluso más grande de lo que pensaba y aun así, decide perdonarla, porque sabe que no lo hizo con la intención de causarle daño.

Esto es importante para ambos personajes. No solo para Helaena, quien parece ser la única hija de Alicent Hightower que es receptora de su casi inexistente cariño y preocupación; sino también para la propia Alicent, quien por su parte también trató de buscar consuelo por sus errores de su propio padre y ni siquiera se le permitió ser escuchada.