Aunque el protagonismo del episodio 4 de la temporada 2 de “House of the dragon” (“La casa del dragón” en español) se lo llevó la batalla entre Rhaenys, Aegon y Aemond en sus dragones, también ocurrieron otros eventos importantes. Entre ellos, está la continuación del arco de Alicent Hightower y una misteriosa bebida que la dejó confinada en su habitación por buena parte del capítulo. Si quieres conocer de qué se trata, aquí te lo cuento.

En el episodio titulado “Una danza de dragones”, que se estrenó el domingo 8 de julio, se muestra una escena en la que el Gran Maestre Orwyle, interpretado por Kurt Egyiawan, le trae una bebida a la reina Alicent Hightower, que supuestamente era para otra mujer en el palacio y que había preparado él mismo. ¿Qué es esta extraña pócima? A continuación, te lo explico.

Después de tomar la pócima, Alicent Hightower sufrió de cólicos y malestar (Foto: HBO)

¿QUÉ FUE LO QUE BEBIÓ ALICENT HIGHTOWER EN EL EPISODIO 4 DE “HOUSE OF THE DRAGON” TEMPORADA 2?

A pesar de la afirmación de la reina Alicent Hightower de que la bebida especial del Gran Maestre Orwyle era para alguna muchacha del palacio, ya sea doncella o dama de la corte, en realidad era para ella y lo que estaba tomando se le conoce como el “Té de Luna” (“Moon tea” en inglés).

Se trata de un té de hiervas medicinales que se utilizaban en los Siete Reinos para prevenir o acabar con embarazos. Básicamente, era la Pastilla de Emergencia (o incluso la Metformina) de la época.

Normalmente se elabora con tanaceto, menta, ajenjo, una cucharada de miel y una gota de poleo. El té de luna se usa comúnmente sin problemas, pero también puede tener efectos secundarios peligrosos.

Si recuerdan la primera temporada de “House of the Dragon”, es la misma bebida que Viserys mandó a preparar para Rhaenyra cuando era joven, luego de que se enterara de su escapada al burdel con Daemon y pensara que habían tenido relaciones sexuales.

¿QUÉ SIGNIFICA ESTO PARA ALICENT HIGHTOWER?

Desde el primer episodio de la segunda temporada, ha quedado claro que Alicent Hightower es una hipócrita. Durante décadas, juzgó y persiguió a Rhaenyra por “no comportarse como es debido”, mientras ella fingía ser la hija y esposa perfecta, todo mientras se resguardaba en su devoción por la Fe de los Siete.

Anteriormente, ya he comentado que su doble moral ha quedado claro con lo permisiva que era con sus hijos y cómo ella empezó a tener una relación “indebida” con su guardia personal, Ser Criston Cole.

Aunque no lo parezca, el episodio 4 lo lleva al siguiente nivel, ya que, en el universo creado por George R.R. Martin, los miembros devotos de la Fe de los Siete consideran que el uso de té de luna es un asesinato.

Probablemente, Alicent quedó embarazada de Criston Cole, fruto de uno de sus encuentros íntimos y, como es la Reina Viuda, debe ocultarlo y decide abortarlo, incumpliendo aún más su propia fe.

No me gustaría estar en la cabeza de Alicent en este momento. Combinando esto con el hecho de que sabe que malinterpretó las palabras de Viserys sobre Aegon, que no debía coronar a su hijo inepto, que generó una guerra que ahora es inevitable, que cobrará miles de vida y que ya empezó con la de su propio nieto, Jaehaerys. Me sorprende que no sea Alicent quien se vuelva loca en esta historia.

Ya veremos qué es lo que sigue pasando con el desarrollo de su personaje en los próximos episodios, pero hasta el momento, me está encantando. ¿Y a ustedes?