“Es tu deber elegir… y tu momento ha llegado”. Con esta frase, HBO nos prepara para lo que será la guerra civil más sangrienta que destrozó a Poniente, 200 años antes de que Robert Baratheon ocupara el Trono de Hierro. Este épico enfrentamiento, lo veremos en la temporada 2 de “House of the Dragon” cuando los partidarios de Rhaenyra Targaryen, líder de los ‘Negros’, y de la Reina Alicent Hightower, al frente de los ‘Verdes’, se crucen en el campo de batalla, que no sólo será por tierra, también por mar y aire. ¿De qué lado está tu lealtad? Mientras eliges a qué bando pertenecerás, de seguro te has preguntado qué personajes regresan para esta segunda entrega y qué otros nuevos rostros estarán en los siguientes capítulos; para que no te quedes con dudas, en esta nota te damos a conocer la lista completa de actores y los papeles que interpretarán en la serie de fantasía, drama y acción.

Antes te precisamos que “La casa del dragón” se basa en el libro “Fire & Blood” de George R. R. Martin, quien nos relata cómo los antepasados de las familias Starks, Baratheons, Tullys y Lannisters deciden a qué grupo apoyar durante la guerra civil de la Danza de los Dragones dentro de la Casa Targaryen, un conflicto familiar en el que seremos testigos de crímenes, asesinatos, venganza, luchas y más, haciendo que el panorama sea aún más devastador. Es preciso recordar que el estreno de la temporada 2 llega el 16 de junio de 2024 por Max.

¿QUIÉN ES QUIÉN EN “HOUSE OF THE DRAGON 2″?

A continuación, los actores y personajes de la segunda temporada de “House of the Dragon”, que estará marcada por sangre. “No hay guerra más odiosa para los dioses que una guerra entre parientes, y ninguna guerra tan sangrienta como una guerra entre dragones”, se escucha decir a la princesa Rhaenys Targaryen momentos en el que los Negros y los Verdes se preparan para luchar.

EMMA D’ARCY COMO RHAENYRA TARGARYEN

Emma D'Arcy regresa con su papel de Rhaenyra Targaryen en "House of the Dragon 2" (Foto: HBO)

Emma D’Arcy interpreta a Rhaenyra Targaryen, la hija mayor del difunto rey Viserys I Targaryen, quien la nombra su sucesora varios años antes del nacimiento de su hijo Aegon, fruto de su matrimonio con Alicent Hightower, la hija de la Mano del Rey. En la temporada 1 de “House of the Dragon”, ellas eran muy cercanas, pero su amistad termina cuando se casa con su padre y queda embarazada. Debido a que su hermanastro se convierte en su contendiente en sucesión y no se respeta la voluntad de su padre, se crea una gran división y forma la facción de los ‘Negros’ para defender su reino.

El nombre completo de la actriz británica es Emma Zia D’Arcy, nació en Gloucestershire, Inglaterra, el 27 de junio de 1992. Ha hecho cine, televisión y teatro, por lo que apareció en diversas producciones como “Truth Seekers” y “Wanderlust”. Gracias a su papel de Rhaenyra Targaryen fue nominada al Globo de Oro. Se identifica de género no binario.

OLIVIA COOKE COMO ALICENT HIGHTOWER

Olivia Cooke regresa con su papel de Alicent Hightower en "House of the Dragon 2" (Foto: HBO)

Olivia Cooke da vida a Alicent Hightower, la hija de la Mano del Rey, Otto Hightower, quien no duda en llevarla a la corte a una edad temprana, por lo que se hace muy amiga de Rhaenyra, aunque su padre tenía otras intenciones: que se case con el rey Viserys I, algo que consigue, por lo que se fractura la relación con la princesa hasta el punto de convertirse en enemigas. Al ser la reina consorte y tener hijos varones, su mirada está fijada para que ellos asuman en trono. Ella lidera el bando de los ‘Verdes’.

El nombre completo de la actriz es Olivia Kate Cooke, nació en Oldham, Gran Mánchester, Inglaterra, el 27 de diciembre de 1993. Formó parte de varias producciones televisivas como: “A&E Bates Motel”, “Blackout” y “The Secret of Crickley Hall”, así como en las películas: “The Quiet Ones”, “The Signal”, “Ready Player One”, entre otras.

