La segunda temporada de “House of the Dragon” continúa desentrañando las complejidades y las intrigas mortales que rodean a las Casas Targaryen y Velaryon en un juego de poder implacable, el cual genera mucha intriga y curiosidad en los televidentes, quienes están muy ansiosos por conocer qué pasará al final de todo y cómo se llegará al desenlace. Pero en casos como este, lo mejor es tener paciencia y disfrutar al máximo capítulo tras capítulo. Tras los eventos impactantes del segundo episodio, que dejaron al reino en llamas con acusaciones y traiciones, el tercer capítulo promete llevar la tensión a nuevos niveles, así que ahora te dejo toda la información que necesitas saber de cara a su estreno.

El episodio anterior comenzó con una procesión fúnebre por Jaehaerys, cuya impactante muerte en el primer capítulo de la temporada ha desatado acusaciones cruzadas entre los Verdes y los Negros. La revelación de que Daemon fue el responsable de su muerte, en lugar de Rhaenyra como se creía inicialmente, ha inflamado aún más las tensiones en King’s Landing. El conflicto se intensifica con el intento de asesinato de Rhaenyra por parte de los gemelos Cargyll, un evento que desencadenó un duelo fatal entre hermanos. Este acto violento subraya las pérdidas trágicas que ambos bandos están dispuestos a sufrir en su búsqueda del poder absoluto y se especula que en el futuro veamos más muertes importantes.

En el tráiler del próximo episodio, Daemon Targaryen se dirige a Harrenhal, una jugada estratégica crucial que podría inclinar la balanza a favor de los Negros en la guerra por venir. Mientras tanto, los consejeros de Rhaenyra debaten el uso de sus dragones, conscientes del poder destructivo que poseen y del peligro de una escalada descontrolada que podría llevar a la destrucción mutua. En caso de aprobar ese movimiento, podría ser un punto clave a lo largo de la serie. Con ambos lados preparándose para un conflicto inevitable, la moderación de Rhaenyra se enfrenta a las ambiciones desenfrenadas de Daemon y las estrategias implacables de Cole.

TRÁILER DEL CAPÍTULO 3 DE “HOUSE OF THE DRAGON” - TEMPORADA 2

¿A QUÉ HORA SE ESTRENA EL TERCER CAPÍTULO DE LA SEGUNDA TEMPORADA DE “HOUSE OF THE DRAGON”?

El tercer episodio de la presente temporada de “House of the Dragon” se estrena en Max este 30 de junio. El horario elegido, al igual que los capítulos previos, es las 6:00 p. m. (hora del Pacífico) y a las 9:00 p. m. (hora del Este). Teniendo ese dato, hay que hacer la conversión de la hora, dependiendo del país en el que te encuentres:

Argentina: 10 p. m.

10 p. m. Uruguay: 10 p. m.

10 p. m. Chile: 9 p. m.

9 p. m. Paraguay: 9 p. m.

9 p. m. Bolivia: 9 p. m.

9 p. m. Perú: 8 p. m.

8 p. m. Ecuador: 8 p. m.

8 p. m. Colombia: 8 p. m.

8 p. m. Venezuela: 9 p. m.

9 p. m. México: 7 p. m.

7 p. m. España: 3:00 a. m. (del lunes).

Helaena Targaryen es la hija del rey Viserys I Targaryen y su segunda esposa, Alicent Hightower. En "House of the Dragon", está interpretada por Phia Saban (Foto: HBO)

¿CÓMO VER EL TERCER EPISODIO DE “HOUSE OF THE DRAGON 2″?

El tercer capítulo de la segunda temporada de “House of the Dragon″, al igual que el resto de la temporada, se puede ver a través del canal de paga de HBO, pero no esta no es la única opción que tienen los fanáticos, ya que también se emitirá al mismo tiempo por el servicio de streaming de Max y lo mejor de todo es que el programa quedará disponible allí para verlo en cualquier momento del día y desde el lugar que sea, siempre y cuando tengas una suscripción pagada y un dispositivo conectado a internet, así que no tienes motivo para perderte ningún detalle de la aclamada serie.

FECHA DE ESTRENO DE CADA EPISODIO DE LA TEMPORADA 2 DE “HOUSE OF THE DRAGON”