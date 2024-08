La temporada 2 de “House of the Dragon” (en español: “La Casa del Dragón”) ya está disponible completa en Max, por lo que más de un seguidor de la serie de HBO ha disfrutado de esta emocionante tanda de episodios cargados de fantasía y muchos dragones. Así, durante el final de la season 2, seguro notaste la presencia de Brynden Rivers, el Cuervo de Tres Ojos que aparece en la visión de Daemon Targaryen. ¿Te gustaría saber más sobre este misterioso personaje? Entonces, esta nota es para ti.

Vale precisar que “House of the Dragon” es el spin-off de “Game of Thrones” (”Juego de Tronos”), por lo que también se basa en las obras originales de George R.R. Martin.

Así, con cuatro temporadas confirmadas, la producción adapta el libro “Fire & Blood” (”Fuego y Sangre”), centrado en la emblemática Casa Targaryen.

¿QUIÉN ES BRYNDEN RIVERS DE “HOUSE OF THE DRAGON”?

Según la bibliografía de Martin, Brynden Rivers es uno de los hijos bastardos del rey Aegon IV Targaryen y de su sexta amante, lady Melissa, de la Casa Blackwood.

Él se caracterizaba por ser un arquero experto y por sus habilidades místicas. Además, se sabe que llegó al Muro y asumió el cargo de Lord Comandante de la Guardia de la Noche.

Allí, terminó sirviendo en ese puesto durante 13 años... antes de desaparecer al norte del Muro.

En el episodio 02x08 de “House of the Dragon”, él aparece en la gran visión de Daemon Targaryen en Harrenhal, revelándose como un joven de cabello plateado con una marca de nacimiento en el rostro, lo que le valió el nombre de “Cuervo de Sangre”.

Brynden Rivers como el Lord Comandante de la Guardia de la Noche (Ilustración: Mike Hallstein)

FICHA DE DATOS DE BRYNDEN RIVERS

Nombre: Brynden Ríos

Brynden Ríos Padres: Aegon IV Targaryen (Padre) y Melissa Blackwood (Madre)

Aegon IV Targaryen (Padre) y Melissa Blackwood (Madre) Hermanos: Gwenys Ríos, Mya Ríos, Daeron II Targaryen, Daemon Fuegoscuro

Gwenys Ríos, Mya Ríos, Daeron II Targaryen, Daemon Fuegoscuro Alias: Lord Cuervo de Sangre

Lord Cuervo de Sangre Estado: Presuntamente muerto

Presuntamente muerto Nacimiento: 175 d.C. en Desembarco del Rey

175 d.C. en Desembarco del Rey Muerte: 252 d.C. más allá del Muro, presumiblemente

252 d.C. más allá del Muro, presumiblemente Origen: Desembarco del Rey

BRYNDEN RIVERS ANTES DE LA GUARDIA DE LA NOCHE

Brynden Rivers tenía como blasón personal un dragón blanco de ojos de gules respirando fuego sobre un fondo de sable y, cuando su medio hermano ascendió al Trono de Hierro como Daeron II Targaryen, sirvió en su Consejo Privado como Consejero de los Rumores.

Durante esos años, él se convirtió en el amante de su media hermana, Shiera Estrellademar, pese a que Aegor Rivers también la deseaba.

Más tarde, fue la Mano de los reyes Aerys I y Maekar I, estableciéndose como uno de los mayores defensores de la Casa Targaryen durante la Primera, Segunda y Tercera de las Rebeliones Fuegoscuro.

Finalmente, el rey Aegon V lo envió a servir a la Guardia de la Noche. Sin embargo, desapareció en una expedición más allá del Muro en 252 d.C.

¿QUÉ PASÓ CON BRYNDEN MÁS ALLÁ DEL MURO?

En el libro “Danza de Dragones”, Bran Stark descubre que Brynden Rivers está viviendo desde hace mucho tiempo con los Hijos del Bosque bajo la identidad del Cuervo de Tres ojos.

Así, es considerado como el último vidente verde vivo en Westeros, con un don de profecía que lo convierte en una parte integral de la lucha contra el Rey de la Noche y los peligros sobre el Muro.

Cabe resaltar que, en “Game of Thrones”, él fue interpretado por Struan Rodger en la temporada 4 y por Max von Sydow en la temporada 6. ¿Lo recuerdas?

Max von Sydow como el Cuervo de Tres Ojos en una escena de la serie "Game of Thrones" (Foto: HBO)