MATT SMITH COMO DAEMON TARGARYEN

Matt Smith regresa con su papel de Daemon Targaryen en "House of the Dragon 2" (Foto: HBO)

Matt Smith es Daemon Targaryen en “House of the Dragon”. Es el hermano menor del rey Viserys I, tiene una personalidad fuerte, es ambicioso y atrevido. Pensó que sería el heredero al trono hasta que el rey nombró a Rhaenyra su sucesora. Tras la muerte de su esposa, se casó con su sobrina con quien tiene tres hijos, la última nace muerta. Él representará a Rhaenyra en su reclamo al Trono de Hierro.

El nombre completo del actor es Matthew Robert Smith, nació en Northampton, Inglaterra, el 28 de octubre de 1982. Se sabe que en un inicio quería ser futbolista profesional, pero una espondilosis lo obligó a abandonar el deporte, por lo que estudió actuación, y vaya que le fue bien, pues actuó en producciones para cine y televisión como “Doctor”, “The Crown”, “Morbius”, entre otros.

RHYS IFANS COMO OTTO HIGHTOWER

Rhys Ifans regresa con su papel de Otto Hightower en "House of the Dragon 2" (Foto: HBO)

Rhys Ifans interpreta a Otto Hightower, la Mano del Rey Viserys I. Es el padre de Alicent, a quien incentiva a casarse con el rey tras la muerte de la reina Aemma, algo que finalmente consigue, ya que su hija se convierte en la reina consorte. Era un hombre muy culto, tenía una red de espías y guarda enemistad con Daemon Targaryen. Él defendería el trono que le corresponde a su nieto Aegon II.

El nombre de nacimiento del actor es Rhys Owain Evans. Nació en Haverfordwest, Pembrokeshire, Gales, el 22 de julio de 1967. Ganó el BAFTA a mejor actor de televisión y ha participado en películas como “Notting Hill”, “Hannibal Rising”, “Harry Potter y las Reliquias de la Muerte: parte 1″, “The Amazing Spider-Man” (2012), “Spider-Man: No Way Home”, entre otras. Asimismo, es un músico británico.

EWAN MITCHELL COMO AEMOND TARGARYEN

Ewan Mitchell regresa con su papel de Aemond Targaryen en "House of the Dragon 2" (Foto: HBO)

Ewan Mitchell es Aemond Targaryen, el segundo hijo del rey Viserys I y Alicent. Tiene una personalidad muy fuerte y arrogante con ansias de mucho poder y venganza, que se exacerbaron cuando perdió un ojo siendo un niño en una pelea con Lucerys Velaryon, a quien asesina con su dragón al final de la temporada 1 de “House of the Dragon”. En su poder tiene al dragón más poderoso de Poniente y no está dispuesto a ceder en la guerra civil por lo que enfrentará con todo a la facción ‘Negra’.

El nombre completo del actor es Ewan Robert Mitchell. Nació en Derby, Inglaterra, el 8 de marzo de 1997. Formó parte del elenco de “The Halcyon”, “The Last Kingdom”, “World on Fire”, “Saltburn”, entre otros títulos.

TOM GLYNN-CARNEY COMO AEGON TARGARYEN

Tom Glynn-Carney regresa con su papel de Aegon II Targaryen en "House of the Dragon 2" (Foto: HBO)

Tom Glynn-Carney tiene el papel de Aegon II Targaryen, el hijo mayor del rey Viserys I y Alicent Hightower; por tanto, es el medio hermano de Rhaenyra. Aunque tiene poco interés de asumir cualquier responsabilidad en el reino, hereda el Trono de Hierro tras la muerte de su padre, por encima de su hermana mayor que había sido elegida por voluntad del rey. En la primera temporada demostró ser alguien al que no le importaban las tradiciones ni el honor. Era muy inmaduro. Se casa y tiene una familia con su hermana Helaena.

El actor nació en Salford, Reino Unido, el 7 de febrero de 1995. Ha formado parte del elenco de “Dunkerque”, “The King”, “Rialto”, entre otros títulos más. Pero lo suyo no solamente es la actuación, ya que es vocalista de la banda independiente Sleep Walking Animals.

