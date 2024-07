Aquel fanático de “House of the Dragon” que esperó tanto tiempo para la segunda parte de la serie debe estar con sentimientos encontrados, pues ya estamos cerca del final de esta temporada y tendrá un vacío porque deberá aguantar más por nuevos episodios y a la vez tendrá satisfacción al conocer en que finaliza la historia, a menos de momento. Este domingo 28 de julio, la producción de HBO estrenará el séptimo capítulo de la segunda etapa de la narrativa, lo que quiere decir que nos estamos alistando para el desenlace.

El episodio comienza con Rhaenyra Targaryen enfrentando a Addam Velaryon, el nuevo jinete del dragón Bruma. Hasta ahora, ella no sabe si él es un aliado o un enemigo, y esta incertidumbre añade una capa de tensión a la ya compleja red de lealtades y traiciones. La presencia de Addam y su reclamo sobre el dragón es cuestionada por Jacaerys, quien se opone vehementemente a que alguien que no sea de sangre Targaryen reclame a una de esas bestias, lo que intensifica el conflicto interno en la casa Targaryen.

Mientras tanto, Rhaena Targaryen tiene un momento significativo al ver por primera vez a su dragón, un evento que simboliza su creciente conexión con la tradición Targaryen y su rol en la lucha que se avecina. En otro rincón del reino, Alicent Hightower se encuentra en un estado de profunda depresión y decepción. Después de ser despedida del consejo por Aemond, la reina viuda siente que todos sus esfuerzos a lo largo de los años para servir a su familia y al reino han sido en vano. Su frustración y desilusión reflejan la falta de respeto y el desdén que enfrenta por parte de sus propios hijos y la corte, lo que la lleva a cuestionar su papel y legado.

Daemon Targaryen se reúne con el joven Oscar Tully, el nuevo señor supremo de Riverland. Esta reunión es significativa, ya que muestra los intentos de Daemon por consolidar alianzas y reforzar su influencia en la región. Al mismo tiempo, Aemond Targaryen recibe la noticia de que el dragón de su hermano menor, Daeron Targaryen, ha alzado el vuelo para unirse a la guerra. Este desarrollo añade una nueva dimensión al conflicto, aumentando las tensiones y presiones sobre los personajes principales.

¿A QUÉ HORA SE ESTRENA EL SÉTIMO CAPÍTULO DE “HOUSE OF THE DRAGON 2”?

El penúltimo episodio de “House of the Dragon 2″ se estrena en Max este domingo 28 de julio en su horario habitual, es decir, a las 6:00 p. m. (hora del Pacífico) y a las 9:00 p. m. (hora del Este). Teniendo ese dato, hay que hacer la conversión de la hora, dependiendo del país en el que te encuentres:

Argentina: 10 p. m.

Brasil: 10 p. m.

Uruguay: 10 p. m.

Chile: 9 p. m.

Paraguay: 9 p. m.

Bolivia: 9 p. m.

Perú: 8 p. m.

Ecuador: 8 p. m.

Colombia: 8 p. m.

Venezuela: 9 p. m.

México: 7 p. m.

España: 3:00 a. m. (del lunes).

¿CÓMO VER EL SEXTO EPISODIO DE “HOUSE OF THE DRAGON 2″?

El séptimo y penúltimo capítulo de la segunda temporada de “House of the Dragon″ se estrena este domingo 28 de julio en todo el mundo y, al igual que el resto de episodios, se puede ver a través del canal de paga de HBO, pero no esta no es la única opción que tienen los fanáticos, ya que también se emitirá al mismo tiempo por el servicio de streaming de Max y lo mejor de todo es que el programa quedará disponible allí para verlo en cualquier momento del día y desde el lugar que sea, siempre y cuando tengas una suscripción pagada y un dispositivo conectado a internet.

FECHA DE ESTRENO DE CADA EPISODIO DE LA TEMPORADA 2 DE “HOUSE OF THE DRAGON”

Episodio 1 - “A son for a son”: 16 de junio de 2024 (YA DISPONIBLE)

Episodio 2 - “Rhaenyra the Cruel”: 23 de junio de 2024 (YA DISPONIBLE)

Episodio 3 - “The Burning Mill”: 30 de junio de 2024 (YA DISPONIBLE)

Episodio 4 - “The Red Dragon and the Gold”: 7 de julio de 2024 (YA DISPONIBLE)

Episodio 5 - “Regent”: 14 de julio de 2024 (YA DISPONIBLE)

Episodio 6 - “Smallfolk” : 21 de julio de 2024 (YA DISPONIBLE)

21 de julio de 2024 Episodio 7 - 28 de julio de 2024

Episodio 8 - 4 de agosto de 2024

TRÁILER DEL PENÚLTIMO CAPÍTULO DE “HOUSE OF THE DRAGÓN 2”