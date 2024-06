La precuela de “Game of Thrones” está a poco de estrenar su segunda temporada —el domingo 16 de junio— y las expectativas son altísimas, por decirlo de alguna manera. “House of the Dragon 2” es, por mucho, una de las series más esperadas del 2024, por lo que todo el universo HBO ya se alista para lo que será la continuación de una historia que ha dejado a muchos al borde de sus asientos. Sin embargo, mientras las personas normales tienen que esperar un poco aún, ya hay unos cuantos privilegiados que se han visto los primeros episodios: los críticos de los medios de comunicación.

La oportunidad que han tenido estos individuos no ha sido desaprovechada y cada uno de ellos ha emitido su opinión acerca de la producción estadounidense, así que es momento de adentrarnos un poco en la segunda temporada de esta aclamada serie y revisar algunas de las calificaciones que ha recibido por el grupo de expertos. De esta manera también nos hacemos un pequeño camino para transitar, el cual nos llevará al estreno, pues así vamos a conocer un poco de lo que nos espera en esa guerra civil en el seno de la familia Targaryen por hacerse con el Trono de Hierro y más.

En la temporada 2 de "House of the Dragon", los Verdes tendrán que pagar con Fuego y Sangre por la muerte de Lucerys Velaryon (Foto: HBO)

¿QUÉ DICEN LOS CRÍTICOS SOBRE LOS PRIMEROS CAPÍTULOS DE “HOUSE OF THE DRAGON 2”?

- William Goodman, The Wrap: “‘House of the Dragon’ se eleva aún más alto esta vez. Es un programa absolutamente convincente y diseñada por expertos... En la temporada 2 se hace un trabajo mucho mejor al establecer a los hijos de Rhaenyra y Alicent... Al volverse más pequeño, el mundo de ‘House of the Dragon’ se siente más grande y más vivo, especialmente cuando se ve reforzado por lo que parece ser una mejora significativa en el presupuesto general de producción del programa...El único punto débil es el de Lord Corlys (Steve Toussaint), cuyo arco pasa a un segundo plano a favor de dar cuerpo a los niños antes de volver a calentarse justo antes de que se acabe el tramo de proyecciones proporcionadas”

- Therese Lacson, Collider: “‘House of the Dragon’ no solo ha superado su primera temporada, sino que, según los primeros cuatro episodios proporcionados para revisión, tiene el potencial de eclipsar incluso la serie insignia más popular. El espectáculo de la segunda temporada no es una broma. Es un poco vulgar decir que lo mejor de estos programas son los dragones, pero también es difícil negar que una de las mejores cosas de este programa son los dragones”.

- Aaron Riccio, Slant Magazine: “Toda la puesta en escena y los saltos en el tiempo que dominaron la mayor parte de la primera temporada, quizás inevitablemente, han preparado el escenario para una segunda temporada mucho más fuerte para ‘House of the Dragon’...Esta temporada más tranquila, más lenta, pero igual de sangrienta, permite que los personajes del programa se desarrollen de modo que sus inevitables muertes tengan más peso... Salpica sabiamente la pantalla con secuencias de batalla vívidas, gráficas y, a menudo, intensamente íntimas, pero de una manera que avanza la trama de manera consistente, vívida y, a menudo, conmovedora... El episodio ‘Un hijo por un hijo’ termina con el acto más horrible cometido en la serie hasta la fecha, y los creadores tienen la moderación de mantenerlo fuera de cámara, permitiendo que el sonido del acto y su reflejo en los ojos del espectador para vender ese horror”.

- Belen Edwards, Mashable: “Si la temporada 1 de ‘House of the Dragon’ fue la lenta combustión de la mecha que condujo a la Danza de los Dragones, entonces la temporada 2 es el polvorín que finalmente explota... Los momentos íntimos de vacilación hacen de la segunda temporada de ‘House of the Dragon’ un reloj tan brutal y conmovedor... Está más interesada en el costo de la guerra que en su escala épica... La Danza de los Dragones se desarrolla en el aire o en los campos de batalla, incluyendo una escena impresionante que recuerda algunas de las mejores batallas de ‘Juego de Tronos’”.

- James Hunt, ScreenRant: “En su mayor parte, creo que cualquiera a quien le haya gustado la temporada 1 de ‘House of the Dragon’ debería estar de acuerdo con la temporada 2, pero hay algunas, digamos opciones narrativas y de personajes interesantes, con las que los lectores de libros, en particular, pueden no estar de acuerdo... El espectáculo aquí, específicamente en términos de acción de dragones, rivaliza con cualquier otro de ‘Juego de Tronos’... Emma D’Arcy como Rhaenyra Targaryen ofrece una actuación fenomenalmente matizada que encuentra un equilibrio maravilloso entre emoción y moderación, y absolutamente merece estar en la competencia por los premios cuando llegue el momento”.

FICHA TÉCNICA DE “HOUSE OF THE DRAGON”

Nombre original: “House of the dragon”

“House of the dragon” Géneros: Acción, aventura, fantasía, drama

Acción, aventura, fantasía, drama País de origen: Estados Unidos

Estados Unidos Idioma original: Inglés

Inglés Creadores: Ryan J. Condal y George R.R. Martin

Ryan J. Condal y George R.R. Martin Música: Ramin Djawadi

Ramin Djawadi Distribuidora: Warner Bros Domestic Television Distribution

Warner Bros Domestic Television Distribution Emisora: HBO

HBO Temporadas: 1 (por ahora)

1 (por ahora) Número de episodios: 10 (por ahora)

10 (por ahora) Fecha de estreno: 21 de agosto de 2022

TRÁILER DE “HOUSE OF THE DRAGON 2”