STEVE TOUSSAINT COMO CORLYS VELARYON

Steve Toussaint regresa con su papel de Corlys Velaryon en "House of the Dragon 2" (Foto: HBO)

Steve Toussaint interpreta a Corlys Velaryon, más conocido como la Serpiente Marina. Es el Señor de las Mareas, ya que gracias a sus Nueve Viajes llevó riqueza y poder a la Casa Velaryon. Su esposa es Rhaenys Targaryen, la nieta mayor del rey Jaehaerys I Targaryen, ella tenía derecho al trono, pero al ser mujer, se lo negaron. Él se unirá a Rhaenyra en la guerra civil.

El actor nació en Birmingham, Inglaterra, el 22 de marzo de 1965. Es conocido por sus papeles en “The Knock”, “Shooting Dogs”, “Prince of Persia: The Sands of Time”, “Line of Duty”, “Pine Gap”, “Small Axe : Red, White and Blue”, entre otros. También es un escritor británico.

EVA BEST COMO RHAENYS TARGARYEN

Eva Best regresa con su papel de Rhaenys Targaryen en "House of the Dragon 2" (Foto: HBO)

Eva Best es Rhaenys Targaryen, la princesa que fue ignorada como heredera al Trono de Hierro por ser mujer. A partir de su propia experiencia, advierte a Rhaenyra sobre la resistencia del reino para que una fémina asuma el poder. Está casada con Corlys Velaryon. Ella apoyará a la facción Negra en la Danza de los Dragones.

El nombre completo de la actriz es Emily Best. Nació en Ladbroke Grove, Londres, el 31 de julio de 1971. Ha hecho teatro, cine y televisión. Ha sido reconocida en varias ocasiones por su trabajo sobre las tablas. En televisión, es conocida por “Nurse Jackie”, “Stan Lee’s Lucky Man”, “Fate: The Winx Saga”, “Maryland”, “The Crown” y más. También es directora de teatro.

FABIEN FRANKEL COMO SER CRISTON COLE

Fabien Frankel regresa con su papel de Ser Criston Cole en "House of the Dragon 2" (Foto: HBO)

Fabien Frankel tiene el papel de Ser Criston Cole, un caballero que tiene gran habilidad con la espada, algo que llamó la atención del rey Viserys, quien lo convirtió en guardia real de Rhaenyra, a pesar de no proceder de una gran casa. Después de tener intimidad con la princesa, él piensa que ella iba a dejar todo por ese encuentro, algo que no estaba en los planes de la muchacha. Debido a ello, se convierte en su gran enemigo y se hace muy amigo de Alicent, por lo que se pone del lado de los Verdes.

El actor nació en Londres, Inglaterra, el 6 de abril de 1994. Comenzó en el escenario con la producción “The Knowledge” en el Charing Cross Theatre y debutó en la pantalla en 2019 en la película de comedia romántica “Last Christmas”. También formó parte de “One” y “La serpiente”.

HARRY COLLETT COMO JACAERYS VELARYON

Harry Collett regresa con su papel de Jacaerys Velaryon en "House of the Dragon 2" (Foto: HBO)

Harry Collett es Jacaerys Velaryon, el hijo de la princesa Rhaenyra Targaryen y Laenor Velaryon, al menos legalmente, pero su verdadero padre es Ser Harwin Strong, quien falleció en un incendio en la temporada 1. En la entrega 2 de “House of the Dragon”, él apoyará a su madre a recuperar su trono.

El actor nació en Essex, Inglaterra, el 17 de enero de 2004. Se inició desde que era niño en el teatro, posteriormente formó parte de “Casualty”, “Dolittle”, entre otros títulos.

PHIA SABAN COMO HELAENA TARGARYEN

Phia Saban regresa con su papel de Helaena Targaryen en "House of the Dragon 2" (Foto: HBO)

Phia Saban interpreta a Helaena Targaryen, la hija del rey Viserys I y Alicent Hightower. Ella se casa con su hermano Aegon II, con quien tiene tres herederos. En varios episodios he hecho suponer que tiene un romance con su otro hermano Aemond.

El nombre completo de la actriz es Sophia Alison M. Boreham Saban. Nació en Londres, el 19 de septiembre de 1998. Hizo su debut televisivo en la serie dramática medieval de Netflix “The Last Kingdom”.

BETHANY ANTONIA COMO BAELA TARGARYEN

Bethany Antonia regresa con su papel de Baela Targaryen en "House of the Dragon 2" (Foto: HBO)

Betanhy Antonia da vida a Baela Targaryen, la hija mayor de Lady Laena Velaryon y el Príncipe Daemon Targaryen. Está comprometida con el príncipe Jacaerys Velaryon, por lo que en “House of the Dragon 2″ se pondrá del lado de los Negros. Su dragón Moondancer es uno de los más destacados y vibrantes.

