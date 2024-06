A veces, la espera desespera, aunque en otras ocasiones, esa paciencia vale la pena si el resultado es tan fascinante, como el que veremos en este artículo. El tan esperado primer capítulo de la segunda temporada de la aclamada serie “House of the Dragon” de HBO se estrenará, por fin, el domingo 16 de junio en todo el mundo, marcando un regreso triunfal a los reinos de Westeros. Esta serie, que ha capturado la atención global desde su debut, promete llevar a los espectadores a nuevas y emocionantes aventuras dentro del universo de “Game of Thrones”.

“House of the Dragon” se sitúa 200 años antes de los eventos de la producción original y se centra en la historia de la Casa Targaryen, una de las familias más icónicas y poderosas de Westeros, hacia el Trono de Hierro. Con intrigas palaciegas, batallas épicas y dragones majestuosos, la serie continúa explorando el complejo entramado de ambiciones, traiciones y alianzas que define el mundo de George R.R. Martin. , así que sería un crimen que los seguidores se pierdan algún detalle de la historia que nos ha mantenido en vilo desde siempre.

Los fanáticos pueden esperar una narrativa aún más intensa y personajes mucho más profundos en esta nueva temporada. Con un elenco estelar y una producción de alta calidad, “House of the Dragon” continúa elevando el estándar para las series de fantasía épica en la televisión moderna, así que es toda una producción de primer nivel, no solo por la fantástica trama, sino también por los efectos especiales, locaciones, edición y todos los elementos que muchas veces nos olvidamos, pero que son claves para un producto pulcro.

El estreno del primer capítulo de la segunda temporada de “House of the Dragon” promete ser un evento televisivo imperdible que cautivará tanto a los seguidores de la serie original como a los nuevos espectadores que no paran de llegar. No te pierdas la oportunidad de sumergirte en este mundo fascinante el domingo 16 de junio por la señal de HBO, aunque también puedes ser testigo de este lanzamiento —al igual que el resto de la temporada— por el servicio de streaming Max, que antes era conocido como HBO Max. ¿Quieres saber más al respecto?

Emma D'Arcy como la reina Rhaenyra Targaryen, hija de Viserys I y la líder de los Negros es la temporada 2 de "House of the Dragon" (Foto: HBO)

FECHA DE ESTRENO DE LOS EPISODIO DE LA TEMPORADA 2 DE “HOUSE OF THE DRAGON”

A diferencia de muchas producciones, “House of the Dragon” se emite un capítulo a la semana, por lo que no se podrá hacer una maratón de golpe de toda la temporada, pero esto no es algo que deba sorprender, ya que es una técnica que siempre ha estado presente en dicha producción.

Episodio 1 - “A son for a son”: 16 de junio de 2024

Episodio 2 - 23 de junio de 2024

Episodio 3 - 30 de junio de 2024

Episodio 4 - 7 de julio de 2024

Episodio 5 - 14 de julio de 2024

Episodio 6 - 21 de julio de 2024

Episodio 7 - 28 de julio de 2024

Episodio 8 - 4 de agosto de 2024

¿CÓMO VER EL PRIMER EPISODIO DE “HOUSE OF THE DRAGON 2″?

El primer capítulo de la segunda temporada de “House of the Dragon 2″, al igual que el resto de la temporada, se puede ver a través del canal de paga de HBO, pero no esta no es la única opción que tienen los fanáticos, ya que también se emitirá al mismo tiempo por el servicio de streaming de Max y lo mejor de todo es que el programa quedará disponible allí para verlo en cualquier momento del día y desde el lugar que sea, siempre y cuando tengas una suscripción pagada y un dispositivo conectado a internet. La fecha de estreno de este emocionante episodio es, como ya lo mencioné, el domingo 16 de junio.

TRÁILER DE LA SEGUNDA TEMPORADA DE “HOUSE OF THE DRAGON”

¿A QUÉ HORA SE ESTRENA “HOUSE OF THE DRAGON” - TEMPORADA 2?

De acuerdo con la información que HBO ha ido adelantando, la segunda temporada de “House of the Dragon” se estrenará en Max este 16 de junio a las 6:00 p. m. (hora del Pacífico) y a las 9:00 p. m. (hora del Este). Teniendo ese dato, hay que hacer la conversión de la hora, dependiendo del país en el que te encuentres:

Argentina: 10 p. m.

Brasil: 10 p. m.

Uruguay: 10 p. m.

Brasil: 10 p. m.

Chile: 9 p. m.

Paraguay: 9 p. m.

Bolivia: 9 p. m.

Perú: 9 p. m.

Ecuador: 8 p. m.

Colombia: 8 p. m.

Venezuela: 9 p. m.

México: 7 p. m.

España: 3:00 a. m. (del lunes 17/06).

ACTORES Y PERSONAJES DE “HOUSE OF THE DRAGON 2″

Matt Smith como Daemon Targaryen.

Emma D’Arcy como Rhaenyra Targaryen.

Olivia Cooke como Alicent Hightower.

Rhys Ifans como Otto Hightower.

Steve Toussaint como Corlys Velaryon.

Eva Best como Rhaenys Targaryen.

Fabien Frankel como Criston Cole.

Matthew Needham como Larys Strong

Tom Glynn-Carney como Aegon II Targaryen.

Ewan Mitchell como Aemond Targaryen.