Mientras la temporada 2 de “House of the Dragon” (“La casa del dragón” en español) llega a su final, la historia de la Danza de Dragones está lejos de terminar. Por ello, muchos seguidores de la serie de HBO Max se preguntan si habrá una tercera entrega y cuándo podría llegar. Aquí te cuento todo lo que debes saber al respecto.

El spin-off está basado en el libro de George R.R. Martin, “Fire & Blood”, y se desarrolla aproximadamente 200 años antes de “Game of Thrones” y unos 100 años después de que los Targaryen unieran los Siete Reinos.

La segunda edición llega a su fin con el episodio 8, que se estrena el domingo 4 de agosto de 2024. Este episodio promete ser un clímax emocionante, con los Targaryen luchando en la tierra, en el cielo y en el mar en una de las batallas más sangrientas hasta ahora: la Batalla del Gaznate. La acción y la intriga no faltarán, dejando a los fanáticos deseosos de más aventuras en la próxima temporada.

En la temporada 3 de "House of the Dragon", Olivia Cooke regresará como Alicent Hightower (Foto: HBO)

¿HABRÁ TEMPORADA 3 DE “HOUSE OF THE DRAGON”?

¡La respuesta es sí! La temporada 3 de “House of the Dragon” fue confirmada por HBO incluso antes del estreno de la segunda temporada a mediados de junio.

“Estamos asombrados por el esfuerzo del tamaño de un dragón que todo el equipo ha puesto en la creación de una espectacular segunda temporada, con un alcance y una escala que solo se pueden comparar con su corazón. No podríamos estar más emocionados de continuar la historia de la Casa Targaryen y ver a este equipo brillar de nuevo en la tercera temporada”, declaró Francesca Orsi, directora de programación y series dramáticas de HBO, en un comunicado.

Así que, fanáticos de Westeros, prepárense para más intrigas, traiciones y batallas épicas, porque los Targaryen aún tienen mucho fuego y sangre por ofrecer en la pantalla. ¡La saga continúa!

¿CUÁNDO SE ESTRENA LA TEMPORADA 3 DE “HOUSE OF THE DRAGON”?

¿Te preguntas cuándo se estrenará la temporada 3 de “House of the Dragon”? Pues, hasta ahora, no hay una fecha de estreno confirmada para la nueva temporada. Sin embargo, podemos hacer algunas suposiciones basándonos en los tiempos de producción de HBO para sus series del universo de Hielo y Fuego.

Si seguimos el patrón que hubo entre las temporadas 1 y 2, podríamos esperar que la temporada 3 llegue a principios o mediados de 2026. Pasaron dos años entre la primera y la segunda temporada, por lo que es razonable suponer que el intervalo entre las temporadas 2 y 3 será similar.

¿QUIÉNES REGRESAN PARA LA TEMPORADA 3 DE “HOUSE OF THE DRAGON”?

La mayoría de los personajes de la segunda temporada de “House of the Dragon” regresarán para la tercera entrega, con excepción de aquellos que perecieron, como Rhaenys Targaryen (interpretada por Eve Best) y quizás algún otro personaje que morirá en el episodio 8.

Además, es probable que las visiones de Daemon terminen tras su partida de Harrenhal, lo que significa que es poco probable que veamos de nuevo a Paddy Considine como el rey Viserys I Targaryen y a Milly Alcock como la versión joven de Rhaenyra.

Entonces, podemos esperar el regreso de:

Emma D’Arcy como la reina Rhaenyra Targaryen

Matt Smith como el príncipe Daemon Targaryen

Tom Glynn-Carney como el rey Aegon II Targaryen

Phia Saban como la reina Helaena Targaryen

Ewan Mitchell como el príncipe Aemond Targaryen

Bethany Antonia como lady Baela Targaryen

Phoebe Campbell como lady Rhaena Targaryen

Rhys Ifans como ser Otto Hightower

Olivia Cooke como la reina Alicent Hightower

Matthew Needham como lord Larys Strong

Sonoya Mizuno como Mysaria

¡Prepárate para más intrigas y drama en la próxima temporada!