La actriz nació en Birmingham, el 25 de diciembre de 1997. Debutó en el cine con “Pin Cushion” y en televisión es conocida por “iPlayer”, “Get Even” y “Stay Close”.

PHOEBE CAMPBELL COMO RHAENA TARGARYEN

Phoebe Campbell regresa con su papel de Rhaena Targaryen en "House of the Dragon 2" (Foto: HBO)

Phoebe Campbell es Rhaena Targaryen, la segunda hija de Laena y Daemon. Aunque ha aparecido muy poco en la primera temporada de “House of the Dragon”, recordemos que estuvo involucrada en la pelea en la que Aemond pierde un ojo. Tendrá un rol más participativo en la segunda entrega, ya que formará parte de los Negros.

Phoebe Campbell es una actriz inglesa, cuyo año de nacimiento no es exacto, 1997 o 1998. Actuó en el programa de televisión británico “Midsomer Murders” y “The Importance of Being Earnest”.

GRAHAM McTAVISH COMO SER HARROLD WESTERLING

Graham McTavish regresa con su papel de Ser Harrold Westerling en "House of the Dragon 2" (Foto: HBO)

Graham McTavish interpreta a Ser Harrold Westerling, el Lord Comandante de la Guardia Real del rey Viserys I Targaryen. Él renuncia a su cargo después del ascenso al trono de Aegon II. Como se recuerda, Criston Cole mata a Lord Beesbury por oponerse a que la princesa Rhaenyra fuera suplantada como reina, por lo que Westerling deja su cargo como protesta.

El histrión nació en Glasgow, Escocia, el 4 de enero de 1961. Es conocido por interpretar a Dwalin en la trilogía “El Hobbit”. También integró el elenco de “Outlander”, “Lucifer” y otros títulos más. Es un actor británico de televisión, cine y de voz.

SONOYA MIZUNO COMO MYSARIA

Sonoya Mizuno regresa con su papel de Mysaria en "House of the Dragon 2" (Foto: HBO)

Sonoya Mizuno tiene el papel de Mysaria, es una exprostituta que vive en Poniente. Aunque en un inicio era esclava de Essos, pudo abrirse camino en el mundo de los criminales de King’s Landing. Ya en la ciudad conoce a Daemon Targaryeny, de quien se convierte en su amante favorita y se gana su confianza. Es la líder de una red de espías e informantes bajo el alias “Gusano Blanco”.

La actriz nació en Tokio, el 1 de julio de 1986. Ha conformado las siguientes producciones: “Ex Machina”, “La La Land”, “Beauty and the Beast”, “Maniac”, entre otras. Además del mundo interpretativo, ella es modelo y bailarina.

JEFFERSON HALL COMO TYLAND Y JASON LANNISTER

Jefferson Hall regresa con su papel de los gemelos Tyland y Jason Lannister en "House of the Dragon 2" (Foto: HBO)

Jefferson Hall interpreta a los gemelos Tyland y Jason Lannister, líderes de la Casa Lannister. Mientras que el primero es un político estratégico, el segundo es el Señor de Casterly Rock. Están del lado de facción Verde.

El actor que hace un doble papel en “House of the Dragon” nació en Coventry, Inglaterra, el 6 de diciembre de 1977. Apareció en dos episodios de “Games of Thrones” en 2011 como Hugh del Valle. Apareció en “Magos vs Alienígenas”, “Vikingos”, “Halloween”, “Tenet”, “Oppenheimer”, entre otros títulos.

MATTHEW NEEDHAM COMO LARYS STRONG

Matthew Needham regresa con su papel de Larys Strong en "House of the Dragon 2" (Foto: HBO)

Matthew Needham como Larys Strong, el segundo hijo de Lyonel Strong, miembro del Consejo Privado del rey y señor de Harrenhal. A su vez, es el hermano menor de Harwin Strong. Nació con uno de sus pies torcidos, por lo que cojeó durante toda su vida. tiene un fetiche por los pies de Alicent, a quien se unirá en la guerra civil.

