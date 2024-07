“House of the Dragon” (“La casa del dragón” en español) ha mantenido a los fans al borde de sus asientos con su intensa narrativa y giros inesperados. En la Temporada 2, Episodio 7, la incorporación de nuevos jinetes de dragón a las filas de los Negros ha sido un punto culminante. Uno de ellos fue Ulf el Blanco, un personaje que parecía el menos probable en lograr domar a un dragón. Sin embargo, contra todo pronóstico, se convirtió en el jinete de Silverwing. La pregunta que muchos se hacen es: ¿por qué la antigua dragona de la difunta reina Alysanne Targaryen eligió a alguien tan aparentemente débil como él? Aquí te lo explico.

Cerca del final del episodio, Ulf fue una de las presuntas “semillas de dragón” que viajaron desde Desembarco del Rey hasta Rocadragón con un objetivo claro: morir en el fuego de dragón o dominarlo. En medio del caos y la destrucción causados por Vermithor, Ulf, huyendo desesperadamente de la masacre, se encontró con otro dragón: Silverwing, que descansaba en una recóndita cueva.

Silverwing acepta a Ulf como su jinete dragón en el episodio 7 de "House of the Dragon" (Foto: HBO)

¿POR QUÉ SILVERWING ACEPTÓ A ULF COMO SU JINETE?

La relación entre un dragón y su jinete en el mundo de Westeros siempre ha sido un enigma fascinante. La reciente escena en la que Silverwing, uno de los dragones más majestuosos, acepta a Ulf como su jinete ha dejado a muchos espectadores perplejos y maravillados. Lo curioso es que, a diferencia de otros jinetes como Hugh Hammer, Ulf no mostró valentía ni dominancia ante el dragón. En lugar de eso, estaba preparado para enfrentar la muerte, lo que, de manera inesperada, habría cautivado a Silverwing.

“Cada fibra del cuerpo de Ulf quiere escapar. Cierro mis ojos, rezo por una muerte rápida, que no llega”, describe Tom Bennett, en el “Inside the Episode” de HBO.

Ryan Condal, el showrunner de la serie, nos brinda una visión más profunda: “Creo que es esa suplicación y la forma en la que mostró deferencia a Silverwing lo que al final hace que Silverwing lo escoja, pero no queríamos profundizar tanto en los por qué y cómo, porque no entendemos realmente cómo un dragón escoge a su jinete”.

La elección de Ulf por parte de Silverwing subraya la complejidad de los vínculos en el mundo de “House of the Dragon”. No siempre se trata de fuerza o coraje; a veces, es la humildad y la vulnerabilidad lo que crea una conexión más profunda.

Este momento memorable resalta que, en Westeros, la relación con un dragón va más allá de la mera dominación, tocando aspectos profundos y emocionales que continúan siendo un misterio tanto para los personajes como para los espectadores.