El final de la segunda entrega de “House of the Dragon” (“La casa del dragón” en español) ha dejado a los fanáticos cuestionándose sobre el destino de la serie de HBO. La decisión de no incluir la Batalla del Gaznate en el episodio 8 le dio una sensación de preámbulo a esta edición, lo que sugiere que la mayoría de los conflictos bélicos más intensos se verán en lo que está por venir. Además, parece ser que la serie solo contará con un total de cuatro temporadas. Aquí te explico por qué.

El capítulo titulado “The Queen Who Never Was” (“La reina que alguna vez fue” en español) se estrenó el domingo 4 de agosto de 2024, dejando a los espectadores al borde de sus asientos.

Aunque HBO ya confirmó la temporada 3 a mediados de junio, aún no ha dado luz verde a la cuarta entrega. Sin embargo, el showrunner Ryan Condal ha revelado detalles interesantes sobre la dirección de la serie.

Al final de la temporada 2 de "House of the Dragon", Daemon le juró lealtad a Rhaenyra (Foto: HBO)

¿CUÁNTAS TEMPORADAS TENDRÁ “HOUSE OF THE DRAGON”?

El lunes 4 de agosto, Ryan Condal, el showrunner de “House of the Dragon”, finalmente confirmó que la épica serie de HBO se limitará a tan solo cuatro temporadas. Pero, ¿por qué tomar esta decisión cuando todos queremos más drama, más dragones y más intrigas en Poniente?

Condal también nos dio una buena noticia: ¡la producción se reanudará a principios de 2025! Aunque se guardó algunos secretos, como cuántos episodios tendrá la nueva temporada o si veremos nuevos dragones alados.

“Hay tantos eventos grandiosos que ya estamos escribiendo en la temporada 3. Esta guerra realmente llega a un punto crítico en este punto de la narración. Quiero decir, si miras la temporada 2, es en gran medida una metáfora de un conflicto nuclear... Habrá momentos gigantes de espectáculo, pero momentos reales de sorpresa y matices de personajes que estamos esperando con muchas ganas. Algunos de mis momentos favoritos del libro, como lector, estoy emocionado de adaptarlos como dramaturgo”, comentó.

Anteriormente, cuando todavía se estaba emitiendo la primera temporada en el 2022, George R.R. Martin, quien trabaja como productor adjunto en el programa, también había adelantado en su blog personal que este podría ser el número tentativo de temporadas necesarias para contar los eventos de la Danza de Dragones como corresponder.

¿POR QUÉ NO HABRÁ MÁS DE CUATRO TEMPORADAS DE “HOUSE OF THE DRAGON”?

Entonces, ¿por qué solo cuatro temporadas? La respuesta parece ser una cuestión de calidad sobre cantidad. Condal y su equipo quieren asegurarse de que cada episodio sea un golpe certero, lleno de acción, emoción y fidelidad al material original de George R.R. Martin. A veces, menos es más, y en el caso de “House of the Dragon”, cuatro temporadas parecen ser la receta perfecta para contar la historia de la forma más impactante posible.