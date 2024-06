“Baki Hanma vs. Kengan Ashura” ha sido un regalo del cielo para los seguidores de los animes de pelea. La serie animada, de una duración de 1 hora y dos minutos, se ha convertido en un éxito total en la plataforma de streaming Netflix, replicando la popularidad de otros animes como “Record of Ragnarok”. Si todavía no lo has visto, esta es tu oportunidad para tener una jornada de grandes luchas y momentos de impacto.

La producción está dirigida por Toshihiro Hirano, con un guion de Atsuo Ishino, y la animación ha estado a cargo de TMS Entertainment, lo que ha dado un notable desarrollo de los enfrentamientos.

El anime de Netflix no solo ha tenido una gran aceptación por parte del público, sino que también la crítica se ha rendido ante las grandes peleas de “Baki Hanma vs. Kengan Ashura”. Incluso han pedido más OVA’s similares a esta.

Antes de que sepas más sobre la trama de este anime, te dejo el tráiler oficial de la producción disponible en la plataforma de streaming:

¿DE QUÉ TRATA “BAKI HANMA VS. KENGAN ASHURA”?

De acuerdo a la sinopsis de Netflix, esta es la trama de “Baki Hanma vs. Kengan Ashura”: “Es el enfrentamiento definitivo. Los luchadores más duros de “Baki Hanma” y “Kengan Ashura” se enfrentan en este contundente y sin precedentes crossover de artes marciales”.

Este crossover de dos animes de pelea tiene una serie de batallas inolvidables. La película animada, de esta manera, muestra las peleas de Saw Paing Yoroizuka vs. Kaoru Hanayama, Raian Kure vs. Jack Hammer, y Ohma Tokita vs. Baki Hanma.

¿La meta? Por supuesto que es el título de campeón. La competencia de este OVA de 62 minutos es una destacada entrega con todos los elementos para una memorable jornada de poderosos personajes.

Baki Hanma en la película "Baki Hanma vs Kengan Ashura" (Foto: Netflix)

PERSONAJES DE “BAKI HANMA VS. KENGAN ASHURA”

Baki Hanma: El protagonista de la serie Baki, motivado por superar a su padre Yujiro, la “Criatura más fuerte de la Tierra”.

Yujiro Hanma: El padre de Baki y un luchador legendario considerado invencible. (Tiene una aparición sorpresa)

Kaoru Hanayama: Un Yakuza conocido por su inmensa fuerza y resistencia.

Ohma Tokita: El protagonista de Kengan Ashura, un luchador habilidoso que utiliza el estilo de artes marciales “Niko Style”.

Raian Kure: Un luchador sediento de sangre del Clan Kure con una fuerza excepcional y un estilo de lucha despiadado.

Saw Paing Yoroizuka: Un kickboxer birmano conocido por su cabeza de hierro y su inquebrantable espíritu de lucha.

¿CÓMO VER “BAKI HANMA VS. KENGAN ASHURA”?

El anime “Baki Hanma vs. Kengan Ashura” se encuentra disponible en la plataforma de streaming Netflix. Para ver la serie completa en el catálogo, de manera online, deben tener una suscripción.