El momento tan esperado de la temporada 2 de “House of the Dragon” (“La casa del dragón” en español) ha llegado con el episodio 7: la cosecha de semillas de dragón. Después de algunos intentos fallidos, Rhaenyra logró reclutar a tres jinetes de dragón a sus filas, y así aumentar su fuerza en contra de los Verdes. Sin embargo, esto también ha dejado muchas preguntas sobre el linaje de cada uno de ellos, especialmente de Hugh Hammer, quien menciona el cabello plateado de su madre. ¿Quién era realmente? Aquí te lo cuento.

El domingo 28 de julio se estrenó el capítulo titulado “The Red Sowing” (“La siembra roja” en español) y mostró cómo Mysaria ayudó a la Reina Negra a llamar a todos los bastardos Targaryen de Desembarco del Rey para que acudan de forma secreta a Rocadragón.

Entre ellos, estaba Hugh Hammer, a quien hemos estado conociendo desde los primeros episodios. Pese a la negativa de su esposa, el herrero decide acudir al llamado, pues su situación en la capital es muy precaria y su hija está al borde de la muerte. Por ello, le revela a su mujer, que sabe a ciencia cierta, que su madre tenía sangre Targaryen. ¿Quién era? Conócelo a continuación.

En el episodio 7 de "House of the Dragon 2", Hugh Hammer le cuenta a su esposa, Kita, que es hijo de una Targaryen (Foto: HBO)

¿QUIÉN ES LA MADRE DE HUGH HAMMER?

En el episodio 7 de la temporada 2 de “House of the Dragon”, Hugh Hammer reveló información que nos da una idea de quién es su madre. De acuerdo a lo que le dijo a su esposa Kat, su madre era una bastarda Targaryen que se convirtió en prostituta en una de las casas de placer de Desembarco del Rey y, debido a su cabello platinado, los clientes pagaban más por tener unas horas con ella. Pero, ¿quién era?

En el libro “Fuego y Sangre” de George R.R. Martin, en el que se basa la serie, no se especifica la identidad de la madre de Hugh, por lo que nos tenemos que guiar del programa de Max.

El personaje menciona que “su madre le decía que él no era diferente a los hijos de su hermano, Viserys y Daemon”. Esto quiere decir que su hermano era Baelon Targaryen y, por ende, la madre de Hugh Hammer es la hija bastarda del rey Jaehaerys I Targaryen, a quien mostraron en el primer episodio de “House of the Dragon” cuando hablaron del Concilio.

¿LA MADRE DE HUGH HAMMER REALMENTE ES HIJA DE JAEHAERYS TARGARYEN?

Si nos centramos en la fuente, nunca se menciona algún rumor en el que Jaehaerys fuera un cliente frecuente de los prostíbulos de la capital y, mucho menos, que le fuera infiel a su esposa/hermana Alysanne Targaryen.

En realidad, siempre se habla de que fueron muy unidos y que, incluso, se escaparon para poder casarse, pese a los reclamos de su madre, Alyssa Velaryon. Además, tuvieron 13 hijos, aunque fue muy desafortunado con sus hijos, especialmente con las mujeres.

Por ello, algunas teorías indican que la madre de Hugh Hammer podría incluso ser una de las hijas legítimas de Jaehaerys y Alysanne, pero aquí te explicaré por qué no creo que este sea el caso.

Las únicas hijas de los reyes Targaryen que podrían haber “caído en desgracia” y volverse prostitutas son dos: Saera y Gael. Sin embargo, aunque “Fuego y Sangre” menciona específicamente que Saera Targaryen se convierte en prostituta, esto fue al otro lado del mar, en Lys, donde se convirtió en una cortesana de renombre y con mucho poder.

Mientras tanto, la historia de Gael Targaryen, la menor de las hijas de Jaehaerys y Alysanne, es un poco más triste. En el año 99 d. C., desapareció de la corte y se anunció que había muerto de una fiebre de verano. No obstante, tras la muerte del rey Jaehaerys y la reina Alysanne, se reveló que Gael había sido seducida y embarazada por un cantante ambulante. Gael había dado a luz a un hijo muerto y, abrumada por su dolor, había caminado hasta la bahía de Aguasnegras y se había ahogado.

Puede que la serie haya decidido cambiar ligeramente la historia de alguna de ellas o, simplemente, establecer su propio canon con una nueva hija ilegítima. Lo que queda claro es que Hugh Hammer es el nieto de Jaehaerys I Targaryen, primo de Daemon y tío de Rhaenyra.