El actor nació en Londres, el 13 de abril de 1984. Ha hecho teatro, cine y televisión. Estuvo en el elenco de “Casualty”, “Chernóbil”, “Endeavor”, “Sanditon” y más.

GAYLE RANKIN COMO ALYS RIVERS

Gayle Rankin ingresa como Alys Rivers a la temporada 2 de "House of the Dragon" (Foto: Kena Betancur / AFP)

Gayle Rankin interpreta a Alys Rivers en la segunda temporada de “La casa del dragón”. Ella es conocida como la Reina Bruja de Harrenhal. Jugará un papel importante en la facción Verde.

La actriz escocesa nació el 1 de agosto de 1989. Formó parte de “GLOW”, “Perry Mason”, “The Greatest Showman”, “Her Smell”, “Blow the Man Down, entre otras producciones.

FREDDIE FOX COMO SER GWAYNE HIGHTOWER

Freddie Fox ingresa como Ser Gwayne Hightower a la temporada 2 de "House of the Dragon" (Foto: Tobias Schwarz / AFP)

Freddie Fox aparece en “House of the Dragon 2″ como Ser Gwayne Hightower, el hermano de Alicent. Será un gran soporte para su familia y se pondrá al frente de los Verdes en la Danza de los Dragones.

El nombre completo del histrión es Frederick Samson Robert Morice Fox. Nació en Hammersmith, Londres, 5 de abril de 1989. Actuó en “Worried About the Boy”, “The Three Musketeers” y “The Crown”, por citar algunos títulos.

CLINTON LIBERTY COMO ADDAM OF HULL

Clinton Liberty ingresa como Addam of Hull a la temporada 2 de "House of the Dragon" (Foto: Clinton Liberty / Instagram)

Clinton Liberty interpreta a Addam of Hull, un hijo ilegítimo de un noble de Velaryon. Tiene un hermano llamado Alyn de Hull.

El actor irlandés nació el 4 de junio de 1998. Es conocido por haber formado parte de la serie de ITV “Holding”, “Normal People” y “Red Election”. Además, es bailarín.

ABUBAKAR SALIM COMO ALYN DE HULL

Abubakar Salim ingresa como Alyn de Hull a la temporada 2 de "House of the Dragon" (Foto: Abubakar Salim / Instagram)

Abubakar Salim es Alyn de Hull, el hermano de Addam, con quien comparte el mismo origen y propósito: defender a la facción de los Negros.

El actor británico nació el 7 de enero de 1993. Fue nominado para un premio de juegos de la Academia Británica y nombrado BAFTA Breakthrough Brit por su trabajo en “Assassin’s Creed Origins”. Formó parte del elenco de “Sky One Jamestown”, “Raised by Wolves” y “Napoleón”.

KIERAN BEW COMO HUGH

Kieran Bew ingresa como Hugh a la temporada 2 de "House of the Dragon" (Foto: Kieran Bew / Instagram)

Kieran Bew interpreta a Hugh, un bastardo de ascendencia valyria, por lo que puede reclamar un dragón para apoyar a la facción Negra.

El actor británico nació el 10 de agosto de 1980. Actuó en “Waking the Dead”, “Da Vinci’s Demons”, “Beowulf”, “Doctor Who”, “Warrior” y más.

TOM BENNETT COMO ULF

Tom Bennett ingresa como Ulf a la temporada 2 de "House of the Dragon" (Foto: Niklas Halle´n / AFP)

Tom Bennett da vida a Ulf, otro bastardo de Dragonstone, por lo que al igual que los otros de su misma condición, podrá reclamar un dragón para defender el Trono de Hierro de Rhaenyra.

El actor británico apareció en varios programas de televisión como “The Hunt for Tony Blair”, “Red Cap”, “The Worst Week of My Life”, “My Hero”, “Life Begins”, “Midsomer Murders”, “EastEnders”, por citar algunos.

TOM TAYLOR COMO LORD CREGAN STARK

Tom Taylor ingresa como Lord Cregan Stark a la temporada 2 de "House of the Dragon" (Foto: Tom Taylor / Instagram)

Tom Taylor es Lord Cregan Stark, el gobernante interino de Winterfell al comienzo de la guerra civil de la Danza de los Dragones.

El actor nació en Surrey, Inglaterra, el 16 de julio de 2001. Conformó el elenco de “La Torre Oscura”, “Doctor Foster”, “The Last Kingdom”, entre otros.