El final de la temporada 2 de “House of the Dragon” (“La casa del dragón” en español) dejó a muchos espectadores con sentimientos encontrados. Aunque la trama avanzó en varios frentes, los seguidores más acérrimos de Fuego y Sangre, la obra de George R.R. Martin en la que se basa la serie, no pudieron evitar expresar su descontento por la ausencia de la esperada Batalla del Gaznate. Este conflicto naval habría añadido la acción que, según algunos, le faltó al episodio 8. Sin embargo, la ausencia de esta batalla también genera expectativa, ya que todo apunta a que la tercera temporada comenzará con este gran enfrentamiento. Pero, ¿por qué decidieron postergarlo?

La segunda temporada llegó a su fin con el episodio 8, que se emitió el domingo 4 de agosto de 2024, dejando a los fanáticos ansiosos por lo que viene. Aunque HBO aún no ha confirmado una fecha de estreno para la nueva temporada, se estima que la tercera entrega podría llegar a principios o mediados de 2026.

Con la promesa de grandes batallas y la continuación de la épica historia de la Casa Targaryen, la espera será larga, pero seguramente valdrá la pena.

La flota de Corlys Velaryon se enfrentará a la de la Triarquía en la Batalla del Gaznate (Foto: HBO)

¿POR QUÉ LA BATALLA DEL GAZNATE NO FUE PARTE DEL FINAL DE LA TEMPORADA 2 DE “HOUSE OF THE DRAGON”?

La Batalla del Gaznate, una de las secuencias más anticipadas de “House of the Dragon”, no llegó a formar parte del final de la temporada 2, y el showrunner Ryan Condal tiene una buena razón para ello. Básicamente, no tenían tiempo y recursos para incluirla en esta entrega.

En una charla con varios medios, Condal explicó que la escala y la complejidad de este evento demandan una enorme cantidad de recursos, desde la construcción y el vestuario hasta los efectos visuales.

“Queríamos darle a Gullet, que es posiblemente el evento de acción más esperado (bueno, tal vez el segundo más esperado de Fire & Blood), el tiempo y el espacio que se merece”, señaló Condal.

Pero no te preocupes, la batalla está en camino. Condal aseguró que están trabajando arduamente para hacer de este evento algo espectacular, probablemente lo más grande que hayan logrado hasta ahora en la serie.

“Pido disculpas por la espera, pero solo diré que si [la Batalla de] Rook’s Rest y Red Sowing son una indicación, el equipo que tenemos va a lograr una gran victoria con Gullet en el futuro”, añadió, prometiendo que la espera valdrá la pena.